Rallye Monte Carlo v cíli: Ogier vyhrál všechno a je rekordmanem Monte

Získal maximální bodový zisk, když k tradičnímu bodování přidal ještě pět bonusových bodů. Francouz vyhrál slavnou soutěž poosmé a stal se jejím novým rekordmanem na tomto podniku.

Poslední den se odehrál na západ od monckého knížectví dvěma erzetami, které se opakovaly a měřily celkem 54,48 kilometrů. Závěrečná rychlostní zkouška (14,31 km) se jela samozřejmě jako Power Stage, na které získalo pět nejrychlejších posádek bonusové body od pěti do jednoho.

Rekordman si to užíval

Ogier měl v první den rallye ve čtvrtek problémy s brzdami, ale v pátek vyhrál čtyři z pěti měřených testů, přesto byl až druhý. Na vině byl defekt pneumatiky. V sobotu ráno se po RZ7 posunul na první místo, které neopustil až do cíle. V neděli situaci kontroloval a náskok 13,0 sekundy na začátku dne navýšil na 32,8 v cíli. Osmatřicetiletý jezdec se netajil tím, že touží osamostatnit se v historických tabulkách Monte Carla. Po vítězství v sezoně 2009 s Peugeotem 207 S2000 v rámci seriálu Intercontinental Rallye Challenge, přidal další sedm výher ve světovém šampionátu – 2014, 2015, 2016 (vše s Volkswagenem Polo R WRC), 2017, 2018 (vždy Ford Fiesta WRC), 2019 (Citroën C3 WRC) a 2021 (Toyota Yaris WRC).

O Ogierově převaze svědčí také skutečnost, že byl nejrychlejší v osmi ze čtrnácti měřených testů, jedna zkouška byla první den zkušena, neboť by končila v době, kdy platil v regionu zákaz vycházení. Pro Ogiera má jeho triumf ještě dvě osobní roviny. Jednak pochází z Gapu, kde byla první tři dny umístěna servisní zóna. Svým triumfem navíc překonal svého krajana a především dlouholetého soka Sebastiena Loeba, který vyhrál v Monte Carlu sedmkrát.

„Na začátku posledního dne jsme měli problémy s informacemi od špionů (předjezdci), protože podmínky na trati se dost změnily. Postupně se zlepšovalo počasí i grip (přilnavost). Jeli jsme čistě a snažili se užívat si soutěž. Mám slzy v očích, když si uvědomím, že bylo správné rozhodnutí pokračovat v kariéře. Auto bylo úžasné, bylo potěšení řídit ho. Víkend jsem si opravdu užil. Výhra patří Jarimu (Jari-Matti Latvala) jako novému šéfovi týmu," řekl Ogier cíli.

Ne všechno se mu povedlo

Velšan Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) se poslední den soutěže o útok na lídra soutěže nepokusil. Rychlejší než Ogier byl v neděli pouze v jedné ertě a to pouhých 1,3 sekundy. V cíli byl s druhým místem relativně spokojený. „Poslední den byl na některých místech ještě led a já nechtěl přehnaně riskovat. Jel jsem na pohodu. Celkově to bylo dobré, ale nikdy jsem se necítil stoprocentně. Podařilo se mi zajet několik dobrých časů na rychlostních zkouškách, ale rozhodně ne všechny se mi povedly tak, jak bych si představoval. Seb byl tentokrát lepší. Příště bych byl rád proti němu trochu více konkurenceschopný,“ zhodnotil Evans svůj výsledek.

Před závěrečným dnem byl třetí další člen továrního týmu Toyota Fin Kalle Rovanperä, jenž měl převahu sedmi sekund před Belgičanem Thierry Neuvillem (Hyundai i20 Coupé WRC). V neděli však měl na první erzetě dne (RZ12) defekt a ztratil 56,2 sekundy. „Na začátku zkoušky byl zřejmě nějaký vytažený kámen, neviděl jsem ho, ale cítil náraz. Byl z toho problém,“ vysvětlil Rovaneperä a dodal: „Po tomto defektu nebylo moc o co jet, ztráta na třetí místo byla příliš velká. Důležité bylo udržet pozici. V zásadě se nám soutěž podařila, ale párkrát jsme měli smůlu. Se svým výkonem mohu být spokojen.“

Nováček ve WRC se snažil

Třetí místo Thierryho Neuvilla (Hyundai i20 Coupé WRC) bylo zasloužené vzhledem k tomu, že jel s novým spolujezdcem Martijnem Wydaeghem. Osmadvacetiletý Belgičan má za sebou osmnáct startů s vozy kategorie R2 a R5, ve speciálu WRC seděl na soutěži poprvé. „Abych byl upřímný, velmi se mi ulevilo, že jsme na konci této rallye. Věděli jsme, že to bude skutečná výzva, nevěděl jsem, co očekávat, ale Martijn odvedl opravdu dobrou práci. Myslím, že jsme opravdu nemohli udělat mnoho věcí lépe,“ řekl Neuville.

Poté, co měl v sobotu Estonec Ott Tänak dva defekty během dvou erzet a musel ze soutěže odstoupit, bylo cílem dalších jezdců továrního týmu Hyundai dovézt vozy do cíle a pokusit se vybojovat co nejvíce bodů do hodnocení značek. To platilo nejen pro Neuvilla, ale také pro pátého v cíli Daniho Sordó. „V této rallye se nám opravdu nedařilo a nejsem se sebou vůbec spokojený. Jediné, co jsme mohli udělat, bylo bodovat do hodnocení značek. Možná na konci roku budou tyto body důležité a my se vrátíme silnější,“ připustil Sordó.

Mikkelsen dodržel slovo

Hodnocení kategorie WRC 2 ovládl Nor Andreas Mikkelsen (Škoda Fabia Rally2 evo), když porazil druhého v cíli Francouze Adriena Formauxe (Ford Fiesta Rally2) o 1:52,2 minuty. Mikkelsen startující v barvách italské stáje Toksport dal před sezonou odvážný slib, že ovládne každou soutěž ve WRC 2. Na poslední erztě trochu vyděsil své šéfy i příznivce, když poslal fabii do bariéry sněhu. „Musel jsem to udělat, abych dokázal auto zabrzdit,“ řekl Nor, který získal premiérově pět bonusových bodů za výhru na závěrečné zkoušce soutěže. Na Power Stage bodují od letošní sezony nejen jezdci WRC, ale také WRC 2 a WRC 3.

Konečné výsledky:

1. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) 2:56:33,7; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) +32,6; 3. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) +1:13,5; 4. Rovanperä, Haltunen Fin./Toyota Yaris WRC) +2:33,6; 5. Sordo, Del Barrio (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +3:14,2; 6. Katsuta, Barritt (Brit./Toyota Yaris WRC) +7:01,3; 7. Mikkelsen, Floene (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) +7:23,6 (1. v kategorii WRC 2); 8. Greensmith, Edmonson (Brit./Ford Fiesta WRC) +8:21,1; 9. Fourmaux, Jamoul (Fr./Ford Fiesta Rally 2) +9:15,8; 10. Camilli, Buresi (Fr./Citroën C3 Rally2) +10:36,0; 11. Rossel, Fulcrand (Fr./Citroën C3 Rally2) +11:47,1 (1. v kategorii WRC 3); 12. Gryjazin, Aleksandrov (Rus./Volkswagen Polo GTI R5) +11:59,6; 13. Bonato, Boulloud (Fr./Citroën C3 Rally2) +12:56,3; 14. Ciamin, Roche (Fr./Citroën C3 Rally2) +14:15,2; 15. Bulacia Wilkinson, Ohannesian (Bolívie, Arg./Škoda Fabia Rally2 evo) +16:15,4.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí MS (po 1 z 12 rallye)

1. Ogier (Fr./Toyota Yaris WRC) 30 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota Yaris WRC) 21; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 17; 4. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris WRC) 16; 5. Sordo (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 11; 6. Katsuta (Jap./Toyota Yaris WRC) 8; 7. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 8. Greensmith (Brit./Ford Fiesta WRC) 4; 9. Fourmaux (Fr./Ford Fiesta Rally 2) 2; 10. Camilli (Fr./Citroën C3 Rally2) 1.

Značky: 1. Toyota 52; 2. Hyundai 30; 3. Ford 10; 4. Hyundai 2C Competition 8.

Vedení v soutěži: Ogier 11, Tänak 2, Rovanperä 1.

Vyhrané RZ: Ogier 8, Tänak 2, Evans 2, Neuville 2.

Dalším podnikem MS je Arctic Rally Finland (25.-28. února).