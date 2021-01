Rallye Monte Carlo po 3. dni: Vede Ogier, Tänak po defektech ze hry

První tři místa patří v aktuálním pořadí jezdcům továrního týmu Toyota. Dva defekty pneumatik vyřadily ze hry Estonce Ott Tänaka (Hyundai i20 Coupé WRC).

V sobotu ráno vedla cesta na východ od Gapu ke dvěma měřeným testům, po kterých následoval návrat do servisu. Poté se jela třetí a závěrečná erzeta dne. Rychlostní zkoušky třetího dne měly v součtu 57,1 měřených kilometrů.

Větrná pohroma v servisu

Sobotní program měl dramatickou předehru v servisní zóně v Gapu, kde v noci burácel vítr rychlostí až 100 km/h. Poničil zázemí továrních týmů Toyota a M-Sport Ford, zatímco patrová konstrukce Hyundaie odolala. Server DirtFish citoval člověka z jednoho týmu: „Byl to neuvěřitelný hluk. Některé stany byly zvednuté, jiné létaly vzduchem, odletěla řada panelů a lehčích konstrukcí. Než přijela závodní auta, měli tam mechanici ještě hodně práce. Bylo štěstí, že vinou covidu bylo v servisu málo lidí, jinak mohlo dojít k úrazům.“

Zakletá erzeta Tänaka

Tratě sobotních rychlostních zkoušek byly pokryty převážně sněhem a velkým množstvím ledových ploch. Všichni špičkoví jezdci si vybrali pneumatiku s hroty, čtyři toyoty měly s sebou šest gum (včetně dvou rezerv) s hroty, posádky s vozy Hyundai a M-Sport Ford si vzaly pět s hroty. A právě na to doplatil jeden z favoritů Ott Tänak (Hyundai), který měl v obou ranních erzetách po jednom defektu. Na RZ8 to byla levá přední a na RZ9 levá zadní pneumatika. Ztratil téměř devět minut a do časové kontroly přijel o jedenáct minut později, ale bohužel nemohl pokračovat. Měl totiž pouze jednu rezervu.

„Dostali jsme se na silnici směrem do servisu, ale bohužel musíme z rallye odstoupit. Nemáme tudíž pneumatiky na to, abychom mohli jet dále. V neděli se podle pravidel nesmíme vrátit do soutěže,“ napsal Estonec na sociálních sítích. Právě úsek desáté erzety, která se jela loni jako čtvrtá, může být Tänakovou kletbou. Před dvanácti měsíci totiž měl na stejném úseku v rychlosti 185 km/h vážnou havárii. V úvodní soutěži sezony tak po dvanácti měsících znovu vyjde bodově naprázdno. Trest za přilbu

Program předchozího dne byl zkrácen o osmou erzetu, protože se měla jet v době, kdy je v daném regionu zákaz vycházení. Úvodní sobotní zkouška tak byla reálně osmá, přestože měla označení RZ9 a tohoto původního označení se také budeme držet.

V RZ9 byl nejrychlejší Ogier a předstihl týmového kolegu od Toyoty Brita Elfyna Evanse a posunul se na první místo. V dalších měřených testech byl šestý a druhý, do závěrečného dějství se čtyřmi erzetami bude vstupovat s převahou 13,0 sekundy právě na Evanse. „V některých zatáčkách to vypadalo jako bychom neměli vůbec hřeby. Často mi chyběl grip (přilnavost), ale Elfyna (Evans) jsem si udržel dostatečný. Na poslední dnešní zkoušce se podmínky od průjezdu špiónů změnily, takže jsem se musel spoléhat na to, co jsem viděl,“ prohlásil Francouz.

Po skončení sobotním programu musel řešit Ogier svůj přestupet z desáté rychlostní zkoušky. Palubní kamery totiž odhalily, že neměl dotažený pásek u ochranné přilby. Jednalo se o porušení článku 53.1 sportovních řádů Mezinárodní automobilové federace (FIA) pro rallye na rok 2021. V prohlášení sportovní komisařů se uvádí: „Veškeré ochranné prostředky včetně přileb se musí z bezpečnostních důvodů správně nosit na speciální rychlostní zkoušce až do zastavení vozu. Komisaři uznávají, že nešlo o úmyslné porušení sportovních řádů.“

Ogier dostal pokutu 400 eur (v přepočtu 11 000 korun). Stejnou částku musí zaplatit také Belgičan Martijn Wydaeghe, který nahradil Nicolase Gilsoula jako navigátor Thierryho Neuvilla (Hyundai i20 Coupé WRC) a dopustil se stejného prohřešku. Sportovní ředitel Toyoty Kaj Lindström a manažer Hyundaie Alain Penasse trest přijali, tak to stojí v oficiálním prohlášení sportovních komisařů.

Režie jménem Toyota

Aktuálně druhý jezdec průběžného pořadí a Ogierův největší soupeř Brit Elfyn Evans byl na RZ9 pomalejší o 17,8 sekundy a přišel tak o první místo. V následující rychlostce skončil až osmý, ale tu závěrečnou vyhrál a jeho manko 13 sekund ho poslední den stále drží ve hře o vítězství. „Na začátku dne jsme bohužel prohospodařili příliš mnoho času. V osmé erzetě mi zhasl ve vracečce motor, ale stálo mě to jenom pár vteřin. Výhru na jedenácté zkoušce jsem opravdu opravdu potřeboval. Na dnešek rozhodně nemůžu být pyšný. Celý den bylo složité, kde před zatáčkami může brzdit a kde je zase led. Poslední den můžeme ještě vytvářet na Seba (Ogier) tlak,“ komentoval Evans sobotní den.

Třetím do úspěšné party japonského továrního týmu je nejmladší z nich Kalle Rovanperä. V sobotu byl v měřených testech dvakrát čtvrtý a jednou třetí. „Krátká sobota je za námi. Jsem docela šťastný za to, co se během dne odehrálo. Na poslední erzetě jsem trochu navýšil převahu na Neuvilla, což se mi může v neděli hodit. A to jsme měli problémy s interkomem a s Jonnem (navigátor Haltunen) jsme museli na sebe křičet. Přesunujeme se do Monaka a už se těším na závěrečné kilometry,“ uvedl Rovanperä na svém facebookovském profilu.

Pokud nedojde k fatálnímu pochybení, může vedoucí postavení značky Toyota ohrozit pouze Belgičan Thierry Neuville (Hyundai). Loni v Monaku vyhrál a letos mu v průběžném pořadí schází sedm sekund ke stupňům vítězů. „V první dnešní erzetě jsem probrzdil zatáčku a pak mi chyběl rytmus a necítil jsem se dobře ani v další erzetě. Povedl se nám až poslední test. Nebyl to vyloženě útok, ale zlepšujeme se a doufám, že to tak bude i poslední den,“ řekl Neuville.

Výsledky (po 10 ze 14 RZ):

1. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) 2:16:31,9; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) +13,0; 3. Rovanperä, Haltunen Fin./Toyota Yaris WRC) +56,8; 4. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) +1:03,8; 5. Sordo, Del Barrio (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +2:11,3; 6. Katsuta, Barritt (Brit./Toyota Yaris WRC) +4:43,1; 7. Mikkelsen, Floene (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) +5:22,7 (1. v kategorii WRC 2); 8. Greensmith, Edmonson (Brit./Ford Fiesta WRC) +6:14,6; 9. Fourmaux, Jamoul (Fr./Ford Fiesta Rally 2) +7:36,5; 10. Camilli, Buresi (Fr./Citroën C3 Rally2) +7:54,1; 11. Solberg, Johnston (Švéd., Irl./Hyundai i20 R5) +8:47,3; 12. Rossel, Fulcrand (Fr./Citroën C3 Rally2) +8:50,7 (1. v kategorii WRC 3); 13. Gryjazin, Aleksandrov (Rus./Volkswagen Polo GTI R5) +10:47,3; 14. Bonato, Boulloud (Fr./Citroën C3 Rally2) +10:50,9; 15. Ciamin, Roche (Fr./Citroën C3 Rally2) +12:31,0.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Rallye Monte Carlo

Neděle 24. ledna – 8.30 RZ12 (12,93 km), 10.08 RZ13 (14,31 km), 10.45 RZ14 (12,93 km), 12.18 RZ15 (14,31 km).