Portugalská rallye v cíli: Ogier vyhrál posedmé, Tänakův finiš nestačil

V neděli se dvakrát jely tři rychlostní zkoušky v opakovaných průjezdech. Končily slavnou erzetou Fafe, kde posádky těsně před cílem absolvují mohutný skok. Na posádky čekalo v šesti erzetách celkem 72,16 měřených kilometrů.

Vítěz byl hodně unavený

Ogier vyhrál během soutěže pět zkoušek a vedl od RZ17 až do cíle. „Myslím, že je to něco, na co můžu být opravdu hrdý, když jsem po všechny ty roky zůstal konkurenceschopný. Díky týmu se auto tento víkend skvěle řídilo. Myslím, že jsme znovu dokázali, že řízení vozu je rozhodně řemeslo, kterému rozumím. S Ottem to byl těžký boj, bohužel s jeho problémem nefér. Jinak bychom nevyhráli, protože byl samozřejmě rychlejší, ale v rallye nejde vždycky o to být rychlý. Musíte to také dotáhnout do konce a to se nám podařilo,” prohlásil Francouz.

Jedenačtyřicetiletý Ogier netajil svojí únavu. „Nikdy jsem se v den závodu fyzicky takhle netrápil,“ přiznal serveru DirtFish. “Je to možná trovhu potázka věku, ale dlouhé etapy nám nedovolily dostatečně regerovat a bylo to den ode dne těžší,” přiznal Ogier.

Tänak měl křehké auto

Smolařem soutěže se stal Ott Tänak, který vedl od RZ2 do RZ16. Na sedmnácté zkoušce však poškodil posilovač řízení a klesl na třetí místo. Technický ředitel továrního týmu Hyundai François-Xavier Demaison určil důvod, proč zklamalo řízení. “Byla to zlomená hřebenová tyč řízení, ale její kryt je jen prasklý. V hřebenové tyči však chybí kus hliníku,“ řekl Demaison serveru DirtFish. Dále vysvětlil, že hydraulické zablokování bylo způsobeno „nárazem na kolo“.

Poslední den začínal Tänak se ztrátou 36,1 seklundy na prvního Ogiera a 8,5 sekundy ztrácel na druhého Kalleho Rovanperu (Toyota GR Yaris Rally1). Poslední den vyhrál pět rychlostních zkoušek ze šesti a výrazně tak minimalizoval své ztráty. “Zkusili jsem všechno, co se dalo. V RZ2 jsme v jednom místě tvrdě dopadli, ale to nevadilo, tahle karoserie je stejně mrtvá. Místy to bylo mezi spoustou kamení o hledání kompromisu, zda získat čas a riskovat poškození karoserie nebo pneumatik. Naše auta jsou ve srovnání s toyotami bohužel příliš křehká,” uvedl v cíli Tänak.

Po suverénním vítězství na předchozím podniku na Kanaárských ostrovech se tentokrát musel Kalle Rovanperä spokojit se třetím místem. “Nemohl jsem toho moc dělat. Chyběl mi dostatek přilnavosti na to, abych mohl tlačit. Máme za sebou dlouhý a těžký víkend. Jsem rozhodně hodně zklamaný, že jsme neměli dostatečné tempo i přes dobrou startovní pozici. Momentálně nemáme přilnavost ani tempo, takže na tom musíme dál pracovat,” řekl dvojnásobný mistr světa.

Konečné pořadí (po RZ24 z RZ24):

1. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 3:48:35,9; 2. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +8,7; 3. Rovanperä, Halttunen (Fin., Toyota GR Yaris Rally1) +12,2; 4. Neuville, Wydaeghe (Niz./Hyundai i20 N Rally1) +38,5; 5. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +1:41,9; 6. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +2:31,0; 7. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +2:38,3; 8. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +5:12,3; 9. Munster, Loukka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1) +5:57,5; 10. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally2) +9:15,1; 11. Y. Rossel, Dunand (Fr./Citroën C3 Rally2) +10:06,9; 12. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +10:23,3; 13. Korhonen, Viinikka (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +11:19,8; 14. Solans, Sanjuan (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +12:26,5; 15. Sesks, Francis (Lotyš./Ford Puma Rally1) +12:28,2; 16. Daprá, Beltrame (It./Škoda Fabia RS Rally2) +12:56,2; 17. Loubet, Pascaud (Fr./Ford Fiesta Rally2) +13:22,4; 18. Heikkilä, Temomen (Fin ./Škoda Fabia RS Rally2) +13:28,9; 19. M. Bulacia, Vallejo (Bol., Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +14:12,2; 20. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Toyota GR Yaris Rally2) +15:26,8.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí (po 5 ze 14 soutěží):

Jezdci: 1. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 118 bodů; 2. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 88; 3. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 86; 4. Tänak (Est./Hyundai i20 N Rally1) 84; 5. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 78; 6. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 51; 7. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 44; 8. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 25; 9. Munster (Luc./Ford Puma Rally1) 18; 10. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) 12; 11. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 8; 12. Sesks (Lotyš./Ford Puma Rally1) 8; 13. Y. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 8; 14. Solans (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 6; 15. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 4; 16. Grjazin (Bul./Škoda Fabia Rally2) 3; 17. Solberg (Švéd./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 18. Zaldivar (Par./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 19. Cachón (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 20. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 1; 21. Camilli (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 1.

Značky: 1. Toyota 258 bodů; 2. Hyundai 203; 3. Ford 72.

Vedení v soutěži: Evans 33; Tänak 23, Ogier 21, Rovanperä 18, Katsuta 2, Neuville 1.

Vyhrané RZ: Tänak 24; Rovanperä 22, Evans 14, Ogier 12, Fourmaux 10, Katsuta 8, Neuville 6, Munster 2.

Výsledky jsou neoficiální.