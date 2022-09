Rallye Akropolis v cíli: Neuville vyhrál, hyundaie obsadily stupně vítězů

V neděli byly naplánovány už jen tři rychlostní zkoušky, které měřily v součtu 45,06 kilometrů. Součástí programu byla také závěrečná erzeta nazvaná Power Stage měřící 16,90 kilometrů. Tady se rozdělovaly pro pět nejrychlejších bonusové body od pěti do jednoho.

Těžké dny Toyoty

Pro Toyotu je Akropolis rallye nejméně úspěšným podnikem sezony. Letos se její jezdci ocitli pouze v jedné soutěži mimo stupně vítězů a to bylo na Sardinii, kde skončili na čtvrtém a sedmém místě. Ještě v neděli ráno byla šance, že se někdo s vozem japonské značky podívá na bednu. Velšan Elfyn Evans ztrácel na třetího Daniho Sordó (Hyundai i20 N Rally1) pouhých 7,1 sekundy. Ovšem na čtrnácté erzetě, která otvírala nedělní program, musel Evans zastavit. „Elfyn hlásil cestou na RZ14, že ztrácí výkon motoru,“ vysvětlil Kaj Lindström, sportovní ředitel Toyoty a dodal: „Dobře provedl všechny kontroly, které lze provést. Jedinou šancí, kterou jsme měli, bylo stáhnout ho ze soutěže a pak musíme prozkoumat kompletně celý vůz, abychom zjistili příčiny problému.“

Třetí Sordo reagoval na Evansovo odstoupení sportovně. „Jsem opravdu zklamaný, mohli jsme si zazávodit. Pokud by jel dál, tak by nás určitě dostal pod tlak. Ale to je rallye, někdy je to takhle, někdy to není fér,“ uvedl Španěl.

Spekulace o taktice Hyundaie

Úvodní erzetu dne vyhrál Ott Tänak a snížil náskok týmového kolegy Thierryho Neuvilla na 25 sekund. Objevily se spekulace, zda Neuville nepustí před sebe Tämaka, který má o pětadvacet bodů více a reálnější šanci snížit náskok vedoucího Kalleho Rovapereho. „Před etapou nám bylo řečeno, abychom drželi pozice,“ uvedl Tänak, který dal najevo, že by se rád posunul dopředu. „Od šéfa týmu Juliena Monceta nebyl žádný telefonát. Bylo to jasně, že pokyn přišel od samotného prezidenta, abych přestal na Thierryho tlačit a držel pozice. Svým způsobem musíme respektovat rozhodnutí. Takže žádné zbytečné divočení,“ řekl Tänak americkému serveru DirtFish.

Tänak dal nenápadně najevo, že pokud by byl Neuville v šampionátu bodově lépe, on by ho musel pustit. Neuville se zasmál a tuto myšlenku rozhodně odmítl a řekl, že titul výrobce by měl mít prioritu. „To si nemyslím. Zbývají tři rychlostní zkoušky, doufejme, že to přežijeme. Zatím není nic hotovo, držíme palce a nepřestáváme věřit a budeme pokračovat," uvedl belgický pilot. Když se ho reportér serveru DirtFish znovu zeptal na taktiku Hyundaie, došla Neuvillovi trpělivost. „Přestaň se ptát už na tuto otázku,“ odpověděl nazlobeně a odešel.

Čekal jedenáct měsíců

Tänak vzal navzdory týmovým pokynům situaci sportovně a zvolil taktiku, že nejlepší taktikou je útok. Vyhrál závěrečnou Power Stage, na které porazil Neuvilla o 14,3 sekundy. Belgičan zjevně neriskoval a s náskokem patnáct sekund v cíli měl situaci pod kontrolou. Neuville se dočkal výhry poprvé v sezoně a čekal na ni od října minulého roku, kdy zvítězil na Katalánské rallye.

„Dosud to byla pro nás těžká sezóna a získat vítězství po velmi těžkém víkendu v Belgii, kdy jsme měli vítězství na dosah, je úleva. Nejdůležitější je, že máme pro tým první tři místa v cíli a to je historický okamžik pro značku a tým. Všichni na tom tvrdě pracovali a je to pěkná odměna,“ řekl Neuville. Hyundai se poprvé od svého opakovaného vstupu na scénu světových soutěží v roce 2014 dočkal situace, kdy měl všechny své jezdce na stupních vítězů. Naposledy toho dosáhla jiná značka v srpnu 2019, kdy byli na Německé rallye první tři piloti Toyoty.

Tänak vyhrál dva předchozí podniky ve Finsku a v Belgii, ale v Řecku „až“ druhý. Aktuálně ztrácí na první místo v šampionátu 53 bodů. Z jeho vyjádření je zjevné, že nebyl spokojený s taktikou týmu, který mu nedal přednost. Estonec je stále v lepší pozici v boji o titul. „Pokud chcete jet o vítězství v šampionátu, tak by bylo chybou nemít týmové rozhodnutí. Jestliže chcete mít dobrý mediální obraz, tak záleží na tom, jak se na to koukáte. Škoda, že jsme v pátek měli problém s hybridním pohonem. Nemuseli jsme řešit taktiku,“ prohlásil estonský jezdec.

Prokop to úspěšně zvládl

Pět vyhraných soutěží má na svém kontě letos Kalle Rovanperä, ale v Řecku byl v nevýhodné pozici. První den musel podle pravidel jako lídr šampionátu startovat jako první a čistil soupeřům trať v hluboké šotolině. V sobotu trefil zadní částí auta strom a ztratil přes šest a půl minuty, další minutu pak za pozdní příjezd do časové kontroly.

„Zažil jsem mnoho dobrých i špatných víkendů, ale tohle je jeden z nejhorších v kariéře. Od soboty dopoledne jsme v režimu přežití. V takové situaci nešlo nic moc dělat, cílem bylo dojet do cíle. Snažil jsem se a výsledek vidíte,“ řekl v cíli Rovanperä. Jedenadvacetiletý pilot má však i nadále reálnou šanci na titul. Začátkem října na Novém Zélandu mu stačí získat sedm bodů, aby mohl slavit titul jako nejmladší jezdec v historii rallye.

Jediný český zástupce v soutěži Martin Prokop a jeho navigátor MichaL Ernst (Ford Fiesta Rally2) skončili nakonec na čtrnáctém místě a osmý v kategorii WRC2. Do závěrečného dne vstupoval jako třináctý, ale nakonec ho předstihl Nor Andreas Mikkelsen (Škoda Fabia rally2 evo), úřadující mistr světa v kategorii WRC2. „Jsme šťastní v cíli a děkujeme všem fanouškům za podporu,“ vzkázal Prokop na svém Facebooku.

Počtvrté letos startoval v podniku světového šampionátu devítinásobný mistr světa Sebastien Loeb (Ford Puma Rally1). Vyhrál čtyři erzety, v sobotu ráno ještě vedl celou soutěž. Pak však musel opravovat spadlý řemen alternátoru a nestihl start do další zkoušky. Odstoupil a podle svých slov už s dalším startem v mistrovství světa letos nepočítá.

Konečné pořadí:

1. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 3:34:52,0; 2. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +15,0; 3. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally2) +1:49,7; 4. Loubet, Landais (Fr./Ford Puma Rally1) +3:42,2; 5. Breen, Nagle (Irl./Ford Puma Rally1) +4:09,0; 6. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +6:21,1; 7. Lindholm, Hämäläimem (Fin./Škoda Fabia Rally2) +7:46,6; 8. Grjazin, Alexandrov (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) +8:22,7; 9. Tsouloftas, Whittock (Kypr/Volkswagen Polo GTI R5) +10:53,8; 10. Brynildseń, Eilertsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) +10:56,7; 11. Zaldivar, Der Ohannesian (Bol., Arg./Hyundai i20 N Rally2) +13:05,6; 12. Gil, Morales (Ind./Škoda Fabia R5) +15:35,7+ 13. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) +15:40,4; 14. Prokop, Ernst (ČR/Ford Fiesta Rally2) +15:59,8; 15. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +16:49,0; 16. Athanassoulas, Zakheos (Řec./Hyundai i20 N Rally5) +17:14,3; 17. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20 N Rally2) +18:03,6; 18. Kremer, Gottschalk (Něm./Škoda Fabia Rally2 evo) +19:10,5; 19. Virves, Thulinová (Est., Švéd./Ford Fiesta Rally3) +20:46,4; 20. Armstrong, Hoy (Brit./Ford Fiesta Rally3) +21:03,9.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí MS (po 10 z 13 soutěží):

Jezdci: 1. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 207 bodů; 2. Tänak (Est./Hyundai i20 N Rally1) 154; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 131; 4. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 116; 5. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 100; 6. Breen (Irl./Ford Puma Rally1) 77; 7. Lappi (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 58; 8. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally2) 49; 9. Greensmith (Brit./Ford Puma Rally1) 36; 10. Loeb (Fr./Ford Puma Rally1) 35; 11. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 34; 12. Loubet (Fr./Ford Puma Rally1) 30; 13. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 25; 14. Solberg (Švéd./Hyundai i20 N Rally) 21; 15. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2) 14; 16. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 11; 17. Grjazin (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) 11; 18. Fourmaux (Fr./Ford Puma Rally1) 9; 19. Lefebvre (Fr./Citroën C3 Rally2) 8; 20. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 6; 21. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 22. Huttunen (Fin./Ford Fiesta Rally2 MkII) 5; 23. Veiby (Nor./Volkswagen Polo Gti R5) 4; 24. Tsouloftas (Kypr/Volkswagen Polo GTI R5) 2; 25. Cais (ČR/Ford Fiesta Rally2) 2; 26. Solans (Šp./Citroën C3 Rally2) 2; 27. Suninen (Fin./Hyundai i20 N Rally2) 2; 28. Ingram (Brit. Škoda Fabia Rally2 evo) 2; 29. Kaur (Est./Volkswagen Polo Gti R5) 2; 30. Brynildseń (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 1.

Značky: 1. Toyota 404 bodů; 2. Hyundai 341; 3. Ford 214; 4. Toyota NG 112.

Vedení v soutěži: Rovanperä 66, Tänak 45, Evans 29, Neuville 19, Ogier 15, Loeb 14, Lappi 3, Loubet 2, Breen 1.

Vyhrané RZ: Rovanperä 57, Tänak 36, Neuville 28, Evans 26, Loeb 14, Lappi 14, Ogier 10, Breen 4, Sordó 4, Fourmaux 2, Loubet 2, Greensmith 1, McErlean 1, Katsuta 1.

Výsledky jdou neoficiální

Dalším podnikem bude Rallye Nový Zéland (2.-5. 10.).