Preview Rallye Monte Carlo: Tänak, Ogier, nebo někdo třetí?

K podobným příkladům, kdy šampion po zisku titulu nečekaně odešel, došlo v tomto tisíciletí dvakrát. V roce 2001 získal titul Brit Richard Burns za volantem Subaru Impreza WRC a další rok obsadil s Peugeotem 206 WRC celkově páté místo. Francouz Sebastien Ogier se stal šampionem 2018, následně přestoupil k Citroënu a loni skončil třetí. Po odchodu francouzské značky dokončil šestinásobný šampion Ogier své přestupové veletoče a nyní obléká kombinézu Toyoty.

Kudy vede cestička?

Rallye Monte Carlo nabízí tradičně výrazně proměnlivé klimatické podmínky, které výrazným způsobem promlouvají již od roku 1911 do pořadí soutěže. Součástí seriálu mistrovství světa je od jeho vzniku v roce 1973. Výjimku tvořili roky 2009 až 2011, kdy byl podnik součástí konkurenční série Intercontinental Rallye Challenge.

Soutěž je proslulá tím, že během jedné rychlostní zkoušky mohou jet posádky po sněhu, ledu, ale i na suchém asfaltu. Jezdci spoléhají na své předjezdce (špiony), kteří jsou často bývalými piloty s dostatkem zkušeností včetně znalosti daného prostředí. Svým chráněncům tak mohou poskytnout nejnovější informace v boji o světové body. Známá je historka z roku 2006, kdy se Fin Marcus Grönholm (Ford) rozhodoval před posledními třemi erzetami jaké gumy zvolit. Nakonec dal na radu svého špiona, kterým nebyl nikdo jiný než Roman Kresta. Loeba (Citroën) nakonec porazil o 1:01,8 minuty.

Po středečním shakedownu (veřejný měřený trénink) čekají na posádky ve čtvrtek v noci první dvě zkoušky. První z nich, Malijai-Puimichel, se jela naposledy v roce 1994. V pátek jsou na programu opakované průjezdy tří erzet, přičemž nový úsek nový test Saint-Clément–Freissinières v délce 20,68 kilometru se jede na severovýchod od Gapu. Sobota nabídne dvě zkoušky, jež se pojedou dvakrát a měří celkem 75,2 kilometru. Závěrečný den po silničkách nad Monte Carlem nabídne tradičně zkoušku La Cabanette-Col de Braus (13,36 km). Tradičně povede přes proslulý průsmyk Col de Turini, který zde pamatuje za dobu své existence nepřeberné množství dramat. V druhém průjezdu bude coby závěrečná zkouška hodnocen jako Power Stage, kde prvních pět jezdců získává od pěti do jednoho bodu. Soutěž je dlouhá celkově 1504,71 kilometru a z toho měří 16 rychlostních zkoušek celkem 304,71 kilometrů.

Loeb musí jet hlavou

Hyundai nasadí letos velmi silný tým. Do svých služeb přetáhl na podzim minulého roku od Toyoyty čerstvého světového šampiona Tänaka. Estonec má ze čtveřice továrních pilotů nejméně zkušeností s modelem i20 Coupé WRC, neboť s ním dosud nestartoval, pouze testoval. „Začínáme na nejnáročnějším podniku sezony. Aby to ještě složitější, jsme v novém týmu a pojedeme s novým autem, se kterým se budeme učit ve chvílích, kdy budeme muset řešit složité podmínky,“ řekl dvaatřicetiletý Tänak, jenž se v minulých třech letech v Monackém knížectví vždy probojoval mezi trojici nejlepších. Vyhrát zde ještě nedokázal. „Nikde to nebude snadná práce, ale důležité je dobře odstartovat a získat nějaké body,“ doplnil Tänak.

Jeho týmovým kolegou a současně velkým soupeřem v boji o titul bude čtyřnásobný vicemistr světa z posledních čtyř let Thierry Neuville. Obrýlený Belgičan startuje s hyundaiem již od roku 2014 a pro letošní rok dostal nejsilnějšího týmového soka, kterého kdy měl. „Hned na začátku nás čekají temné erzety. Rallye Monte Carlo je velmi těžký závod, ve kterém je zásadní volba pneumatik. Často váháte a potřebujete správný rozpis a velmi dobré informace od špionů,“ řekl Neuville. Ve třetím voze se budou v sezoně 2020 střídat, stejně jako minulý rok, Španěl Dani Sordó a devítinásobný mistr světa Sébastien Loeb. Francouz v Monte Carlu vyhrál již sedmkrát, naposledy však v roce 2013. „Tady je důležité najít správný rytmus, aniž byste moc riskovali. Musíte jet hlavou a nenechat se strhnout,“ podotkl pětačtyřicetiletý Loeb.

Bez angažmá zůstal také Nor Andreas Mikkelsem. V barvách Hyundaie působil dva roky a o sedačku přišel, i když skončil v konečném pořadí mistrovství světa 2019 na čtvrtém místě.

Tři nové tváře Toyoty

Japonská značka totálně překopala svou jezdeckou sestavu. Přišla o svou největší hvězdu Estonce Ott Tänaka. Následně propustila ze svých služeb Brita Krise Meeka. O jistotu přišel také s 208 starty nejzkušenější jezdec historie Jari-Matti Latvala, který se možná letos několikrát sveze. Místo těchto tří zaujal především šestinásobný světový šampion Sebastien Ogier. Mimochodem Francouz vyhrál v Monte Carlu v předchozích šesti letech, a pokud by zvítězil letos znovu, byla by Toyota po Volkswagenu, Fordu a Citroënu čtvrtou značkou, se kterou to sedmatřicetiletý jezdec dokázal.

K Ogierovi se dal zlákat do zajímavé sestavy rychlý Brit Elffyn Evans, který opustil značku Ford, kde ho jezdecky vypiplali. Sestavu doplnil zřejmě největší talent současné rallye Fin Kalle Rovanperä. Devatenáctiletý mistr světa světa WRC 2 Pro přišel z továrního týmu Škoda, které letos mistrovství světa v této kategorii oficiálně nepojede.

Tommi Mäkinen (šéf týmu): „Rallye Monte Carlo je vždy vzrušující událostí na začátku sezóny. Letos by to mělo být obzvláště zajímavé vzhledem k mnoha jezdeckým změnám. Monte je rallye, kterou ještě musíme vyhrát jako tým, ale pokaždé jsme zde skončili na stupních vítězů a naše výkony byly silné. Sébastien zde vyhrál v mnoha různých autech. Takže jsem si jistý, že bude opět na špici, i když auto ještě dobře nezná. Myslím, že to bude podobné pro Elfyna, který již v Monte předvedl dobrou rychlost. Na druhou stranu na Kalleho nebude absolutně žádný tlak. Vždyť ho čeká debut s WRC a navíc na tak složitém podniku.“

Sébastien Ogier: „Každé auto má jiné vlastnosti a naučit se o něm vědět všechno, to chvíli trvá. V testech byl zatím dobrý. Letos chci bojovat o sedmý titul a věřím, že s tímto autem můžu mít dobrou šanci. Rallye Monte-Carlo je pro mě událost se zvláštními emocemi. Vzpomínám si na konec devadesátých let, když jsem začal zajímat o rallye a Tommi tady vyhrál. Byl to můj idol a teď je mým šéfem. Máme před sebou s Julienem velkou výzvu a ta se mi určitě líbí.“

Elfyn Evans: „Těším se na Rallye Monte Carlo a na svou první akci s Toyotou. Je to poprvé v kariéře WRC, kdy jsem změnil tým, ale všichni jsou tady velmi vstřícní. Moje první jízda s Yarisem WRC proběhla loni v prosinci a docela rychle jsem byl schopen získat příjemný pocit z jízdy i důvěru v auto. Čekají nás odlišné podmínky, kterým budeme muset čelit, ale máme šanci na dobrý výsledek.“

Kalle Rovanperä: „Je to pro mě speciální událost a velký skok z auta R5 do vozu s mnohem větším výkonem a přítlakem. Zatím jsem zjistil, že Yaris WRC je v testech docela snadné řídit. Stále se toho však musím hodně naučit a myslím, že bude potřeba pár soutěží, než se opravdu přizpůsobím vozu. Myslím, že Monte Carlo není nejjednodušší místo, kde začít s novým autem a novým týmem. Počasí se neustále mění a nemůžete mít vždy správně zvolené pneumatiky pro dané podmínky. Bude to pro nás velký boj, ale doufejme, že ho zvládneme. “

Modrý ovál si vybíral

Ještě na konci listopadu to vypadlo se sestavou týmu Ford moc neslavně, když zmizel Elffyn Evans k Toyotě. Poté, co oznámil Citroën svůj odchod ze světového šampionátu a Toyota svou sestavu, dostalo se vedení týmu modrého oválu do komfortní situace. Mohlo si vybírat z pěti špičkových pilotů. Nakonec dostal důvěru Fin Teemu Suninen, kterého zde čeká kompletní třetí sezona a s ním vytvoří dvojici ve všech podnicích jeho krajan Esapekka Lappi. Ten v letech 2017 a 2018 startoval s Yarisem WRC, loni řídil Citroën C3 WRC a teď ho čeká třetí model v průběhu čtyř let.

V devíti podnicích je doplní třiadvacetiletý britský talent Gus Greensmith, který však loni dvakrát havaroval. Zvláště jeho spektakulární ránu po skoku v cíli Portugalské rallye 2019 mají jistě mnozí fanoušci stále v živé paměti.

Program Rallye Monte Carlo 2020

Čtvrtek (23. ledna) - 20.38 RZ1 (17,47 km), 22.26 RZ2 (25,49 km).

Pátek (24. ledna) – 8.36 RZ3 (20.02 km), 9.56 RZ4 (20,68 km), 11.21 RZ5 (20,59 km), 13.54 RZ6 (20,02 km), 15.14 RZ7 (20,68 km), 16.39 RZ8 (20,59 km).

Sobota (25. ledna) – 9.38 RZ9 (16,87), 10.56 RZ10 (20,73 km), 14.08 RZ11 (16,87 km), 15.26 RZ12 (20,73 km).

Neděle (26. ledna) – 8.17 RZ13 (18,41 km), 9.08 RZ14 (13,36 km), 10.55 RZ15 (18,41 km), 12.18 RZ16 (13,36 km).

Kalendář MS 2020

23. 1. Rallye Monte Carlo

13. 2. Švédská rallye

12. 3. Mexická rallye

30. 4. Argentinská rallye

21. 5. Portugalská rallye

4. 6. Rallye Sardinia (Itálie)

16. 7. Safari rallye (Keňa)

6. 8. Finská rallye

3. 9. Rallye Nový Zéland

24. 9. Turecká rallye

15. 10. Německá rallye

29. 10. Britská rallye

19. 11. Japonská rallye

Datum označuje den startu soutěže.