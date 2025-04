Rallye Kanárské ostrovy v cíli: Rovanpera suverénně vyhrál, Evans vede MS

Nedělní program ukončilo pět rychlostních zkoušek na jihu ostrova poblíž Maspalomas, kde se také konal ceremonial na stupních vítězů. Závěrečný program měl 58,38 kilometrů. Český jezdec Jan Černý obsadil s vozem Citroën C3 18. místo v absolutní klasifikaci a v hodnocení WRC2 skončil desátý.

Zápis hodný historie

Program závěrečného dne začal podle starých not a první dvě zkoušky vyhrál Rovanperä. V dalších dvou sice nebyl nejrychlejší, ale svůj triumfální výkon korunoval v závěrečné speciáůně bodované Power Stage. Ze španělského ostrova získal maximální počet bodů. “V sobotu jsme měli hodně dobrý den, ale přesto jsme na autě udělali několik malých změn a zase se to vyplatilo. Po dobrém ránu jsme se soustředili na Power Stage, protože jsme si chtěli odvézt maximální počet bodů,” líčil Rovanperä svoje postřehy.

Čtyřiadvacetiletý Fin vyhrál patnáct z osmnácti zkoušek soutěže, což je 83 procent a vedl od první do poslední erzety. Podobně dominantní byl Sébastien Ogier v Austrálii 2013, kde tehdy s Volkswagenem Polo WRC byl nejrychlejší ve 14 z 19 RZ, což je 86 procent. Vedl od třetí do poslední RZ22. Ojedinělým zůstává výsledek Sébastiena Loeba (Citroën Xsara WRC) z Korsiky 2005, kde Francouz vyhrál všech dvanáct zkoušek soutěže a vedl od startu až do cíle.

Nechtěl honit bláznivého Fina

Osminásobný mistr světa Sébastien Ogier skončil druhý se ztrátou 53,5 sekundy a po šestnácté erzetě prohlásil, že nemá cenu chytat toho bláznivého Fina. „Jediný, kdo byl tento víkend velmi působivý, byli Kalle a Jonne. Odjeli úžasnou rallye,” prohlásil čtyicetiletý Ogier, který si v šampionátu polepšil na čtvrté místo. Třetí v cíli byl rovněž jezdec s vozem Toyota GR Yaris Rally1 a tím byl lídr šampionátu Elfyn Evans. “V neděli jsem měl nejlepší pocit z auta v celé soutěži. Cítím se však trochu frustrovaný z toho, že že se mi nepodařilo využít tak silný výkon našejo vozu jako se to podařilo mým kolegům,” prohlásilů Evans.

Čtvrtým v cíli byl Japonec Takamoto Katsuta, rovněž s vozem Toyota GR Yaris. Japonská značka prvními čtymi vozy v cíli soutěže navázala na své výsledky ze Safari 2022 a 2023. Škoda sobotní havárie Fina Samiho Pajariho. Pokud by se on udržel v první pětce, podařil by se Toyotě významný zápis do historie. Mít prvních pět nerychlejších vozů v cíli, to se podařilo jednou v historii světových šampionátuů a dokázala to Lancia v Portugalsku 1990.

Basketbal degradoval rallye

Ve zpravodajství ze sobotního programu soutěže bylo v titulku uvedeno, že Rovanperä vyhrál všechno. Míněny tím byly klasické rychlostní zkoušky a nikoliv ta, co uzavřelo druhý den Rallye Kanárské ostrovy. V prostředí arény, která obvykle hostí basketbalový tým CB Gran Canaria byla namotána 1,5 kilometru dlouhá zkouška. Podobné speciálky berou jezdci jako nutné zlo, ovšem RZ13 na této soutěži byla rozhodně nedůstojná motoristického sportu.

S výjimkou Otta Tänaka, který měl pocit, že „to zní jako trochu zábava“, to byli všichni hodně nervozní, než vzrušení.„No, raději se podívám na zápas NBA v USA, než abych tam jel s rallyovým autem,“ poznamenal Ogier. Evans doufal, že: “Mé řidičské dovednosti jsou lepší než mé basketbalové. Víš, že to klouže, ale stejně mě to překvapilo. Opravdu zvláštní.”

Konečné pořadí (po 18 z 18 RZ):

1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 2:54:39,8; 2. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +53,5 3. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +1:17,1; 4. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +2:02,9; 5. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +2:31,0; 6. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +3:11,4; 7. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +3:40,7; 8. Y. Rossel, Dunand (Fr./Citroën C3 Rally2) +7:10,7; 9. Cachón, Rozada (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +7:40,2; 10. Grjazin, Aleksandrov (Bul./Škoda Fabia RS Rally2) +7:58,4; 11. Munster, Louka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1) +8:37,2; 12. laréna, , Fernández (Šp./Citroën C3 Rally2) +9:14,2; 13. Roiloba, Vera (Šp./Citroën C3 Rally2) +9:22,1; 14. Lindholm, Hämäläinenová (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +9:46,3; 15. Daprá, Guglielmetti (It./Škoda Fabia RS Rally2) +10:08,7; 16. Solberg, Edmondson (Švéd., Bit./Toyota GR Yaris Rally2) +11:02,5; 17. Linnamäe, Morgan (Est., Brit./Toyota GR Yaris Rally2) +11:35,8; 18. Černý, Hloušek (ČR/Citroën C3 Rally2) +12:21,7; 19. Dominguez, Peňate (Par., Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +13:02,3; 20. Forné, Coronado (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +19:31,3..

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí (po 4 ze 14 soutěží):

Jezdci: 1. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 109 bodů; 2. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 66; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 59; 4. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 58; 5. Tänak (Est./Hyundai i20 N Rally1) 57; 6. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 44; 7. Katsuta (Jap./ToyotaGR Yaris Rally1) 39; 8. Pajari 19; (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 19; 9. Munster (Luc./Ford Puma Rally1) 16; 10. Sesks (Lotyš./Ford Puma Rally1) 8; 11. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 8; 12. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) 8; 13. Y. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 8; 14. Solans (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 6; 15. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 4; 16. Grjazin (Bul./Škoda Fabia Rally2) 3; 17. Cachón (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 18. Zaldivar (Par./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 19. Solberg (Švéd./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 20. Camilli (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 1; 21. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 1.

Značky: 1. Toyota 208; 2. Hyundai 157; 3. Ford 58.

Vedení v soutěži: Evans 32; Rovanpúerä 18, Ogier 13, Tänak 8, Katsuta 2, Neuville 1.

Vyhrané RZ: Rovanperä 20, Evans 13, Tänak 12, Fourmaux 8, Katsuta 7, Ogier 7, Neuville 5, Munster 2.

Výsledky jsou neoficiální.