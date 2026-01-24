Obří aktualizace: Volvo omladí miliony vozů vyrobených od roku 2020
Volvo chystá jeden z největších softwarových zásahů v historii automobilového průmyslu. Pomocí vzdálené aktualizace dostanou miliony už prodaných aut technologie, které se představily s novým modelem EX60. Půjde o zásadní proměnu toho, jak budou Volva fungovat a komunikovat s řidičem.
Švédská automobilka Volvo Cars se netají tím, že pro nové vozy je software zcela zásadní. Potvrzuje to chystaná OTA (vzdálená) aktualizace, která se dotkne zhruba 2,5 milionu vozů vyrobených od roku 2020. Podmínkou je infotainment postavený na systému Android – tedy základ, na který Volvo vsadilo dříve než většina konkurence.
Cílem je mnohem víc než oprava chyb nebo drobné zlepšení grafiky. Automobilka chce sjednotit uživatelské prostředí napříč staršími i zcela novými modely a přiblížit několik let stará auta tomu, co nabídne nejnovější generace elektromobilů. V praxi to znamená, že řidič pět let starého SUV XC60 uvidí na displeji velmi podobné rozhraní jako majitel zbrusu nového elektrického modelu.
Technologie z EX60
Základem celé změny je software vyvinutý pro nové elektrické SUV Volvo EX60. Právě tento model má být jedním z technologicky nejpokročilejších modelů značky vůbec a poprvé přinese kompletně přepracované uživatelské rozhraní Volvo Car UX. To se nyní – v mírně upravené podobě – přenese i do starších vozů.
Nejde přitom jen o vzhled. Aktualizace zasahuje hluboko do logiky ovládání, struktury menu i práce s informacemi během jízdy. Volvo tvrdí, že nový systém je navržen tak, aby řidiče méně rozptyloval a více pracoval s kontextem – tedy s tím, co se v autě právě děje a co řidič skutečně potřebuje.
Přirozenější hlasové ovládání
Největší změnou je náhrada dosavadního hlasového ovládání za Google Gemini, tedy generativní umělou inteligenci nové generace. Ta má zvládat přirozenější dialog, lépe chápat složitější věty a pomáhat i s úkoly, které dříve vyžadovaly manuální ovládání displeje. Navigace, vyhledávání funkcí v manuálu nebo diktování zpráv by tak měly být rychlejší a méně rušivé. '
Volvo si ale zároveň přiznává limity. Starší hardware nemusí nabídnout stejnou plynulost jako nejnovější modely a některé funkce mohou být omezené výkonem procesoru. A čeština zatím dostupná nebude. Přesto jde o mimořádný krok, protože stáří auta už automaticky neznamená technologickou zastaralost.
Aktualizace je momentálně v závěrečné fázi testování a její nasazení se očekává v průběhu roku 2026. Pokud vše vyjde podle plánu, půjde o jeden z nejviditelnějších důkazů, že moderní auto lze zásadně změnit i dlouho poté, co sjelo z výrobní linky.
Zdroje: Volvo Cars