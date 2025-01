Etapa odstartovala s tříhodinovým zpožděním. Vzhledem k husté mlze a nulové viditelnosti totiž nemohly vzlétnout záchranářské helikoptéry. Na zadní se navíc postavili elitní motorkáři. Pořadatelé původně rozhodli, že kdo nestihne dojet do tankovací zóny na 152. kilometru do 13:30 středoevropského času, bude mu druhá půle erzety „odpuštěna“ a čas dopočítán podle předchozího průměru. Nejlepší motorkářům se rozhodnutí pochopitelně nelíbilo a protestovali. Organizátoři nakonec ustoupil a etapu pro všechny zkrátil na polovinu původní třistakilometroé délky.

Držel se ho jako klíště

Po odloženém startu otevíraly etapu kamiony. Z vysokých dun má každý závodník obavy. Ty se násobí v momentě, kdy těžké vozy startují do naprosto čistého terénu. „Všichni si duny náramně užíváme, já teda asi nejvíc. Posílali jsme to tam, jeli si vlastní stopu, František královsky navigoval, takže jsme se museli jen jednou trochu vyhrabávat. S tím nám pomohl Mitchel van den Brink, za kterým jsme pak dojeli až do cíle, takže tomu patří velké díky,” shrnul Macík své postřehy.

Rallye Dakar 2025, 10. etapa: Loprais se blíží druhému místu, Macík nechvátá Partnerem článku je OMV Dakar 2025

Vítěz předchozí etapy Loprais vyrážel do speciálky jako první a nemohl se spolehnout na stopy, které v jiných etapách v terénu zanechávají dříve startující motocykly a automobily. „Je jasné, že jsme zaplatili daň za včerejší vítězství, ale jsme tu proto, abychom závodili, a ne abychom hráli šachy nebo taktizovali. Nebylo to vůbec jednoduché. Duny byly rozbité, místy měkké, takže jsme některé museli najíždět i několikrát. Pochopitelně jsme tím malovali stopu ostatním, zatímco sami jsme něco ztratili,” uvedl navigátor David Křípal.

Stopy, které za červeno-černým Ivecem se startovním číslem 601 v dunách zůstávaly byly cennou nápovědou pro všechny později startující soupeře. Především však pro Mitchela van den Brinka, s nímž posádka InstaTrade Loprais Teamu De Rooy FPT bojuje o druhé místo absolutně. „Mitchel se nás držel jako klíště. Jakmile jsme někde zapadli, okamžitě stál a čekal, kam pojedeme a co se bude dít. Pak se teprve rozjel. Na chvilku nás sice předjel, ale pak sám zapadl. Když zapadl Martin Macík, okamžitě si navzájem pomohli. Uplatnili týmovou strategii a snažili se to držet, jak to šlo. My jsme rádi, že jsme v cíli. Do konce Dakaru pořád ještě nějaké kilometry zbývají, ale už jich je málo,” dodal navigátor Lopraisovy posádky.

Cajdašrot Dakar Team před startem do předposlední etapy • Cajdašrot

Prokop musel opravovat

Na závodníky v kategorii osobních aut čekalo v poušti 275 kilometrů a do výsledků promluvily i startovní pozice a taktizování v závěru středeční etapy. Vyhrál Švéd Mattias Ekström, za kterým dojel s odstupem 41 sekund pětinásobný dakarský vítěz Nasser Al-Attiyah z Kataru a třetí skončil Al-Rádží. Domácí hvězdě se podařilo předstihnout v celkovém hodnocení dosavadního lídra Jihoafričana Henka Lategana. Jednička Toyoty ztratila přes deset minut a před pátečním finišem rallye má manko šesti minut.

„Byla to nádherná a úžasná dunová etapa, která byla částí loňské Chrono48, takže jsme věděli, že terén bude nesmírně obtížný s nízkým průměrem. Jeli jsme parádně, zkusili dát do toho všechno, protože jsme chtěli být co nejblíž špičce, kdyby se něco dělo. Sjeli jsme tovární fordy, drželi se jich, takže bylo vidět, že tempo bylo správné a Shrek na to má,” líčil Prokop průběh do okamžiku než ho potkaly technické problémy. „V jednom údolí nám praskla poloosa a výměna v měkkém písku byla technicky složitá. Nevím, jestli jsme už netahali moc. Letos nám bohužel není přáno,“ dodal Prokop, který do cíle dojel kvůli poškozené vysokotlaké pumpě na „nouzový režim“. V průběžném pořadí mu stále patří jedenáctá příčka.

Martin Prokop na Rallye Dakar 2025 (10. etapa) • Orlen Jipocar Team

Motocyklisté měli původně absolvovat zkoušku o celkové délce 308 km, ale po posunutí startu ji organizátoři zkrátili na 152 km. Nejrychlejší byl Španěl Tosha Schareina, který snížil náskok lídra Daniela Sanderse z Austrálie na devět minut. Z českých jezdců se nejvíce dařilo Janu Brabcovi, který zajel devatenáctý čas. Dušan Drdaj je i nadále průběžně šestnáctý.

Výsledky Rallye Dakar 2025 11. etapa

Motocykly: 1. Schareina (Šp./Honda) 2:12:04; 2. L. Benavides (rg./KTM) +33; 3.Van Beveren (Fr./Honda) +57; ... 19. J. Brabec (ČR/KTM) +17:25; 20. Drdaj (ČR/KTM) +18:34; 21. Engel (ČR/KTM) +19:01; 30. Romančík (ČR/KTM) +28:14; 35. Pabiška (ČR/KTM) +33:34; 54. Peschel (ČR/Husqvarna) +56:17; 55. Prokeš (ČR/KTM) +57:58; 85. Brož (ČR/KTM) +27:05:56.

Automobily: 1. Ekström, Berqvist (Švéd./Ford Raptor) 4:19:27; 2. Al-Attiyah, Boulanger (Katar, Fr./Dacia Sandrider) +41; 3. Radži, Gottschalk (S. Arábie, Něm./Toyota Hilux Overdrive) +1:45; ... 26. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +36:14; 36. Trněný, Pritzl (ČR/Ford 150) +48:13.

Kamiony: 1. Macík (ČR/MM Technology) 2:22:41; 2. Koolen (Niz./Iveco) +7; 3. 3. Zala (Lit./Iveco) +2:07; 4. Mitchel van den Brink (Niz./Iveco) +2:54; 5. Loprais (ČR/Iveco) +4:26; ... 10. Vrátný (ČR/Tatra) +1:28:59; 11. Poslední (ČR/Tatra) +2:30:44.

Výsledky jsou neoficiální.

Výsledky Rallye Dakar 2025 celkově

Motocykly: 1. Sanders (Aus./KTM) 52:13:34; 2. Schareina (Šp./Honda) +9:00; 3. Van Beveren (Fr./Honda) +15:50; ... 16. Drdaj +3:50:36; 23. Engel +5:57:33; 24. Romančík +6:36:12; 30. J. Brabec +9:11:08; 35. Pabiška +11:54:59; 44. Peschel +15:25:34; 77. Prokeš +50:50:2; 78. Brož +54:46:24.

Automobily: 1. Al Radži, Gottschalk (S. Arábie, Něm./Toyota Hilux Overdrive) 51:53:36; 2. Lategan, Cummings (JAR/Toyota Hilux IMT Evo) +6:11; 3. 3. Ekström, Berqvist (Švéd./Ford Raptor) +222:34; ... 11. Prokop, Chytka +3:20:19; 31. Trněný, Pritzl +13:39:21.

Kamiony: 1. Macík 52:39:23; 2. Mitchel Van den Brink (Niz./Iveco) +2:22:07; 3. Loprais +2:26:15; ... 11. Vrátný +19:07:59; 13. Poslední +25:07:03.

Classic: 1. Santaolalla Mill, Viňas (Šp./Toyota HDJ 80) 586 bodů; 2. Traglio, Briani (It./Nissan Terrano Pick-Up) 617; 3. Raisys, Daunoravicius (Lit./Land Rover Series III) 980; ... Pazdera, Lounová, M. Holaň (ČR/Tatra T815-2) 8 663; 36. Husek, Dočkal, D. Holaň (ČR/Tatra 815) 9 424; 42. Martinec, Kopřiva (ČR/Toyota Land Crusier 90) 14 216; 53. Bárta, Švec (ČR/Mitsubishi Pajero) 20 491; 64. Holická, Engová (ČR/Citroën 2CV) 25 121; 66. Vinš, Bajora (ČR/Mitsubishi Pajero) 25 228.

Výsledky jsou neoficiální.