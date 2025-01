Pošesté se jelo na území Saúdské Arábie. Soutěž měřila v nejdelší verzi 7759 kilometrů, z toho bylo 5146 rozděleno do dvanácti závodních etap. V pěti z nich měly motocykly a automobily s kamiony odlišné tratě.

Na startu soutěže bylo ve všech kategoriích celkem 43 Čechů a cíl vidělo 42 z nich, některým to po technických problémech dovolila pravidla soutěže. Jediným, kdo nedojel na cílovou rampu, byl motorkář Martin Michek. Patřil však do kategorie, ve které sportovní řády nedovolovaly jezdcům pokračovat.

Pro vítěze kategorií motocyklů a automobilů šlo o premiérový triumf. Třicetiletý Daniel Sanders proměnil svůj pátý start na soutěži v ojedinělou vítěznou jízdu. Vedl od první až do poslední etapy a k tomu přidal pět dílčích vítězství. “Když jsem přejel duny a uviděl bivak, tak jsem ucítil mrazení v celém těle. Byl jsem nervózní a nemohl jsem tomu uvěřit,” prohlásil Australan v cíli.

Rallye Dakar 2025, 11. etapa: Macíkovi pomáhal soupeř v etapě, která měla zpoždění

V hodnocení automobilů se mohla radovat pořádající země a zasloužil se o to Al-Radži při svém jedenáctém startu na Dakaru. Jeho dosud nejlepším výsledkem bylo třetí místo před čtyřmi roky. Letošní boj byl hodně vyrovnaný a ještě v poslední etapě čelil útoku soupeř. „Jsem šťastný a hrdý, co jsem pro Saúdskou Arábii dokázal. Pro lidi z naší země to znamená opravdu hodně moc,“ řekl vítěz.

Aleš Loprais (Instatrade Loprais Team De Rooy FPT, Iveco Powestar)

Podevatenácté se postavil na start soutěže, kterou zažil v Africe, Jižní Americe a nyní v Saúdské Arábii. Třetí místo získal naposledy v roce 2007, loni byl druhý a letos třetí. Vyhrál pět etap a s osmnácti výhrami překonal svého slavného strýce Karla, ovšem vítězné etapy se počítají od roku 1999. Letos startoval poprvé s kamionem Iveco, protože motor pragovky už nebyl schopen vývojem se vyrovnat konkurenci.

V první polovině maratonské etapy měl tři defekty a v dalším průběhu měl drobné technické problémy. V závěru se pokoušel o útok na druhé místo, ale nakonec mu chybělo k vytoužené stříbrné příčce přesně pět a půl minuty.

Speciál Martina Macíka pro čtenáře Auto.cz • MM Technology

Martin Prokop (Orlen Jipocar Team, Ford Raptor)

Ve třetí etapě opravoval brzdy na pravém zadním kole, v předposlední etapě mu praskla poloosa a byla z toho časová ztráta v součtu dvou hodin. Po první ztrátě se propadl až na 27. místo, po deváté etapě figuroval jedenáctý a na této příčce také soutěž dokončil. „Byl to neskutečně těžký Dakar, úplně jiný než ten loňský. Nedopadlo to tak, jak jsme chtěli. Ovšem letošní auto bylo nejlepší, jaké jsem kdy měl. Shrek byl fantastický s rychlým motorem. Všichni jsme odvedli skvělý kus práce. Srazily nás na kolena dva technické problémy. Je vidět, že když zrychlíme auto, tak přichází únava materiálu. Je mi to líto, protože jsme měli chuť na něco lepšího, měli jsme navíc, ovšem musíme to zkusit znovu za rok.“

Dušan Drdaj (Cajdašrot Dakar Team, KTM 450)

Na Dakaru debutoval loni, ale bohužel ho nedojel kvůli prasklé benzinové nádrži. Jeho emotivní loučení se soutěží před televizní kamerou je stále v dobré paměti. Letos nastoupil ve zcela novém týmu, začal 26. místem a postupně se vypracoval až na sedmnáctou příčku v cíli. Jeho nejlepším výsledkem bylo třinácté místo v šesté etapě a konečný výsledek znamená, že v 26letém jezdci vyrůstá další česká motocyklová osobnost. „Na Dakar jsem se začal dívat, když jsem byl velmi malý se svým otcem. Byl to můj sen i náš společný sen, pokusit se zvládnout tuhle soutěž. Můj první Dakar byl velmi náročný. Zkušenosti to byly k nezaplacení a rozhodně mě to posunulo dál a letos se to projevilo.”

Konečné výsledky Rallye Dakar 2025

Motocykly: 1. Sanders (Aus./KTM 450) 53:08:52; 2. Schareina (Šp./Honda CRF 450) +8:50; 3. Van Beveren (Fr./Honda CRF 450) +14:46; ... 17. Drdaj (ČR/KTM 450) +4:02:23; 23. Engel (ČR/KTM 450) +6:04:44; 24. Romančík (ČR/KTM 450) +6:44:33; 31. Brabec (ČR/KTM 450) +9:23:28; 36. Pabiška (ČR/KTM 450) +12:11:03; 44. Peschel (ČR/Husqvarna 450) +16:09:19; 79. Prokeš (ČR/KTM 450) +51:11:12; 80. Brož (ČR/KTM 450) +52:14:25.

Automobily: 1. Al-Radži, Gottschalk (S. Arábie, Něm./Toyota Hilux Overdrive) 52:52:15; 2. Lategan, Cummings (JAR/Toyota Hilux IMT Evo) +3:57; 3. Ekström, Berqvist (Švéd./Ford Raptor) ... 11. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) 3:22:14; 47. Trněný, Pritzl (ČR/Ford F150 Evo) +13:55:01.

Kamiony: 1. Macík, Tomášek, Švanda (ČR/MM Technology Powerstar) 58:42:58; 2. Mitchel Van den Brink, Torraůllardona, Van den Pol (Niz., Šp., Niz./Iveco Powerstar) +2:21:13; 3. Loprais? Křípal, Rodewald (ČR/Iveco Powerstar) +2:26:43; 4. Koolen, De Graaf. Kozlovský (Niz., Niz., ČR/Iveco Powerstar) +6:14:42, ... 9. Vrátný, Boba, Martinec (ČR, Pol., ČR/Tatra FF7) +23:41:24; 11. Poslední, Kvasnica, Škrobánek (ČR/Tatra Phoenix) +30:55:05.

Classic: 1. Santaolalla Mill, Viňas (Šp./Toyota HDJ 80) 586 bodů; 2. Traglio, Briani (It./Nissan Terrano Pick-Up) 617; 3. Raisys, Daunoravicius (Lit./Land Rover Series III) 980; ... 34. Pazdera, Lounová, M. Holaň (ČR/Tatra T815-2) 8843; 36. Husek, Dočkal, D. Holaň (ČR/Tatra 815) 9644; 45. Martinec, Kopřiva (ČR/Toyota Land Crusier 90) 14 616; 56. Bárta, Švec (ČR/Mitsubishi Pajero) 20 891; Vinš, Bajora (ČR/Mitsubishi Pajero) 25 457; 66. Holická, Engová (ČR/Citroën 2CV) 28 046.