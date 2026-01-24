Trend je znepokojující. Podíl čínských aut v EU prudce roste
Ačkoliv zatím v Evropě čínské automobilky nenabídly nic opravdu přelomového, Evropanům už tak nesmrdí. Dokazují to čísla prodejů za celý rok, která opět překonala rekordy a v prosinci se už dostala dokonce na desetinu místního trhu.
Nedávno jsme zde psali o situaci na britském trhu, kde už čínská auta dosáhla podílu 10 % v prodejích za celý rok. Teď už jsou k dispozici i čísla pro Evropu, což zahrnuje Evropskou unii, Velkou Británii, Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko. A ani tato data nevyznívají pro evropský automobilový průmysl zrovna příznivě.
Data společnosti Dataforce ukazují, že v Evropě se v roce 2025 prodalo 13.295.075 nových osobních vozidel, což je lehký nárůst proti 12.994.720 kusům dodaným v předchozím roce. Z toho 6,1 % patřilo vozům čínských značek, což znamená 810.982 vozů. To už je solidní skok proti 3,1 % dosaženým čínskými značkami o rok dříve. Obzvláště úspěšný pro ně byl loňský prosinec, kdy se v Evropě poprvé prodalo více než 100.000 čínských aut v jediném měsíci a dostaly se tak na 10% podíl mezi novými vozy.
Jasně nejúspěšnější je stále koncern SAIC, který v Evropě nabízí vozy MG a Maxus. Loni v Evropě prodal 307.812 osobních vozidel, což je nárůst oproti 244.121 kusům v předchozím roce. Z toho 307.282 prodejů připadlo na značku MG, zbývajících 530 vozidel na značku Maxus, která se v Evropě jinak věnuje převážně užitkovým vozům.
Na druhé pozici je BYD, jehož celkové prodeje v roce 2025 dosáhly 186.612 vozů, což představuje obrovský nárůst oproti 49.590 kusům dodaným v roce 2024. Podílely se na tom zejména novinky Seal U, Dolphin Surf, Sealion 7 a Seal. Jasně nejúspěšnějším modelem je Seal U, kterého se prodalo 79.407 kusů. Kromě elektrické verze je dostupný také jako PHEV, první takový model BYD v Evropě. A právě nová strategie, více zaměřená na hybridy, se značce vyplatila, 72.667 prodaných kusů Seal U totiž tvořilo právě PHEV. Čínské SUV se díky tomu stalo dokonce nejprodávanějším PHEV v Evropě celkově.
Chery už není za BYD daleko, spoléhá zde už ostatně na pět značek (Chery, Jaecoo, Omoda, Jetour a Ebro). Loni prodalo 120.207 vozů, gigantický skok ze 17.038 kusů o rok dříve. V roce 2024 zde ostatně značky spadající pod tento koncern teprve začínaly, a tak se nedá divit skoku ze 2490 kusů na 56.944 u Jaecoo a ze 14.540 na 52.950 u Omody.
Soukromá automobilka Geely sice v Evropě prodala 400.725 aut, jenže 332.226 z toho byla Volva. Růst ale zaznamenaly i čínské značky skupiny, včetně stejnojmenné Geely, Lynk & Co, Polestar a Zeekru. Zejména Polestar vykázal slušný růst, dodal totiž 47.579 aut, ve srovnání s 30.546 kusy v předchozím roce.
Slušný vzestup zaznamenal i Leapmotor, který v Evropě prodává koncern Stellantis. Se 33.567 prodanými vozy se vyšplhal na šesté místo mezi čínskými automobilkami v Evropě. Největší podíl na tom měl malinký elektromobil T03, který patří mezi nejlevnější bateriové vozy v Evropě. V Česku například začíná na ceně 450.000 Kč. Na prodejích značky na starém kontinentu se podílel ze 60 %.
Minulý rok se v Evropě začaly prodávat i další značky z východu, včetně SWM, Hongqi, Xpengu nebo BAIC. Jejich čísla jsou zatím nízká, ale vykazují růst. Kolem 30.000 vozidel loni prodala také italská automobilka DR Automobiles. Všechny její modely jsou přeznačkovanými čínskými vozy od automobilek Chery, BAIC, Dongfeng a JAC. V letošním roce se chystá příchod dalších automobilek, včetně na domácím trhu velmi úspěšného GAC, dalších značek Chery nebo prémiové odnože BYD Denza.
Zdroj: Dataforce, zdroj foto: Auto.cz, zdroj videa: Auto.cz