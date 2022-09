Rallye Nový Zéland po 1. dnu: Vede Tänak před třemi toyotami

Rallye na úrovni světového šampionátu se na Nový Zéland vrátila po deseti letech. Naposledy zde vyhrál v sezoně 2012 Francouz Sébastien Loeb (Citroën DS3 WRC). Pátek představoval více než polovinu soutěžní vzdálenosti celé rallye se 158,56 kilometry, které bylo třeba zvládnout dvěma průjezdy klasických erzet na jihu země kolem Raglanu. Zde byla zóna pro výměnu pneumatik, která rozdělila páteční program. Do servisu se dostali soutěžící až večer místního času, tedy v pátek ráno času středoevropského.

Přes sklo nic neviděl

Čtyřikrát se v průběhu šesti rychlostních zkoušek měnil lídr soutěže. Nakonec šel spát jako vedoucí jezdec Tänak, ovšem s náskokem pouhých 0,2 sekundy! O vyrovnanosti souboje o vítězství svědčí skutečnost, že první čtyři jezdci se vešli do rozestupů pouhých 7,2 sekundy. Tänak ví, že musí útočit, aby si udržel šanci na titul. Kromě úvodní městské zkoušky vyhrál v pátek ještě další dvě. „Místy to bylo docela složité, protože jsme byli jedno z prvních aut na trati a čistili stopu ostatním soupeřům. Na poslední erzetě začalo navíc ještě pršet a v tom bahně to bylo docela dost nesjízdné,“ komentoval situaci Tänak.

Evans předvedl konzistentní výkon, vyhrál jednu zkoušku. „V některých chvílích jsem přes čelní sklo nic neviděl. Chvíli to bylo dost špatné a na zkouškách byly podmínky velmi špatné a často nám hrozil aquaplaning. Odpoledne jsme něco na autě změnili, bylo to lepší, ale trvalo nějakou dobu, než jsme si na to zvykl. Není to špatné, ale mohli jsme den zakončit lépe,“ myslí si Evans.

Napodobil Colina, ale nechtěl

Smutným hrdinou se stal irský pilot Craig Breen (Ford Puma Rally1). Po druhé erzetě vedl, po třetí byl těsně druhý za týmovým kolegou Britem Gus Greensmithem. Na čtvrté erzetě útočil, ale v prudké pravé zatáčce sklouzl pár metrů do příkopu. S pomocí diváků se vůz nakonec podařilo osvobodit, ale posádka ztratila sedmnáct minut. Podle serveru DirtFish.com řekl navigátor Paul Nagle, že zabrzdili o zlomek sekundy později.

Paradoxně Breen havaroval na stejném místě jako legendární Skot Colin McRae před dvaceti lety. „Vím, že je to slavné místo, vím, že bych neměl dělat všechny tyhle chyby, ale je to zatraceně těžké,“ řekl Breen. Havaroval ve čtvrté z posledních pěti soutěží – Estonsko, Finsko, Belgie, v Řecku skončil pátý a nyní se dostal znovu mimo trať.

Třetí je zatím Ogier, který se vrátil do světového šampionátu poprvé od konce června. Vyhrál pátou zkoušku a na dvě erzety se dostal na první místo. Na šestém měřeném úseku však urazil zadní křídlo, což ovlivnilo aerodynamiku auta také v závěrečné erzetě dne. „Na takhle rychlé trati jsem bez spoileru dělal, co jsem mohl,“ konstatoval Ogier. Pouze půl sekundy za ním je Rovanperä, jenž byl v pátek nejrychlejší na jednom měřeném testu. „Pro nás zatím dobré, neudělali jsme žádnou chybu, můžeme být spokojeni. Pneumatiky už byly dost zničené,“ zhodnotil situaci finský závodník, kterému bude v sobotu dvaadvacet let.

Originální kousek, na který rozhodně nebyl pyšný, se podařil Belgičanovi Thierry Neuvillovi (Hyundai i20 N Rally1). Na třetí a čtvrté zkoušce „vystřihl“ hodiny. Naštěstí pro něj zůstal na trati, ale ztratil celkem půl minuty. „Nebyl to pro nás dobrý den. V autě si úplně nevěřím. V Řecku jsem se cítil dobře, ale v ostatních soutěžích to nebylo takové, abych tlačil,“ prohlásil Neuville.

Průběžné pořadí (po 7 ze 17 RZ)

1. Tänak, Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) 1:36:48,6; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +0,2; 3. Ogier, Veillas (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +6,7; 4. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +7,2; 5. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Ford Puma Rally1) +43,8; 6. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +45,6; 7. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Hyundai i20 N Rally1) +1:28,3; 8. Katsuta, Johnson (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +1:42,0; 9. Paddon, Kennard (N. Zél./Hxyundaui i20 N Rally2) +5:07,0; 10. Bertelli, Granai (Ford Puma Rally1) +5:41,4; 11. Kajetanovicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +6:08,5; 12. . Van Ginsbergen, Weston (N. Zél./Škoda Fabia R5) +6:44,0; 13. Bates, McCarthy (Škoda Fabia Rally2 evo) +9:47,6; 14. Summerfield, Summerfieldová (N. Zél./Mitsubishi Mirage MP4) +10:53,4; 15. Kremer, Kremerová (Něm./Citroën C3 Rally2) +11:28,6; … 24. Breen, Nagle (Brit./Ford Puma Rally1) +37:47,5.

Zbývající program Rallye Nový Zéland

II. etapa – pátek 30. 9. – 21.08 RZ8 (15,83 km), 22.06 RZ9 (22,50 km), 23.14 RZ10 (5,81 km).

Sobota – 1. 10. – 3.08 RZ11 (15,83 km), 4.06 RZ12 (22,50 km), 5.24 RZ13 (5,81 km). Celkem 88,28 kilometrů.

III. etapa – 1. 10. – 23.32 RZ14 (8,82 km).

Neděle – 2. 10. – 1.08 RZ15 (6,77 km), 2.38 RZ16 (8,82 km), 4.18 RZ17 (6,77 km). Celkem 321,18 kilometrů.