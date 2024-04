Rallye Šumava: Zahynula spolujezdkyně, soutěž předčasně ukončena

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Při havárii vozu Subaru Impreza STi na první rychlostní zkoušce utrpěla zranění, kterým následně v nemocnici podlehla. Informoval o tom krajský policejní mluvčí Ondřej Hodan. Na sociálních sítích tragickou událost potvrdili pořadatelé. Uvedla to ČTK. Organizátoři zrušili poslední dvě zkoušky sobotního programu a následně i celou soutěž.

„U obce Strážov český řidič narozený v roce 1979 s vozidlem Subaru Impreza z dosud přesně nezjištěných příčin vylétl s vozidlem mimo trať do pole, kde s ním havaroval. Ve voze s ním jako spolujezdkyně jela žena ročník narození 1983. Alkohol byl u řidiče vyloučen dechovou zkouškou, ale byl u něj nařízen i odběr krve v nemocnici. Dále se nehodou budou zabývat kriminalisté z územního odboru Klatovy," uvedl tiskový mluvčí policie. Tuto informaci uvedl web krimi-plzen.cz

Tragické události poředcházela v pátek večer vážná nehoda během Historic Vltava Rallye, během které narazilo vozidlo Porsche 911 do stromu. Vozidlo řídil dvaapadesátiletý rakouský závodník Michael Putz a s ním ve voze seděla i jeho manželka a spolujezdkyně Elisabeth. „Muž utrpěl velmi vážná zranění a v bezvědomí se zajištěnými dýchacími cestami byl letecky transportován do Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín. Spolujezdkyně utrpěla středně těžké zranění a byla při vědomí transportována do téže nemocnice," uvedla mluvčí záchranářů. Informoval o tom také web krimi-plzen.cz.

Smrtelná nehoda poznamenala domácí šampionát v rallye po téměř jedenácti letech. V říjnu 2013 zemřel při nehodě na Rallye Příbram spolujezdec Jan Jinderle junior. O rok později zahynul jezdec Miloš Vágner na Rallye Krkonoše, která se jela jako volná soutěž. Podle dostupných informací jde v historii mistrovství republik\y o šestnácté úmrtí při kterém zahynul člen posádky soutěžního vozu.

Výběr případů úmrtí při automobilových soutěžích:

13. července 2002 - Během sprintrallye Agropa v Pačejově na Klatovsku zemřel po nárazu vozu do stromu spolujezdec Martin Huml.

20. září 2003 - Při Rallye Světlá na Havlíčkobrodsku zemřeli oba členové posádky Ferdinand Křehlík a Eva Návojská, kteří nepřežili náraz do stromu ve vysoké rychlosti.

16. dubna 2005 - Při Rallye Pelhřimov zemřel jezdec Tomáš Vojtěch, který ztratil vědomí ve čtvrté rychlostní zkoušce a k životu ho nepřivedla ani rychlá lékařská pomoc. Příčinou jeho úmrtí bylo selhání srdce.

27. října 2006 - Při první rychlostní zkoušce regionální automobilové soutěže Rallye Střela na Plzeňsku narazil jezdec Martin Vodehnal bokem vozu do betonového sloupku a soklu předzahrádky u jednoho z domů a nehodu nepřežil.

25. srpna 2007 - Spolujezdec Luděk Kocman zemřel po převozu do nemocnice poté, co v třetí rychlostní zkoušce zlínské Barum rallye jeho vůz vyjel ve vysoké rychlosti ze silnice a bokem narazil do stromu.

21. června 2008 - Na Horácké rallye Třebíč zahynuli oba členové posádky Miroslav Levora a Pavla Třebínová, jejichž vůz narazil po smyku do stromu.

30. května 2009 - Při automobilové soutěži Rallye Posázaví na Havlíčkobrodsku zemřel řidič Karel Švec, jehož auto narazilo do stromu při rychlostní zkoušce. Spolujezdec byl těžce zraněn.

8. dubna 2011 - V druhé rychlostní zkoušce Rallye Šumava Klatovy havaroval jezdec Jiří Skoupil a na následky nehody zemřel. Spolujezdec byl těžce zraněn.

26. května 2012 - Ve dvanácté rychlostní zkoušce Rallye Český Krumlov narazil soutěžní vůz do kostela, spolujezdec Aleš Zimolka následkům zranění po převozu do nemocnice podlehl.

14. července 2012 - Při nehodě v třetí rychlostní zkoušce Rallye Bohemia zemřel Bohuslav Ceplecha, navigátor jezdce Martina Semeráda.

1. června 2013 - Při nehodě na amatérské Rallye Teplice zemřela čtyřiačtyřicetiletá řidička. Její spolujezdkyně skončila se zraněním v nemocnici.

5. října 2013 - Při nehodě v druhé rychlostní zkoušce Rallye Příbram zemřel spolujezdec Jan Jinderle junior.

9. listopadu 2014 - Po nehodě na Rallye Krkonoše zemřel jezdec Miloš Vágner. Jeho navigátor Petr Gross, někdejší účastník mistrovství světa, byl zraněn.

14. června 2015 - Při Rallye Orlické hory zahynul při havárii třiašedesátiletý navigátor Jaroslav Starý.

19. března 2022 - Při tragické nehodě na první rychlostní zkoušce Rallye Slovakia ring zemřel český navigátor Rudolf Kouřil.

20. dubna 2024 - Po vážné nehodě na Rallye Šumava zemřela spolujezdkyně Alena Krejčíková, která jela ve voze Subaru Impreza Sti s Jaroslavem Krejčíkem.

Zdroj: ČTK