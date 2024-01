Rallye Dakar 2024 v cíli: Historický český úspěch! Vyhrál Martin Macík, Loprais druhý

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Na startu letošní soutěže se objevilo 36 českých účastníků a kromě dvou figurují všichni ve výsledkové listině. Popáté se jelo území Saúdské Arábie. Účastníky letošního ročníku čekalo téměř 7861 kilometrů, z toho 4 676 měřených rozdělených do dvanácti etap.

V kategorii automobilů vyhrál jedenašedesátiletý Španěl Carlos Sainz a navázal na své výhry z let 2010, 2018 a 2020. Pro značku Audi znamená toto prvenství současně loučení s Dakarem. Německá značka se totiž chystá na vstup do formule 1. V motocyklech zvítězil třiatřicetiletý Američan Ricky Brabec na hondě a po čtyřech letech se radoval podruhé.

Martin Macík: „Povedlo se nám vyhrát a je to úžasné, nádherné. Projeli jsme cílem a já chvíli hledal slova. Pak přišel táta, vyměnili jsme si emoce. Po třiadvaceti letech, co ¨se on rozhodl jet Dakar, jsme vítězové.“

Aleš Loprais: „V první řadě chci poděkovat celému týmu za jeho skvělou práci a našim rodinám, partnerům a fanouškům za obrovskou podporu, které si velmi vážíme. Pro mě to byl po loňském Dakaru náročný návrat a jsem rád, že jsme to s posádkou a celým týmem zvládli. Přál jsem si víc, ale lépe to nešlo. Jsem vděčný za to, jak to je.“

Martin Prokop: „Je to neskutečný pocit. Smekám před borci svého týmu, kteří odvedli výtečnou práci. Výsledek má v této našlapané konkurenci neskutečnou cenu. Auto bylo mnohem rychlejší a motor úžasný. Pět kilometrů před cílem jsem položil auto na bok, ale vzpomněl jsem si na zkušenosti z rallye a dostal auto na kola.“

Martin Michek: „V poslední etapě jsem měl menší pád, ale jinak jsem jel tak, aby mi tempo vyhovovalo. Desáté místo je magické a je to výsledek, ve který jsem před startem moc nedoufal. Chci poděkovat celému týmu Orion MRG a všem fanouškům, kteří úžasně fandili. Už se těším na malou sošku beduína, co dostanu za výsledek.

Libor Podmol: „Dokončil jsem tu nejdrsnější disciplínu, a to už mi nikdo nevezme. Trochu mě mrzí výsledek, ale chtěl jsem hlavně dokončit a pak získat cenu za pódium v kategorii jezdců bez asistence. Nakonec si ale vezu domů ocenění za lidskou odvahu a vůli, což je možná ještě cennější. Dakar pro mě není až tak výsledcích, jako spíše o příbězích. Ten můj byl fakt neuvěřitelný.“

Jan Brabec: „Jsem v cíli svého sedmého Dakaru a to na 27. místě. Původní plán byl trošku jiný, ale bohužel jsem celý druhý týden závodu bojoval se zimnicí a nemocí. Nebylo to nic příjemného, ale o to víc si vážím sebe a svého odhodlání nepolevit a bojovat až do konce. Chci moc poděkovat své přítelkyni za obrovskou podporu a Zdendovi za absolutně bezchybnou práci na motorce. A v neposlední řadě celé své rodině za neustálou podporu.“

Milan Engel: „Užil jsem si dnešek, ale ne tolik. Hodně se prášilo a v kaňonech nešel prach vůbec pryč. Snažil jsem se jet čistě a neudělat žádnou chybu. Chtěl jsem si to užít, posledních dvacet kilometrů bylo podél moře, krásné a jednoduché. Jsem moc rád, že jsem to dokončil, i když to chvilkami nevypadalo. Jsem moc vděčný a děkuji moc týmu, že mi pomohli v desátém Dakaru. Kompletně děkuji za těch deset let, měli jsme spolu krásné i těžké chvilky. Ale vždycky stáli za mnou. Jdeme oslavovat.“

Tomáš Ouředníček: „Jsme rádi, že jsme v cíli a celí. Jsem na sebe naštvaný za chybu, kterou jsem v poslední etapě udělal. Trefil jsem velký kámen, byla to rána až nám prasklo čelní sklo, ale nakonec vydrželo až do cíle. Jel jsem potom tak, abychom dojeli do cíle.“

Konečné výsledky Rallye Dakar 2024

Motocykly: 1. Brabec (USA/Honda) 51:30:08; 2. Branch (Botswana/Hero) +10:53; 3. Van Beveren (Fr./Honda) +12:25; … 10. Michek (ČR/KTM) +2:48:49; 22. Engel (ČR/KTM) +7:26:50; 27. Brabec (ČR/KTM) +9:30:00; 42. Pabiška (ČR/KTM) +15:51:30; 43. Prokeš (ČR/KTM) +15:51:44; 54. Podmol (ČR/Husqvarna) +20:06:59; 90. Drdaj (ČR/KTM) +68:12:09.

Automobily: 1. Sainz, Cruz (Šp./Audi RS Q e-tron) 48:15:18; 2. De Mewius, Panseri (Bel. Fr./Toyota Hilux Overdrive) +1:20:25; 3. Loeb, Lurquin (Fr., Bel./Prodrive Hunter) +1:25:12; … 5 Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +2:16:43; 23. Trněný, Ernst (ČR/Ford F 150) +13:59:23; 39. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota Hilux) +63:17:11.

Kamiony: 1. Macík, Tomášek, Švanda (ČR/Iveco) 54:34:48; 2. Loprais, J. Valtr ml., Štross (ČR/Praga) +1:54:39; 3. Van den Brink (Niz./Iveco) +4:29:26; … 11. De Baar, Verschoor, Šikola (Niz., Niz, ČR/Tatra) +56:05:47; 14. M. Valtr, Miškolci, Kaplánek (ČR, Slov., ČR/Iveco) +63:56:33; 19. J. Valtr st., R. Kilian, D. Kilian (ČR/Tatra) +92:21:24; 21. Stiblík, Kvasnička, Tomec (ČR/Tatra) +135:29:56.

Classic: 1. Santaolalla, Viňas (Šp./Toyota Land Crusier) 820 bodů; 2. Traglio, Briani (It./Nissan Pathfinder) +12; 3. Bedeschi, Bottallo (It./Toyota BJ71) +241; … 24. Klymčiw, Brož (ČR/Škoda 130 LR) +6789; 56. Vinš, Hovorka (Mitsubishi Pajero) +30 392; 63. Holická, Engová (ČR/Citroën 2CV) +35 608.