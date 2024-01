Rallye Monte Carlo, v cíli: Neuville vyhrál a bral všechny body

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Účastníky 92. ročnku Rallye Monte Carlo čekal v neděli časný start již v sedm hodin ráno. Na programu byl třetí průjezd zkouškou, kterou absolvovali v pátek jako Z5 a RZ8. Poslední dvě erzety představovaly klasické Monte Carlo, kdy jezdci projely přes průsmyk Col de Corobin. A zejména přes legendární Col de Turini, který tvoří tahouna soutěže a uzavíral nedělních 52,12 měřených kilometrů.

Ogier jel ve smutku

Do závěrečného dne soutěže vstupoval Neuville s náskokem 3,3 sekundy, ale nenechal nikoho na pochybách, že je nejrychlejší. Vyhrál všechny tři nedělní zkoušky včetně závěrečné a bonusově bodované Power Stage. Navázal tak na své prvenství v monackém knížectví před čtyřmi roky. „Poslední den jsem tlačil hned od začátku. Na předposlední zkoušce to klouzalo více, než jsem čekal. Na závěrečné zkoušce jsme jako tým fungovali perfektně a tak to bylo vlastně celý víkend,“ konstatoval Neuville.

Ogier chtěl soutěž dotáhnout do vítězného konce a k desátému prvenství na Rallye Monte Carlo. „V neděli byl na trati ještě místy led a na několika místech jsem mohl být rychlejší. Byl to krásný souboj s Thierrym. Myslím, že jsme jeli dobře, ale on doslova letěl. S emocemi to bylo celý víkend nahoru dolů,“ poznamenal Ogier, který se před soutěží vyjádřil, že má za sebou těžký týden. V cíli soutěž řekl, že zemřel někdo blízký, kdo ho přivedl k motoristickému sportu a pořídil mu první motokáru. Více říci nechtěl.

Video se připravuje ...

Třetí jednotka pro Evanse

Velšan Evans (Toyota), který prvních devět zkoušek soutěže celkově vedl, dostal na Monte Carlu do svého vozu již třetí hybridní jednotku. „V pátek jsme ji vyměnili kvůli problému se spojkou, ale u druhé se vyskytly některé z těchto poruch, které lze opravit resetem systému,“ vysvětlil Tom Fowler, technický ředitel Toyoty. Když měl Evans problém na RZ10 s nabíjením hybridu, dostal v servisu již třetí jednotku. Takovou změnu umožnila změna pravidel, která týmům dovoluje sdílet hybridní jednotky v rámci týmu.

Dříve byly každému vozu přiděleny dvě jednotky, ale nyní lze tyto jednotky sdílet, což znamená, že Toyota má v Monte Carlu na výběr ze šesti. „Myslím, že by nebylo fér říkat, že jsme si jisti, že jsme problém vyřešili. S těmito jednotkami jsou stále nějaké potíže, kdy chyby přicházejí a odcházejí a my neznáme odpověď ani důvod,“ dodal Fowler.

Černý vyhrál těsně

Jediným českým zástupcem na soutěži byl Jan Černý, který bojoval v soutěži s navigátorem Ondřejem Krajčou (Ford Fiesta Rally3). Do posledního dne soutěže vstupoval z druhého místa se ztrátou 5,9 sekundy. Po první nedělní zkoušce se dostal na první místo s náskokem 2,1 sekundy, ale po předposlední zkoušce spadl zpět na druhé místo. Předvedl však skvělý finiš a vyhrál v kategorii RC3 s náskokem 1,9 sekundy!

Video se připravuje ...

Rallye Monte Carlo (po RZ17 ze 17 RZ):

1. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 3:09:30,9; 2. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +16,1; 3. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +45,2; 4. Tänak. Järveoja (Est./Hyndai i20 Rally1) +1:59,8; 5. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1) +3:36,9; 6. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Hyundai i20 Rally1) +5:34,6; 7. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +8:28,5; 8. Rossel, Dunand (Fr./Citroën C3 Rally2) +10:29,8; 9. López, Vázquez (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +10:33,8; 10. Grjazin, Aleksandrov (Bul./Citroën C3 Rally2) +10:45,2; 11. Ciamin, Roche (Fr./Hyundai i20 N Rally2) +14:44,1; 12. Pajari, Mälkönenová (Fin./Hyundai GR Yaris Rally2) +15:16,3; 13. Lefebvre, Malfdy (Fr./Toyota GR Yaris Rally2) +16:28,3; 14. Solans, Sanjuan (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +19:43,3; 15. Berfa, Thomas (Fr./Hyundai i20 R5) +29:22,0; … 18. Černý, Krajča (ČR/Ford Fiesta Rally3) +32:38,2 (1. v kategorii RC3).

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí (po 1 ze 13 rallye)

1. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 30 bodů; 2. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 24; 3. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 21; 4. Tänak (Est./Hyndai i20 Rally1) 15; 5. Fourmaux (Fr./Ford Puma Rally1) 11; 6. Katsuta (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) 9; 7. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20 Rally1) 6; 8. Grjazin (Bul./Citroën C3 Rally2) 3; 9. López, Vázquez (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 10. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 1; 11. Munster (Bel./Ford Puma Rally1) 1.

Značky: 1. Toyota a Hyundai po 45; 3. Ford 12.

