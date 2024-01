Rallye Monte Carlo, 3. den: Neuville vede těsně před Ogierem, Evans ztrácí

Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) vede po třech dnech Rallye Monte Carlo, která otevírá letošní seriál mistrovství světa v automobilových soutěžích. O pouhých 3,3 sekundy zpět je Francouz Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1), který usiluje o desátou výhru na této soutěži. Brit Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1), který vedl do deváté erzety, ztrácí na třetím místě pětatřicet sekund.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Sobota byla nejdelším dnem rallye, na posádky čekalo 120 kilometrů. Tyto testy ležící na západ od Gapu zahrnovaly silnice, které nebyly na Monte Carlu k vidění od 90. Let minulého století. Představovaly tak novou výzvu pro jezdce i týmy. Šest rychlostních zkoušek dne bylo opět rozděleno poledním servisem v Gapu.

Hybrid přibrzdil Evanse

Do sobotního programu vstupovali první tři jezdci za této situace – 1. Evans (Toyota), 2. Ogier (Toyota) +4,5, 3. Neuville (Hyundai) +16,1. A byl to právě Neuville, který si sice stěžoval o den dříve na problémy s diferenciálem, ale v sobotu začal nejrychleji. Po vyhrané RZ9 se posunul na druhé místo před Ogiera. „V mrazivé sekci se mi nepodařilo najít rytmus. Dostali jsme informace od předjezdců, snažili se jet trochu příliš bezpečně a pak jsem byl všude příliš opatrný. Z toho byla nakonec časová ztráta,“ uvedl Ogier. Mimochodem osminásobný světový šampion měl v pátek problémy, protože jeho předjezdec a dvojnásobný mistr Evropy v jedné osobě Simon Jean-Joseph převrátil bílý yaris na pravý bok a nemohl předat „svému“ jezdci potřebné úpravy v rozpise.

Neuville pokračoval ve svém útoku a hned v následující vystřídal Evanse na prvním místě. „Měl jsem ke konci desáté erzety problémy s hybridem, vypojilo se jeho nabíjení,“ vysvětloval Evans. Hned na začátku odpolední sekce přišel navíc o druhé místo, když na RZ12 ztratil 16,9 sekundy na Ogiera, který erzetu vyhrál. „Dost mě to překvapilo. Jel jsem v dobrém rytmu a takový čas jsem nečekal. Špatně jsem dohadoval místa, kde je černý led. Tyhle podmínky nám nesedí. Pokusíme si sáhnout na nějaké body v neděli včetně Power Stage,“ řekl Evans v sobotu večer.

Video se připravuje ...

Neuville se pochválil

Mezitím probíhal v pořadí před Evansem souboj o vítězství. Ogier vyhrál třináctou zkoušku a posunul se do vedení o 0,8 sekundy. Závěr sobotního programu však patřil Neuvillovi, který se vrátil na první místo s náskokem 3,1 sekundy. „Dopoledne jsem o něco více ledu, než bylo v rozpisu. Na několika místech jsem byl překvapen, ale většinou bylo z dálky vidět, kde je to více ledové, než jsme čekali a dalo se zpomalit,“ řekl Neuville. Belgičan vyhrál během soboty tři erzety, v celém průběhu byl nejrychlejší již pětkrát. „Zejména poslední zkouška byla z mého pohledu perfektní,“ pochválil sám sebe Neuville, který vyhrál v Monte Carlu jednou, a to bylo před čtyřmi roky.

Jeho aktuálně největší soupeř Ogier má naopak na svém kontě devět triumfů v monackém knížectví. Včetně toho prvního z roku 2009, kdy nebyla soutěž součástí světového šampionátu, ale seriálu Intercontinental Rallye Challenge. Na letošním ročníku vyhrál v sobotu tři zkoušky. „Škoda dopolední erzety, kdy jsme byli příliš opatrní. Odpoledne nám vyšel risk s volbou pneumatik a na časech to bylo znát. Poslední tři zkoušky nám vyšly, ale v neděli musíme ještě zrychlit,“ prohlásil Ogier.

Černý začal tahat

Průběžně devatenácté místo a druhé v kategorii RC3 drží Jan Černý (Ford Fiesta Rally3). Během soboty byl z šesti erzet pětkrát nejrychlejší v RC3 a na vedoucího jezdce ztrácí před nedělním finišem pouhých 5,9 sekundy.

Sobotní část soutěže nebyla šťastná pro dva jezdce. V přejezdu k jedenácté erzetě měl defekt levé zadní pneumatiky Oliver Solberg (Škoda Fabia RS Rally2). K tomu se přidal pomalý defekt pravé zadní gumy. Vzhledem k tomu, že měl švédský pilot v autě jen jednu rezervu, nemohl dál pokračovat. O šesté místo přišel Belgičan Grégoire Munste (Ford Puma Rally1), který měl zaděláno na svůj nejlepší výsledek v šampionátu. V RZ12 však opřel vůz pravým bokem o svodidla.

Body zatím neoficiálně

Od letošní sezony platí nový systém bodování. Udělují se po sobotní části soutěže, za nedělní část soutěže další body. V platnosti zůstávají bonusové body za závěrečnou erzetu zvanou Power Stage, kde získává od pěti do jednoho bodu pět nejrychlejších. Ovšem, aby jezdci byly započteny body po sobotě, musí dojet v neděli až na cílovou rampu.

Aktuálně bodová situace by neoficiálně vypadala takto – Neuville 18, Ogier 15, Evans 13, Tänak 10, Fourmaux 8, Mikkelsen 6, Katsuta 4, Grjazin 3, López 2, Rossel 1. Uvidíme, zda a případně jak se toto pořadí změní po závěrečné etapě soutěže a jak budou bodové příděly vypadat.

Účastníky 92. ročnku Rallye Monte Carlo čeká v neděli časný start již v sedm hodin ráno. Čeká je třetí průjezd zkouškou, kterou absolvovali v pátek jako Z5 a RZ8. Poslední dvě erzety jsou klasické Monte Carlo, kdy jezdci přejedou přes průsmyky Col de Corobin. A zejména legendární Col de Turini, který tvoří tahouna soutěže a uzavírá nedělních 52,12 kilometrů.

Video se připravuje ...

Rallye Monte Carlo (po RZ14):

1. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 2:37:58,5; 2. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +3,3; 3. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +34,9; 4. Tänak. Järveoja (Est./Hyndai i20 Rally1) +1:46,9; 5. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1) +2:54,0; 6. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Hyundai i20 Rally1) +4:21,2; 7. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +7:34,0; 8. Grjazin, Aleksandrov (Citroën C3 Rally2) +8:55,7; 9. López, Vázquez (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +8:55,9; 10. Rossel, Dunand (Fr./Citroën C3 Rally2) +9:02,6; 11. Ciamin, Roche (Fr./Hyundai i20 N Rally2) +12:10,8; 12. Pajari, Mälkönenová (Fin./Hyundai GR Yaris Rally2) +12:33,3; 13. Lefebvre, Malfdy (Fr./Toyota GR Yaris Rally2) +13:48,0; 14. Solans, Sanjuan (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +16:14,9; 15. Berfa, Thomas (Fr./Hyundai i20 R5) +24:49,6; … 19. Černý, Krajča (ČR/Ford Fiesta Rally3) +27:54,2.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Rallye Monte Carlo 2024

Neděle (28. 1.) – 7.04 RZ15 (18,31 km), 8.35 RZ16 (19,01 km), 12.15 RZ17 (14,80 km). Celkem 52,12 km.