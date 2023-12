Ředitel Rallye Dakar exkluzivně pro Svět motorů: Rád vyprávím příběhy

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Co vlastně obnáší práce ředitele během závodu?

Zůstávám především koordinátorem veškerého dění. Každý druhý den jsem v helikoptéře. Když ne, mám schůzky. Ale věřte mi, že se snažím nebýt ponořený do každodenní organizace a naopak zůstávat nad věcí, pokud mě zavolají k nějakému problému. Na konci každého dne pak vedu brífinky o událostech daného dne a o tom příštím. Chci být s účastníky neustále v kontaktu.

Čím jste se řídil při výběru trasy ročníku 2024?

Příprava tratě je moje nejoblíbenější práce! Chci přinášet nové věci, zajímavé a náročné terény a nabízet trasou nové příběhy. Hned po skončení jednoho Dakaru pracuji se svým týmem tři měsíce na realizaci trasy dalšího.

Kolik lidí se na organizaci podílí?

První skupinu tvoří ti, kteří pracují po celý rok na přípravě závodu, logistice a stavbě tratí. To je kolem pětatřiceti lidí. Potom jsou to ti, co se podílejí na dalších závodech, které pořádáme, těch je asi dvacet. Nakonec skupina, co má na starosti průběh rallye. Těch je šest set.

Troufl byste si na nový Dakar v závodním voze?

V zásadě ano, mám za sebou pět Dakarů na motocyklu a čtyři v autě. Myslím si však, že už nemám tu správnou soutěživost a touhu vyhrát. To, co dělám teď, je náročná práce, která mě však opravdu hodně baví. Už vlastně nemám prostor na vlastní závodní myšlenky.

Dakar je v Česku nesmírně populární. Jaké máte zkušenosti s Čechy?

K Česku, vlastně tedy ještě Československu mám vztah od dávné doby. Ještě než vůbec přišla spojitost vaší země s Dakarem. Pak jsem k vám jezdil v devadesátých letech. Musím říct, že Češi patří k pěti nejdůležitějším národům, které se účastní Dakaru, a to ve všech kategoriích. Jsem pyšný, že vás, Čechy, na Dakaru máme, jste fakt znalci téhle rallye. A máte zapálené fanoušcky.

Na Dakaru nestartují ruské kamazy. Jak dlouho zákaz potrvá?

Nemám žádný problém o tom hovořit, podobný zákaz vidíme v jiných sportech, Rusové ztratili možnost se účastnit. Rozhodně záleží na tom, kdy skončí válka.

Dakar jezdí mnoho hvězd. Jaké s nimi máte zkušenosti?

Je znát vzájemný respekt a také upřímnost. Ale, to Světu motorů přiznám, s některými je to složitější. Například Carlos Sainz je náročný, na druhou ze všech neupřímnější. Nikdy neříká něco jenom proto, aby dělal zle. Chce přinést něco dobrého, věci zlepšit. Takže pro mě je taková kritika v pořádku.

Nevadí vám?

Jsem schopný kritiku unést, pokud má smysl. Beru to jako nástroj rozvoje. Samozřejmě se najdou ti, jimž jde jen o svůj zájem a za každou cenu. Uznávám, nemůžu se chovat stejně k profesionálům jako amatérům. A Dakar je směs obojího, takže musím vše vybalancovat a dobře vědět, jak ke komu přistupovat.

Co se za třicet let na Dakaru změnilo?

Zásadní změnou je, že jsme se přestěhovali z Afriky do Jižní Ameriky a odtud do Saúdské Arábie. Co ale zůstalo, je DNA Dakaru. Pořád jde o dobrodružství, o poznávání zemí, kultur, krajin. Pořád tu musí být výzva - a pak ona myšlenka, že nic není v životě zadarmo. Takže Dakar určitě prošel vývojem, ale spousta věcí zůstala nezměněných.

Co byste popřál českým účastníkům Dakaru 2024?

Samozřejmě bych jim měl přát, aby zvítězili - ale to nebude dopřáno všem. A ani o to nemusí stát na prvním místě.

Jak to myslíte?

Někdo třeba utíká před každodenní realitou náročné doby, jiný si přijel realizovat soukromou výzvu. Moje práce je lidem nabídnout možnosti, aby si mohli splnit to, pro co si přijeli. Přijdou za mnou a říkají, jak to bylo skvělé a jak si to užili. Pak mám fakt radost.

Máte čas i na jiný motorsport?

Jasně! Jsem ohromný fanoušek MotoGP a pětadevadesát procent závodů sleduji v přímém přenosu. Jsem především motorkář, takže ode mne těžko můžete očekávat nestrannost.

Fandíte jako Francouz Quartararovi?

Jinou odpověď Svět motorů určitě nečekal, že? Takže říkám po pravdě ano. Znám se s ním řadu let, pečlivě sleduji vývoj jeho kariéry a mám z ní radost.

Jaký Dakar můžeme v lednu 2024 čekat?

Dali jsme si za úkol, aby pátý ročník v Saúdské Arábii byl nejtěžším od přesunu rallye na Blízký východ. Myslím, že se nám to podařilo.