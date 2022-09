Rallye Nový Zéland před startem: Třetí šance pro Rovanperu

Finský soutěžní jezdec Kalle Rovanperä se může po Rallye Nový Zéland stát mistrem světa. Povedlo by se mu to den po jeho dvaadvacátých narozeninách a byl nejmladším šampionem v historii.

Rallye Nový Zéland se vrací do kalendáře WRC po deseti letech. Je známá rychlými a plynulými rychlostními zkouškami, které se vinou ohromující scenérií severního ostrova země. Na hladkých šotolinových silnicích mohou řidiči dosahovat vyšších rychlostí v zatáčkách. Ve srovnání se středoevropským časem je na Novém Zélandu o jedenáct hodin více.

Kudy vedou měřené kilometry

Rallye má centrum v největším novozélandském městě Auckland. Servisní park se nachází na jeho nábřeží a zahajovací rychlostní zkouška se konala v parku Pukekawa Auckland Domain. Pátek představuje více než polovinu soutěžní vzdálenosti celé soutěže se 158,56 kilometry, které je třeba zvládnout přes dva průjezdy klasických erzet na jihu země kolem Raglanu. Zde je zóna montáž pneumatik, která rozděluje páteční program. Do servisu se dostanou soutěžící až večer.

Sobota se jede na sever od Aucklandu s dalšími dvěma okruhy po třech rychlostních zkouškách. Neděle se skládá ze dvou opakovaných rychlostních zkoušek na východní straně města. Závěrečnou erzetou je tradičně Power Stage, na které získává pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu.

Hyundai o titulu nemluví

Tovární jezdec Toyoty Rovanperä měl šance získat titul již v předchozích podnicích na belgické Ypres rallye a v polovině září na řecké Akropolis rallye. Na Novém Zélandu má třetí pokus a bude se muset vyrovnat s handicapem, že zde nikdy nestartoval. Před jedenáctým podnikem šampionátu má k dobru náskok 53 bodů před druhým Estoncem Ott Tänakem (Hyundai i20 N Rally1). Aby mohl být Rovanperä korunován, musí získat o sedm bodů více než jeho soupeř. V případě rovnosti bodů by rozhodoval vyšší počet výher Rovanpery. Třetím v pořadí je Tänakův týmový kolega Belgičan Thierry Neuville, který ztrácí 76 bodů. Pokud by si on chtěl udržet byť jen teoretickou šanci, musel by získat na Novém Zélandu o sedmnáct bodů více finský soutěžák.

Tänak a Neuville vyhráli poslední tři rallye a podařilo se jim zdramatizovat sezonu. O útoku na titul stále ani jeden z nich nemluví, věří ale, že se jim na Novém Zélandu podaří navázat na předešlé výsledky. „Startoval jsem tam před deseti lety a mám jen dobré vzpomínky, takže se těším. Tratě vypadají fantasticky, jako kdyby byly stvořeny pro rallye,“ řekl čtyřiatřicetiletý Estonec.

Toyota se těší na klasiku

Tovární stáj Toyota Gazoo Racing World Rally Team podniká svou první cestu na Rallye Nový Zéland s odhodláním bojovat o nejvyšší příčky v jedenáctém ze třinácti podniků světové šampionátu. S nadšením se těšit po neuspokojivém víkendu na drsných a kamenitých cestách Akropolis rallye, tým míří na Nový Zéland s náskokem 63 bodů v šampionátu výrobců. Poprvé od konce června, kdy startoval na keňské Safari rallye, se vrací za volant osminásobný mistr světa Francouz Sébastien Ogier.

Jari-Matti Latvala: „Osobně se těším na návrat na Nový Zéland a myslím, že je to rallye, na kterou se náš tým může také těšit. Rally New Zealand je ale úplně jiná šotolinová rallye. Povrch je hladší, silnice rychlé a plynulé a máte pocit, že tančíte s autem. Silnice jsou úžasné a nikde jinde ve světě WRC takové nenajdete. Sám jsem měl to potěšení vyhrát tam v roce 2010, vlastně ve velmi těsném finiši se Sébastienem Ogierem, který tady dnes startuje. Pro ostatní naše jezdce to bude nová výzva, ale myslím, že si všichni ty silnice užijí a jsem přesvědčen, že můžeme znovu bojovat o vítězství."

Sébastien Ogier: „Po přestávce je vzrušující vrátit se do svého GR Yaris na zbývající tři soutěže sezony. Rally New Zealand je jedna z rallye, kterou jsem letos opravdu chtěl absolvovat. Byl jsem tam už jednou v roce 2010 a mám většinou dobré vzpomínky; byl to velmi těsný boj s Jari-Mattim až do posledních zatáček. V té době to bylo těžké přijmout, ale naštěstí jsem mohl získat své první vítězství ve WRC jen o několik týdnů později. Samotná rallye je krásná s některými z nejlepších silnic na světě. Po této přestávce nebude snadné se hned vrátit do rytmu, ale jako vždy se budu snažit bojovat o vítězství a pomoci týmu k co nejlepšímu výsledku.“

Elfyn Evans: „Bude to vzrušující mít konečně šanci poprvé soutěžit na Novém Zélandu. Slyšel jsem mnoho skvělých věcí o této akci a zejména o silnicích a o tom, jak je odměna za řízení. Pokud je pravda, co všichni říkají, jsem si jistý, že si užijeme spoustu legrace. Hledali jsme také v archivech stará videa z etap, abychom si udělali představu, čemu budeme pravděpodobně čelit."

Kalle Rovanperä: „Bude opravdu zajímavé jet na Rallye Nový Zéland. Slyšel jsem jen dobré věci o zemi a o rallye. Říkali mi, jak pěkné jsou zde silnice. Abychom se připravili, sledovali jsme všechna videa, která jsme mohli a získali přehled a pochopili, co může auto potřebovat. Znovu otevřeme silnici na Novém Zélandu, ale doufejme, že budeme mít dobrou rychlost, užijeme si akci a skončíme s dobrým výsledkem.“

Průběžné pořadí (po 1 ze 17 RZ)

1. Tänak, Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) 1:45,8; 2. Breen, Nagle (Ford Puma Rally1) +0,9; 3. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +1,6; 4. Katsuta, Johnson (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +2,0; 5. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +2,2; 6. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +2,6; 7. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Ford Puma Rally1) +2,9; 8. Ogier, Veillas (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +4,5; 9. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Hyundai i20 N Rally1) +4,5; 10. Paddon, Kennard (N. Zél./Hxyundaui i20 N Rally2) +6,6; 11. Van Ginsbergen, Weston (N. Zél./Škoda Fabia R5) +8,4; 12. Bates, McCarthy (Škoda Fabia Rally2 evo) +11,7; 13. Anear, Sarandis (N. Zél./Ford Fiesta Rally2) +12,1; 14. Kremer, Kremerová (Něm./Citroën C3 Rally2) +12,8; 15. Kajetanovicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +13,1.

Zbývající program Rallye Nový Zéland

I. etapa - čtvrtek 29. 9. – 21.33 RZ2 (29,27 km), 23.11 RZ3 (31,48 km).

Pátek 30. 9. – 00.14 RZ4 (18,53 km), 3.22 RZ5 (29,07 km), 05.00 RZ6 (31,48 km), 6.03 RZ7 (18.53 km). Celkem 158,56 kilometrů.

II. etapa – pátek 30. 9. – 21.08 RZ8 (15,83 km), 22.06 RZ9 (22,50 km), 23.14 RZ10 (5,81 km).

Sobota – 1. 10. – 3.08 RZ11 (15,83 km), 4.06 RZ12 (22,50 km), 5.24 RZ13 (5,81 km). Celkem 88,28 kilometrů.

III. etapa – 1. 10. – 23.32 RZ14 (8,82 km).

Neděle – 2. 10. – 1.08 RZ15 (6,77 km), 2.38 RZ16 (8,82 km), 4.18 RZ17 (6,77 km). Celkem 321,18 kilometrů.

Průběžné pořadí MS (po 10 z 13 soutěží)

Jezdci: 1. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 207 bodů; 2. Tänak (Est./Hyundai i20 N Rally1) 154; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 131; 4. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 116; 5. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 100; 6. Breen (Irl./Ford Puma Rally1) 77; 7. Lappi (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 58; 8. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally2) 49; 9. Greensmith (Brit./Ford Puma Rally1) 36; 10. Loeb (Fr./Ford Puma Rally1) 35; 11. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 34; 12. Loubet (Fr./Ford Puma Rally1) 30; 13. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 25; 14. Solberg (Švéd./Hyundai i20 N Rally) 21; 15. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2) 14; 16. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 11; 17. Grjazin (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) 11; 18. Fourmaux (Fr./Ford Puma Rally1) 9; 19. Lefebvre (Fr./Citroën C3 Rally2) 8; 20. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 6; 21. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 22. Huttunen (Fin./Ford Fiesta Rally2 MkII) 5; 23. Veiby (Nor./Volkswagen Polo Gti R5) 4; 24. Tsouloftas (Kypr/Volkswagen Polo GTI R5) 2; 25. Cais (ČR/Ford Fiesta Rally2) 2; 26. Solans (Šp./Citroën C3 Rally2) 2; 27. Suninen (Fin./Hyundai i20 N Rally2) 2; 28. Ingram (Brit. Škoda Fabia Rally2 evo) 2; 29. Kaur (Est./Volkswagen Polo Gti R5) 2; 30. Brynildseń (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 1.

Značky: 1. Toyota 404 bodů; 2. Hyundai 341; 3. Ford 214; 4. Toyota NG 112.

Vedení v soutěži: Rovanperä 66, Tänak 45, Evans 29, Neuville 19, Ogier 15, Loeb 14, Lappi 3, Loubet 2, Breen 1.

Vyhrané RZ: Rovanperä 57, Tänak 36, Neuville 28, Evans 26, Loeb 14, Lappi 14, Ogier 10, Breen 4, Sordó 4, Fourmaux 2, Loubet 2, Greensmith 1, McErlean 1, Katsuta 1.