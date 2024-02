Rallye Dakar: Martin Prokop exkluzivně pro Auto.cz nejen o historickém úspěchu

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Již v první etapě měl namále, když chytil dva defekty a musel jet tak, aby neudělal další, protože to by znamenalo konec v soutěži. Ztratil padesát minut a propadl se v pořadí do čtvrté desítky. Předposlední den se posunul na páté místo. Zažil si malé drama, když pět kilometrů před cílem poslední etapy položil vůz na bok. „Je to neskutečný pocit! Smekám před borci svého týmu, kteří odvedli výtečnou práci! Výsledek má v této našlapané konkurenci neskutečnou cenu. Auto bylo mnohem rychlejší a motor úžasný.“

Martin Prokop se ve svém vystoupení pro čtenáře webu Auto.cz vrátil k nedávno skončenému ročníku Rallye Dakar 2024. Připomněl, že po skončené soutěži začíná příprava na ročník další. Vysvětlil, jak moc a proč mu vyhovoval nový turbomotor. S úsměvem glosoval vstup automobilky Ford na Rallye Dakar. Český jezdec je od roku 2010 věrný vozům modrého oválu a v podnicích mistrovství světa v rallye od té doby s jiným nestartoval. Výjimkou je loňská Rallye Sardinia, kde řídil Škodu Fabia RS Rally2.

V těchto dnech startuje na Abú Dhabí Desert Challenge, který je součástí mistrovství světa v dálkových soutěžích jako příprava na Rallye Dakar 2025. Bohužel hned na začátku této rallye nevydržel kardan jeho vozu a posádka dokončila etapu s velkou časovou ztrátou. V soutěži však nadále pokračuje. „Chceme si ověřit všechny věci a změny, které jsme na autě po Dakaru udělali,“ řekl Martin Prokop.