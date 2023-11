DUCKAR: Dvě Češky startují do Dakaru s legendární Kachnou. Zapojil se i Marek Eben

Barbora Holická a Lucie Engová už začátkem ledna odstartují do rallye soutěže Dakar Classic 2024 s kultovním Citroënem 2CV. Odvážný projekt přitahuje spoustu pozornosti a setkání s novináři moderoval populární český moderátor Marek Eben, ambasador značky Citroën v Česku.

„Řekl jsem, že to nebudu stavět a nepojedu. Takže jsem to postavil a jedu s nimi,“ říká s úsměvem Tomáš Neruda, specialista na legendární „Kachny“. Už začátkem ledna bude jediným mechanikem nového závodního týmu DUCKAR, který bude první českou dámskou posádkou na legendárním Dakaru. Barbora Holická a Lucie Engová se za volantem kultovního lidového Citroënu 2CV odvažují do soutěže, jakou u nás proslavila hlavně historická škodovka Ondřeje Klymčiwa.

Už začátkem ledna odstartuje čtvrtý ročník veteránské rallye Dakar Classic, orientačního závodu pro historické závodní speciály doplňujícího slavnou plnohodnotnou Dakar Rally. Hlavní inspirací k přihlášení do náročného pouštního závodu s legendární Kachnou bylo letošní výročí 75 let od začátku produkce v poválečné Francii a dvě Češky chtějí zapsat další milník do bohaté historie tohoto snad nejslavnějšího Citroënu všech dob.

„DUCKAR“ se jménem vytvořeným ze slov „duck“ (kachna) a „Dakar“ vyráží do saudské pouště s opravdu malým týmem, skládajícím se pouze z ženské posádky a jediného mechanika. Do nehostinné pouště jej připravil sám Tomáš Neruda, český specialista na Kachny, na základě svých očekávání i dlouhodobých zkušeností. S úsměvem říká, že během svého života s Citroëny 2CV najezdil přes 1,5 milionu kilometrů a dodnes s nimi jezdí všude. Dokonce i do Švýcarska na lyže.

Čtyřiačtyřicetiletá Kačena se stala závodním speciálem ze zachovalého originálního vozu, přičemž hlavní vylepšení pro nastávající Dakar Classic zasahují do podvozku. Kachna má nový odolnější podvozkový rám, vyztužená ramena, těhlice s čepy z Berlinga nebo stabilizátor z Citroënu Ami Super. Vylepšená Kačena se v poušti nebude tolik naklánět a speciální jsou i zdvojené horizontální tlumiče – každé kolo má dva tlumiče.

Z původní dvouválcové šestistovky je nová vylepšená jednotka s větším zdvihovým objemem 650 ccm a odhadovaným maximálním výkonem 35 koní. Tomáš Neruda vtipkuje a říká, že se cíleně nezaměřoval na vylepšování brzd, protože „holky“ budou muset Kačenu držet pod plným plynem od startu až do cíle. Akcelerace z nuly na stovku jí v písku bude trvat dlouhé desítky sekund a každé zpomalení přinese velkou časovou ztrátu.

Jestli to Kachna skutečně vydrží zatím nikdo neví. O spolehlivosti v extrémních podmínkách zatím existují pouze teoretické odhady, ale pro zlepšení životnosti motoru byla vybavena speciálními ventilovými víky pro lepší chlazení hlav válců, větším olejovým chladičem pro lepší chlazení oleje a dvojitý vzduchový filtr. Přestavba pro první účast Duckaru na Dakaru tak byla provedena co nejjednodušším způsobem.

Jednou z nejvýraznějších novinek jsou bezpečností rám v interiéru a dvojice sportovních skořepinových sedadel. Už dokončený speciál zatím nikdo nevážil, ale odhadovaný nárůst hmotnosti je přibližně 50 kilogramů nad pohotovostní hmotnost produkčního modelu. Dakarská Kachna tak ve výsledku váží zhruba 650 kilogramů. Relativně nízká hmotnost vozu pomůže i při průjezdu terénem, kde se nebude tolik propadat do písku.

Posádka českého Duckaru v dnešních dnech dokončuje poslední úpravy, opravy a kontroly vozu, protože už 30. listopadu jej nalodí v Barceloně na loď do Saúdské Arábie. Barbora Holická, Lucie Engová a Tomáš Neruda následně odlétají 1. ledna a už 5. ledna odstartují do náročné veteránské soutěže. Zvládne legendární Kačena přežít všech dvanáct etap? Hlavním cílem týmu je soutěž dokončit. Držíme palce!