Rallye Monte Carlo 2026 (sobota): Spousta sněhu a ledu. Solberg mimo trať, ale vede
Švéd Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) vede třech dnech a odjetých třinácti rychlostních zkouškách Rallye Monte Carlo, která otevírá letošní seriál mistrovství světa. Na prvních třech místech figurují i nadále další jezdci továrního týmu Toyota.
V sobotu byly v itineráři soutěže čtyři rychlostní zkoušky v celkové délce 77,61 kilometrů. Dopoledne a přes poledne odjely posádky tři erzety. Večer pak byla na programu superspeciálka dlouhá 2,69 kilometrů v ulicích Monte Carla při teplotě deset stupňů nad nulou.
Auto bylo neřiditelné
Sobotní část soutěže začala nejdelší erzetou letošního ročníku, dlouhou bez několika metrů téměř třicet kilometrů. V obou dopoledních rychlostních zkouškách panovaly typické zimní podmínky, led a sníh hrající roli v obou zkouškách. Ogier vyhrál poslední dvě páteční zkoušky a nejrychlejší byl také v sobotu ráno, když snížil svou ztrátu na druhého Evanse na pouhé tři sekundy.
Na další zkoušce se Ogier přiznal, že „nevyužil zlepšení vozovky“ a byl „příliš pomalý“, když zajel pouze pátý nejrychlejší čas. “Ubral jsem. Nechtěl jsem do toho jít. Auto bylo prakticky neřiditelné,” tvrdil Francouz. Jeho největší soupeř Evans v RZ11 a RZ12 zvýšil svou časovou převahu na druhém místě na 26,6 sekundy. “Bylo to velmi, velmi těžké. Zpočátku vjedete na led a sníh, což je samo o sobě dost špatné, ale když vjedete na břečku, je to prostě loterie. Když máte v záznamech sníh a led a musíte brzdit téměř normálně, není to příjemný pocit,” líčil Evans podmínky na trati.
Další rychlostní zkouška (RZ12), což byl opakovaný průjezd nejrychlejší erzety soutěže, následovala tři hodiny po RZ11. Předjezdci s poznámkami k trati zkouše měli zpoždění při vjezdu do zkoušky, což situaci ještě více zkomplikovalo, když několik továrních jezdců udělalo chyby. Nevyhnul se jí ani lídr soutěže Solberg. Náhle ztratil zadní část vozu prudkým smykem a prorazil plot do pole na protější straně silnice. Solbergovi se podařilo otočit svou toyotu, vrátit se na trať a ačkoliv ztratil asi deset sekund, zkoušku vyhrál. „Nevím, co se stalo, byl jsem tak opatrný celou zkoušku. Snažil jsem se sledovat koleje a na výjezdu bylo plno sněhu. Měl jsem velké štěstí, že jsem se z toho dostal. Ten čas znamená, že jsem mohl ještě více zpomalit,” líčil situaci Seveřan.
Kohn se na trati modlil
Nedařilo se naopak novozélandskému jezdci Hayddenu Paddonovi, který startuje s továrním vozem Hyundai. Naposledy se objevil se speciálem WRC jihokorejské značky v listopadu 2018, když dojel druhý na Australské rallye. Po pátku figuroval na sedmé příčce, ale v RZ12 ztratil šest minut, když se dostal po smyku mimo trať, ale diváci ho dostali zpět. “Auto se v těchto podmínkách řídilo opravdu hodně těžko. Neměl jsem špiony, takže jsme jeli tak trochu naslepo. Nedokázali jsme přečíst grip v místě, kde jsme sjeli z trati. Je to docela trapné,” vysvětloval Paddon.
Hůře dopadl Fin Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1), který havaroval na začátku RZ12, když vjel do sněhové závěje a poté narazil čelně do stromu. Sobotními nástrahami projel úspěšně jediný Čech, který pokračuje v soutěži Filip Kohn (Škoda Fabia RS Rally2). “Bylo to opravdu hodně složité s těmi břečkami. Mnohokrát nás potkal aquaplaning a modlili jsme se, abychom zůstali na cestě. Máme opravdu štěstí, že jsme tady,” komentoval situaci dvaadvacetiletý jezdec. Kohn. Během soboty si ve výsledkové listině polepšil. Aktuálně figuruje na 17. místě v celkové klasifikaci a na osmém v kategorii WRC2.
Průběžné pořadí Rallye Monte Carlo (po RZ13 z RZ17)
1.Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 3|:16:34,1; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +59,3; 3. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +1:25,3; 4. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +6:02,9; 5. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +7:23,0; 6. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) +10:03,9; 7. L. Rossel, Mercoiret (Fr./Citroën C3 Rally2) +10:57,7; 8. Munster, Loukka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1) +11:29,3; 9. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +11:36,9; 10. Daprá, Guglielmetti (It./Škoda Fabia RS Rally2) +12:25,6; 11. Camilli, De la Haye (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) +12:51,0; 12. Pelamourgues, Pouget (Fr./Hyundai i20 N Rally2) +15:44,5; 13. Paddon, Kennard (N. Zél./Hyundai i20 N Rally1) +15:48,4; 14. Ingram, Kihurani (Brit., USA/Toyota GR Yaris Rally2) +17:17,7; 15. Jamamoto, Fulton (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally2) +23:57,5; 16. Koltun, Pleskot (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +31:12,9; 17. Kohn, Whittock (ČR, Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +32:30,3; 18. Jürgenson, Oja (Est./Ford Fiesta Rally2) +35:26,0; 19. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +39:09,1; 20. Watique, Andermack (Bel./Škoda Fabia RS Eally2) +40:54,1. Výsledky jsou neoficiální.
Zbývající program soutěže
Neděle 25. 1. - 8.05 RZ14 (12,50 km), 9.35 RZ15 (23,45 km), 11.09 RZ16 (12,50 km), 13.15 RZ17 (23,45km).