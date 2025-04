Rallye Kanárské ostrovy po 2. dnu: Rovanperovi nikdo nestačí, vyhrál všechno

Sobotní program soutěže se koncentroval na sever ostrova a končil superspeciálkou, která se částečně odehrávala uvnitř basketbalové arény. Na účastníky soutěže čekalo sedm rychlostních zkoušek v celkové délce 124,08 kilometrů.

Když se daří, tak se daří

Dvojnásobný mistr světa Kalle Rovanperä se netajil tím, že pneumatiky Hankook, které jsou letos oficiálně povinné, jeho jízdnímu stylu příliš nesedí. V první letošní soutěži na asfaltovém povrchu však soupeře doslova drtí. „Samozřejmě je to vždycky příjemný pocit, když se vám všechno podaří. Víte, že to tam je, ale když to dokážete, je to super. Už je to docela dlouho, co jsme jeli takhle rychle, takže je to dobrý pocit. Pokaždé jsem si byl jistý, že jsem neudělal jsem žádné chyby. Na těchto silnicích nejde ani tak o to, tlačit naplno, ale mít plynulý rytmus a udržovat čistou stopu. Řízení je docela podobné tomu, co dělám na okruhu, a zdá se, že to funguje,“ rozdával Rovanperä dobrou náladu.

Rallye Kanaárské ostrovy po 1. dnu: Rovanperä válcuje všechny, hyundaie zaostávají Michal Štěpanovský Rallye

Ogier už nechce riskovat

Na druhém místě figuruje osminásobný mistr světa Sébastien Ogier jedoucí rovněž s toyotou. „Po třech měsících bez závodění je to stále pozitivní. Nejsem blázen, abych se honil s Kallem, který je rychlejší. Běžnému divákovi se může zdát to co děláme všude šílené, ale snažím se držet svůj rytmus a nejít přes hranu. Když je vám čtyřicet a máte něco za sebou, tak se ochota riskovat snižuje. Jsem dost starý na to, abych bojoval s takovým dravcem jako je Kalle,” dal Ogier najevo, že si je vědomý svých limitů.

Vedoucí jezdec světového šampionátu a další jezdec továrního týmu Toyota Elfyn Evans ztrácí na třetím místě 1:08,1 sekundy. Evans: „Samozřejmě je to momentálně pro tým skvělá pozice, ale na osobní úrovni samozřejmě vždycky chci víc. Jsem trochu frustrovaný z toho, jak se den vyvíjel. Prostě se mi nedaří dostat ten poslední kousek zatáčky, co bych v autě opravdu chtěl. Takže si musím přiznat, že jsem tentokrát poražený,” hodnotil svou situaci Evans.

Problémy Hyundaie jsou vážné

Posádkám na vozech Hyundai se od začátku soutěže nedaří a po dvou dnech jsou za čtyřmi továrními speciály Toyota, když další jezdec japonské značky Sami Pajari havaroval. „Očekávali jsme mnohem lepší výsledek. Pořádně jsme si to nepřipravili, ale je to motorsport, je to rallye. Máme nového výrobce pneumatik a nečekali jsme, že budeme mít během dne tolik problémů,” přiznává Francois-Xavier Demaison, technický ředitel továrního týmu Hyundai.

Mezi těmi, které překvapil nedostatek rychlosti vozu i20, byl i Neuville. Demaison naznačil, že úřadující mistr světa očekával lepší výkon na základě svého vystoupení na Rally Sierra Morena v jižním Španělsku začátkem tohoto měsíce. “Myslím, že někteří jezdci si byli jistí, jiní méně,“ řekl Demaison. “Vyzkoušeli jsme mnoho nastavení, ale nic nefungovalo tak, jak jsme chtěli. Stav nové pneumatiky Hankook zdůrazňuje zásadní problém, který s autem máme. Problém je s aerodynamikou celého auta a budeme muset využít homologační žolíky, abychom pár věcí změnili,” dodal Demaison.

Průběžné pořadí (po 13 z 18 RZ):

1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 2:22:17,3; 2. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +45,2 3. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +1:08,1; 4. Katsuta, Jhnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +1:43,9; 5. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +2:09,6; 6. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +2:15,2; 7. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +2:37,3; 8. Y. Rossel, Dunand (Fr./Citroën C3 Rally2) +5:45,9; 9. Cachón, Rozada (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +6:04,7; 10. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +6:12,3; 11. Grjazin, Aleksandrov (Bul./Škoda Fabia RS Rally2) +6:28,5; 12. laréna, , Fernández (Šp./Citroën C3 Rally2) +7:15,7; 13. Munster, Louka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1) +7:29,7; 14. Roiloba, Vera (Šp./Citroën C3 Rally2) +7:36,1; 15. Lindholm, Hämäläinenová (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 8:06,0; 16, Daprá, Guglielmetti (It./Škoda Fabia RS Rally2) +8:14,7; 17. Jamamoto, Fulton (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally2) +8:30,3; 18. Linnamäe, Morgan (Est., Brit./Toyota GR Yaris Rally2) +9:25,7; 19. Solberg, Edmondson (Švéd., Bit./Toyota GR Yaris Rally2) +9:47,2; 20. Černý, Hloušek (ČR/Citroën C3 Rally2) +9:57,6. Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Rallye Kanárské ostrovy:

Neděle 27. 4. - 9.10 RZ14 (14,97 km), 10.05 RZ15 (13,47 km), 11.35 EZ16 (1,50 km), 12.21 RZ17 (14,97 km), 14.15 RZ18 (13,47 km). Etapa celkem 58,38 km.

Zdroj: autorský text. Foto: Ford, Hyundai, Toyota. Video: Redbullcontentpool.com