Rallye Monte Carlo po 1. dnu: Vede Ogier, Tänak zrušil auto

Druhý v pořadí je s mankem pouhých 1,2 sekundy Brit Elffyn Evans na voze téže značky.

Jen o 6,4 sekundy zpět je další z favoritů Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC). Jeho nový týmový kolega a obhájce titulu Ott Tänak z Estonska havaroval ve vysoké rychlosti na čtvrté zkoušce. Posádka vyvázla bez zranění, ale v soutěži pokračovat nebude.

Fordu se přehřívaly motory

Rallye Monte Carlo začala dvěma nočními erzetami, na které nebudou rádi vzpomínat u Fordu. Všechny tři Fiesty WRC, které řídili Fin Esappeka Lappi, Brit Gus Greemsmith a další Fin Teemu Suninen, trpěly přehříváním motoru. Údajně pro množství listí, které se dostalo do mřížek chladičů. Navíc Suninenův vůz měl potíže s transmisemi.

Jezdec se do soutěže v pátek vrátil s penalizací v rámci Rally 2. Takto jsou označeni piloti, kteří po svém odstoupení pokračují další den. Toto pravidlo neplatí pro poslední etapu, kdy mechanický problém nebo havárie znamená definitivní konec v dané rallye. Pravidla možná využije také Greensmith. Na třetí zkoušce měl totiž v levé zatáčce na ledu smyk. Ve snaze otočit se na silnici svou snahu přehnal a spadl do hlubokého příkopu, z něhož nebylo možné dostat se zpátky na trať.

Rána vpravdě mistrovská

Po krátkém odpočinku bylo v pátek na programu šest zkoušek v celkové délce 122,58 kilometru. Ze hry o konečné pořadí na letošní Rallye Monte Carlo je obhájce titulu Ott Tänak. Estoncův debut s vozem Hyundai i20 Coupé WRC skončil havárií na čtvrté erzetě ve chvíli, kdy byl jezdec na čtvrtém místě průběžného pořadí. Na kilometru 9,2 se dostal v klesání na zvlněném asfaltu pravými koly mimo asfalt. Po sérii kotrmelců spadl vůz ze srázu na silnici pod tratí rychlostní zkoušky. Posádka se dostala z auta sama, přičemž navigátor Martin Järveoja musel vylézt dveřmi jezdce, protože by jeho byly vzpříčené. On i Tänak měli zůstat pro jistotu přes noc v nemocnici na pozorování. „Mechanici převezli vůz zpět do servisní zóny, posádka ale v soutěži nebude pokračovat. Její pobyt v nemocnici je součástí rutinní procedury. Zdraví je na prvním místě,“ uvedl tým Hyundai v tiskové zprávě.

Hledal limity auta

Ogier začal úvodní podnik šampionátu výhrou na první erzetě. Pak sice přepustil do vedení Neuvilla, kterého po třetím testu vystřídal Evans, ale v závěru pátečního programu si vzal šestatřicetiletý Francouz svou vedoucí příčku zpět.

V průběhu celého dne jezdil konstantně špičkové časy – dosud vyhrál tři erzety, ve čtyřech byl druhý a jednou čtvrtý. A právě tohoto umístění dosáhl ve čtvrtém testu, kde po jeho skončení krátce řekl: „Měli jsme jeden krizový moment, když se mi povedlo trefit břeh na kraji silnice. Při další jízdě jsem se pak těžce soustředil.“

Celkově však může být se svým vstupem do monackého podniku spokojený. „Byl to těžký den na složitém povrchu a navíc s vozem, jehož možnosti a limity stále poznávám. Občas se mi zdálo, že bych mohl být rychlejší, ale riziko bylo příliš velké. Pneumatiky máme sice zničené, protožr naše volba nebyla nejlepší, ale jsme rádi, že to máme za sebou,“ uvedl Ogier.

Evans: Mám dobrý pocit

Ambiciózní Velšan Elffyn Evans, který jede, stejně jako Ogier, první podniku MS s Yarisem WRC, začal po čtvrteční noční ouvertuře ve velkém stylu. Vyhrál v pátek dopoledne všechny tři zkoušky a dostal se na první místo. Odpoledne statečně odolával tlaku mnohem zkušenějšího týmového parťáka Ogiera.

Přestože o pozici lídra těsně přišel, tvářil se v servisní zóně spokojeně. „Nebyl to celkově špatný den s výjimkou šesté zkoušky, kde jsme se ocitli na chvíli mimo trať. Dopoledne se často měnil grip (přilnavost), a na trati bylo vytaháno spousty nečistot. Věřil jsem rozpisu a měl většinu času z jízdy dobrý pocit. Povedlo se nám zvolit správné gumy, takže pojďme dál,“ řekl jedenatřicetiletý Evans.

Stěžoval si na špiony

Čtyřnásobný vicemistr světa z předchozích čtyř let Thierry Neuville sice vedl dvě rychlostní zkoušky, ale naříkat si nemusí. S mankem něco málo přes šest sekund je pořád „v dostřelu“ při boji o vítězství. V Monte Carlu startuje podeváté a jeho nejlepším výsledkem je loňské druhé místo. V pátek byl v měřených testech dvakrát nejrychlejší.

„Těžký moment nastal ve třetí erzetě, kdy mi v jedné zatáčce plné ledu zhasl motor, a trvalo chvíli, než se mi ho povedlo znovu nastartovat. Na čtvrté zkoušce jsem hodně ztratil v místě, kde havaroval Ott (Tänak), když člověk zahlédl jeho stopy mimo trať,“ komentoval své počínání Neuville. A nebyl by to on, aby si podle svého smutného zvyku na něco nestěžoval. „Měli jsme problémy s poznámkami od špionů (předjezdci). Na spoustě míst to klouzalo víc, než když v daném místě jeli oni. Celkově se mi povedlo zajet dobře, ale musíme ještě zapracovat na rozpisu,“ dodal Belgičan.

Mimochodem předjezdce mu dělá jeho krajan Bruno Thirry, který byl také svého času členem továrního týmu Škoda Motorsport (2001 s Octavií WRC). V MS má za sebou 72 startů a pět umístění na stupních vítězů.

Nováček se drží statečně

Devítinásobný mistr světa a sedminásobný vítěz z Monte Carla Sébastien Loeb (Hyundai i20 Coupé WRC) se zatím drží na čtvrtém místě, když byl v pátek v jednom měřeném testu druhý. Na třetího Neuvilla ztrácí minutu, před pátým Finem Esapekkou Lapim (Ford Fiesta WRC) má k dobru 56 sekund. „Naše časy nebyly celý den tak špatné s ohledem na to, jaké množství bláta vytahaly posádky před námi. Ti tři před námi jsou opravdu hodně rychlí, na ně nemáme. Musíme se soustředit na udržení pozice,“ prohlásil Loeb v pátečním cíli.

Šestý je zatím Fin Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC), který debutuje za volantem speciálu WRC. Při pohledu na jeho časy v jednotlivých zkouškách to však na nováčka nevypadá. Jednou byl dokonce čtvrtý v erzetě, třikrát pátý. „Na trati to na mnoha místech nebezpečně klouzalo. Na tomto povrchu bych mohl být sice ještě rychlejší, ale snažil jsem se být v průběhu dne obezřetnější. Je to však stále lepší a lepší,“ komentoval Rovanperä své počínání.

Za pozornost stojí výkon také zatím patnáctého Olivera Solberga (Volkswagen Polo GTI R5). Osmnáctiletý Nor je synem šampiona z roku 2003 a dvojnásobného mistra světa v rallyekrosu Pettera. Ve světovém šampionátu debutoval loni začátkem října ve Velké Británii, kde musel odstoupit poslední den po havárii. Nyní v Monte Carlu byl během pátečních erzet v jedné z nich jedenáctý. „Jsem velmi rád, že to zatím zvládám bez problémů a získávám zkušenosti. Těším se na další zkoušky,“ tvrdil Oliver Solberg.

Sobotní program 88. ročníku Rallye Monte Carlo nabídne dvě zkoušky, které se pojedou každá z nich dvakrát a měří celkem 75,2 kilometru. První zkouška (RZ9) startuje v 9.38 a poslední (RZ12) v 15.26 hodin.

Průběžné pořadí (po 8 z 16 RZ)

1. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) 1:43:31,5; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) +1,2; 3. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupé WRC) +6,4; 4. Loeb, Elena (Fr., Mon./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:06,9; 5. Lappi, Ferm (Fin./Ford Fiesta WRC+1:57,2; 6. Rovanperä, Haltunen (Fin./Tooyta Yaris WRC) +2:19,2; 7. Katsuta, Barritt (Jap., Brit./Toyota Yaris WRC) +5:18,7; 8. Camilli, Buresi (Fr./Citroën C3 R5) +8:06,2; 9. Ciamin, Roche (Fr./Citroën CE R5) +9:04,0; 10. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 R5) +9:37,2; 11. Veiby, Andersson (Nor., Švéd./Hyundai i20 R5) +9:51,1; … 15. O. Solberg, Johnston (Nor., Brit./Volkswagen Polo GTI R5) +10:53,3; 16. Suninen, Lehtinen (Fin./Ford Fiesta WRC) +11:26,8; 17. Gryjazin, Fedorov (Rus./Hyundai i20 R5) +11:29,4; 73. Greensmith, Edmonson (Brit,/Ford Fiesta WRC) +1:02:08,6.

Zbývající program Rallye Monte Carlo 2020

Sobota (25. ledna) – 9.38 RZ9 (16,87), 10.56 RZ10 (20,73 km), 14.08 RZ11 (16,87 km), 15.26 RZ12 (20,73 km).

Neděle (26. ledna) – 8.17 RZ13 (18,41 km), 9.08 RZ14 (13,36 km), 10.55 RZ15 (18,41 km), 12.18 RZ16 (13,36 km).