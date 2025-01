Rallye Dakar 2025, 7. etapa: Loprais vyhrál před Macíkem, který stále vede

V neděli si závodníci v Al Duwadimi přivstali, protože všechny kategorie mělybrzký start. Pořadatelé totiž lets podruhé oddělili tratě pro motorkáře a auta, takže posádky čekalo navigační dobrodružství. Na motorkáře čekalo 411 měřených kilometrů, na automobily a kamiony ještě o sedm víc. Čekal je mix rychlých a pomalých terénů a pomyslnou třešničkou na dortu byly tratě v horách.

Podle španělského listu Marca byla chyba v itineráři, a proto se ztratila auta, která otevírala trať. Pořadatelé si to uvědomili a v časech smazali úsek zhruba dvacet kilometrů.

Větev rozbila okénko

Posádka InstaTrade Loprais Teamu De Rooy FPT dokázala v úvodu testu předjet všechny své dříve startující soupeře a od mezičasu na 183. kilometru byla první nejen na trati, ale i v průběžných výsledcích etapy. Cílovou fotobuňku proťala s téměř desetiminutovým náskokem před nejbližším ze soupeřů a radovala se z druhého etapového vítězství v rámci letošního ročníku dakarské rally.

„Dělali jsme, co jsme mohli. Šli jsme do toho tělem, a to doslova,“ usmíval se v cíli etapy navigátor posádky David Křípal. Ulázal na chybějící sklo v okénku na pravé straně kamionu, a tedy vedle sedačky, která v kabině červeno-černého Iveca patří právě jemu. „V jednom místě byly nízké stromy s větvemi, které hodně zasahovaly do pisty. A jedna z nich evidentně čekala právě na nás, protože jsme v tu chvíli už jeli z kamionů jako první. Ale v pohodě, tlačili jsme dál.“

S výsledekem byla posádka spokojená. „Celkově se nám jelo perfektně. Tohle byla etapa, kterou jsme si užili. Byla těžká jak terénem, tak místy i navigačně. Ale dali jsme to všechno. S výsledkem jsme samozřejmě spokojení a uvidíme, co bude dál a jak se vyvine další etapa. Každopádně tahle byla hodně těžká, ale super,” dodal David Křípal.

Rallye Dakar 2025, 6. etapa: Drdajovi smazali penalizaci, Prokop se vyhýbal autům Michal Štěpanovský Dakar 2025

V cíli třetí Martin Macík byl spokojený. Dojel sice na třetím místě, ale na druhého Mitchela van den Brinka najel téměř půl hodiny. „Ani jeden kilometr nám nenechali jen tak. My jsme si jeli svoje, zpočátku nám ujížděl Mitchel, docvakli jsme ho v dunách, kde jsme byli rychlejší. Pak jsme u něj zastavili, když mu spadl řetěz. Ve druhé části byla spousta šutrů, všechno jsme kontrolovali. Navigace byla opět náročná, ale neztratili jsme se,“ řekl Macík.

Prokop našel výjezd

Poro patnácté místo v etapě si dojel Martin Prokop a v průběžném pořadí zůstal dvanáctý. V hodnocení po sedmé etapě ztrácí 32:40 minuty na desátou příčku.

„Byl to fakt nářez. Jednak etapa byla složená z měkkého písku a kamení. K tomu bláznivé počasí, protože hodně pršelo. Chvíli svítilo sluníčko, takže se i prášilo v dešti. Největší výzva ale byla navigace. Po necelých dvou stech kilometrech jelo najednou auto proti nám a pak další, což nevěstilo nic dobrého. Hledal se tam jeden výjezd, nedařilo se to spoustě lidem, my najeli asi patnáct kilometrů navíc, pak jsme výjezd našli a se třemi toyotami ujeli ostatním a chvíli otevírali trať. Neskutečné, jak se Dakar umí zamotávat,“ řekl Prokop.

V motocyklové kategorii se Dušan Drdaj, Jaromír Romančík a Milan Engel seřadili od 27. místa. Drdaj, který je po odstoupení Martina Michka českou jedničkou, zaostal za vítězným Daniele Sandersem z Austrálie o rovnou půlhodinu. Podle svého týmu Cajdašrot absolvoval etapu se svalovou horečkou. V průběžném pořadí se nadále drží na 17. příčce.

7. etapa

Motocykly: 1. Sanders (Aus./KTM) 4:10:33; 2. Schareina (Šp./Honda) +3:47; 3. Quintanilla (Chile/Honda) +5:27; ... 24. Drdaj (ČR/KTM) +30:00; 25. Romančík (ČR/KTM) +3014; 26. Engel (ČR/KTM) +32:36; 33. Brabec (ČR/KTM) +56:34; 41. Pabiška (ČR/KTM) +1:08:58; 46. Peschel (ČR/Husqvarna) +1:21:38; 70. Brož (ČR/KTM) +1:54:48.

Automobily: 1. Moraes, Monlson (Br., Šp./Toyota Hilux GR DKR) 4:01:49; 2. Ekström, Berqvist (Švéd./Ford Raptor) +7:41; 3. Guthrie, Walch (USA/Ford Raptor) +9:28; ... 17. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +21:24; 27. Trněný, Pritzl (ČR/Ford 150) +47:16.

Kamiony: 1. Loprais (ČR/Tatra) 4:33:31; 2. Zala (Lit./Iveco) +9:34; 3. Macík (ČR/MM Technology) +10:16; ... 11. Šoltys (ČR/Tatra) +53:11.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné výsledky

Motocykly: 1. Sanders (Aus./KTM) 39:29:22; 2. Schareina (Šp./Honda) +15:33; 3. Van Beveren +26:07; ... 17. Drdaj +3:03:36; 27. Engel +4:52:08; 29. Romančík +5:21:55; 34. Brabec +7:10:24; 38. Pabiška +9:03:23; 47. Peschel +12:07:52; 65. Brož +20:26:23.

Automobily: 1. Lategan, Cummings (JAR/Toyota Hilux IMT Evo) 37:13:08; 2. Al Radži, Gottschalk (S. Arábie, Něm./Toyota Hilus Overdrive) +21; 3. Ekström, Berqvist +10:25; ... 12. Prokop, Chytka +2:40:18; 54. Trněný, Pritzl +11:18:32.

Kamiony: 1. Macík 41:19:05; 2. Mitchel Van den Brink (Niz./Iveco) +2:08:02; 3. Loprais +2:30:47; 4. Šoltys +4:43:55.

Classic (po 6. etapě): 1. Santaolalla Mill, Viňas (Šp./Toyota HDJ 80) 454 bodů; 2. Traglio, Briani (It./Nissan Terrano Pick-Up) 470; 3. Morera, Rubaová (Porsche 959 Dakar) 484; ... 41. Husek, Dočkal, D. Holaň (ČR/Tatra 815) 7222; 42. Pazdera, Lounová, M. Holaň (ČR/Tatra T815-2) 7440; 54. Martinec, Kopřiva (ČR/Toyota Land Crusier 90) 12 862; 63. Bárta, Švec (ČR/Mitsubishi Pajero) 17 378; 73. Holická, Engová (ČR/Citroën 2CV) 21 722; 75. Vinš, Bajora (ČR/Mitsubishi Paje

ro) 22 757.

Výsledky jsou neoficiální.