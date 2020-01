Rallye Monte Carlo po 2. dnu: Ogier poosmé, Evans nebo Neuville poprvé?

Za ním je o 4,9 sekundy zpět jeho týmový kolega od Toyoty – Francouz Sebastien Ogier a manko 6,4 sekundy na lídra má Belgičan Thierry Neuville (Hyundai 20 Coupé WRC).

Zatímco Ogier by se díky případné výhře stal s osmi triumfy rekordmanem monacké soutěže, pro Evanse nebo Neuvilla by se jednalo o první vítězství na legendární soutěži.

Pokud vám chybí v sobotních soubojích na Rallye Monte Carlo obhájce titulu Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC), pak vězte, že na vině je jeho havárie ze čtvrteční rychlostní zkoušky. V rychlosti 185 km/h se dostal pravými koly mimo trať. V kotrmelcích se proletěl 150 metrů a přistál na silnici pod tratí rychlostní zkoušky. Vůz skončil na kolech, jezdec i navigátor byli bez zranění převezeni do nemocnice na pozorování. Předposlední den soutěže strávili v servisním zázemí týmu Hyundai.

Přetahovaná o sekundy

Sobotním program soutěže zahrnoval dvě rychlostní zkoušky, které se jely každá dvakrát a dohromady měřily 75,2 kilometru. Dopoledne nastupoval jako Ogier (Toyota Yaris WRC) s náskokem 1,2 sekundy na Evanse (Toyota Yaris WRC) a 6,4 sekundy zbyl zpátky Neuville (Hyunda i20 Coupé WRC). Další pronásledovatelé v čele s Francouzem Sebastienem Loebem (Hyundai i20 Coupé WRC) ztráceli minutu a více.

Došlo na slova posledně jmenovaného, devítinásobného mistra světa, který v pátek večer prohlásil, že první tři piloti si jedou svůj závod. Ve čtyřech rychlostních zkouškách si pořadí mezi prvními třemi na erzetách rozdělovali mezi sebou a od začátku soutěže si mezi sebe dělí také vítězství v jednotlivých zkouškách (RZ). Na konci jedenáctého měřeného testu došlo k neuvěřitelné situaci. Po odjetí 220 kilometrů RZ měli Evans a Ogier na desetinu sekundy shodný čas!

Evans: V příkopu jsme měl kliku

Britovi se zjevně dařilo na desáté zkoušce, kde výrazně porazil své největší soupeře. „Zpočátku jsem trochu šetřil gumy, ale brzy mi došlo, že můžu začít hodně tlačit. Vyplatilo se to,“ komentoval tento úsek tratě. Při druhém průjezdu stejným měřeným úsekem udělal sice chybu, když se na několik sekund ocitl mimo trať. Nebyl nakonec na erzetě nejrychlejší, ale stačilo mu to, aby si do posledního dne rallye vezl převahu téměř pět sekund. „Na jedenácté zkoušce bylo hodně ledu a já nechtěl zbytečně riskovat. Také na poslední erzetě se těžko odhadoval grip (přilnavost). V jednom místě jsem se dostal na chvíli mimo trať. Byla klika, že to nebylo ve vysoké rychlosti a nám se povedlo dostat se zpátky na asfalt,“ zhodnotil Evans své počínání.

Ogier: Sobota ve znamení dvojek

Pro Francouze byla pro sobotu příznačná dvojka. Na třech zkouškách dosáhl druhého času, jednou byl třetí a průběžně je druhý. Když si uvědomíme, že zde v předchozích šesti letech vyhrál, nemůže mít nižší cíl, než útočit. „Začátek dne byl z mé strany trochu opatrný, ale s dobrým časem. Rozdíly mezi námi ve špičce jsou minimální, takže člověk musí neustále tlačit. Místy to však bývalo zrádné, měl jsem problém věřit informacím od špionů. Na dvanácté erzetě si nejsem vědom žádné chyby, ale asi to bylo z mojí strany hodně konzervativní,“ řekl Ogier. Jemu dělá špiona padesátiletý Simon Jean-Joseph, rodák z francouzského Martiniku a mistr Evropy 2004.

Neuville: Nevím, zda to jde rychleji

Tři ze čtyř rychlostních zkoušek vyhrál v sobotu Thierry Neuville, ale ani to mu nestačilo, aby si vylepšil svou třetí příčku. Shodou okolností, ztrácí na lídra 6,4 sekundy, stejně jako po pátečním programu. Tentokrát ne na Ogiera, ale aktuálně na Evanse. „Když shrnu sobotní den, dělal jsem všechno, co umím nejlépe. Všechno klapalo, informace od předjezdců byly dobré, auto fungovalo, gumy držely a já samotný jel opravdu naplno. Když se však podívám na časy, nevím, co by šlo ještě v dané chvíli udělat lépe,“ zhodnotil sobotu ze svého pohledu Neuville.

Musí si dávat pozor

A znovu bude řeč o Loebovi, jenž jede se zjevnou snahou dokončit soutěž. Vyplývá to z jeho slov. „Sobotu jsem začal opatrně při snaze neudělat chybu. Možná jsem zbytečně šetřil pneumatiky, ale stejně člověk zůstal opatrný zejména ve sjezdech,“ říkal Francouz v cíli předposledního dne. „Takticky“ zamlčel svou chybu, což byly „hodiny“ v pomalé rychlosti na dvanáctém testu. Průběžně drží čtvrtou příčku. A může mít v neděli ještě hodně starostí, protože za ním figuruje na pátém místě Fin Esapekka Lappi (Ford Fiesta WRC), který v sobotu snížil své manko na čtvrtou pozici o 36 na aktuálních 14,1 sekundy.

Šestý zůstává i nadále debutant za volantem „vércéčka“ Fin Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC). Šestých časů dosahoval během soboty ve třech erzetách a sám to komentoval těmito slovy: „Při průjezdech RZ10 a RZ12 to bylo lepší, protože jsem se cítil na asfaltu jistěji. Na sněhových a zledovatělých úsecích mi chybí ještě zkušenosti s těmito pneumatikami. Projevilo se to zejména v závěru sobotního dne, kde se ve sněhové břečce možná vyplatily více sliky.“

O skvělé patnácté místo průběžného pořadí přišel v sobotu dopoledne velký talent ze závodnické rodiny Nor Oliver Solberg. Na konci RZ10 poškodil zadní část svého Volkswagenu Polo GTI R5 a opravou ztratil 22 minut. Aktuálně byl vedený na 29. místě a pořád má reálnou šanci na druhý pokus dokončit podnik světového šampionátu.

Závěrečný den po silničkách nad Monte Carlem nabídne tradičně zkoušku La Cabanette-Col de Braus (13,36 km). Tradičně povede přes proslulý průsmyk Col de Turini, který zde pamatuje za dobu své existence nepřeberné množství dramat. V druhém průjezdu bude coby závěrečná zkouška hodnocen jako Power Stage, kde prvních pět jezdců získává od pěti do jednoho bodu. V neděli čeká posádky dohromady 63,54 měřených kilometrů.

Průběžné pořadí (po 12 z 16 RZ)

1. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) 2:28:35,1; 2. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) +4,9; 3. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupé WRC) +6,4; 4. Loeb, Elena (Fr., Mon./Hyundai i20 Coupé WRC) +2:24,3; 5. Lappi, Ferm (Fin./Ford Fiesta WRC) +2:38,4; 6. Rovanperä, Haltunen (Fin./Toyota Yaris WRC) +3:27,3; 7. Katsuta, Barritt (Jap., Brit./Toyota Yaris WRC) +10:31,1; 8. Camilli, Buresi (Fr./Citroën C3 R5) +11:15,2; 9. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 R5) +12:13,7; 10. Ciamin, Roche (Fr./Citroën C3 R5) +12:39,5; 11. Suninen, Lehtinen (Fin./Ford Fiesta WRC) +12:52,7; 12. Veiby, Andersson (Nor., Švéd./Hyundai i20 R5) +13:11,1; … 17. Gryjazin, Fedorov (Rus./Hyundai i20 R5) +16:48,6; 29. O. Solberg, Johnston (Nor., Brit./Volkswagen Polo GTI R5) +35:54,7.

Zbývající program Rallye Monte Carlo 2020

Neděle (26. ledna) – 8.17 RZ13 (18,41 km), 9.08 RZ14 (13,36 km), 10.55 RZ15 (18,41 km), 12.18 RZ16 (13,36 km).