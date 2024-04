Před startem Rallye Šumava Klatovy: Kopecký chce jedenáctý titul

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

První rychlostní zkouška zahájí 58. ročník Rallye Šumava Klatovy až v sobotu. Trať bude tvořit deset rychlostních zkoušek o celkové délce 145,94 kilometrů. Do výsledků podle všeho promluví také počasí. V minulých dnech totiž na Šumavě dokonce sněžilo.

Po operaci je Pech nachystaný

Hlavním soupeřem Kopeckého byl v minulých letech Václav Pech, který ale startuje s vozem kategorie WRC a jeho výsledky se do českého šampionátu nezapočítávají. Stejné to bude i letos. V zimní přestávce prošel Pechův Ford Focus WRC rozsáhlou repasí, a kromě jiného dostal zbrusu nový motor. Plánovanou údržbou prošel i jezdec, který se podrobil operaci ramene, poraněné od loňské Šumavy. Následná rekonvalescence si vyžádala pauzu od závodního volantu, ale teď po prvních testech focusu je posádka opět připravena na novou sezonu.

„Po nadstandardně vysokých teplotách minulých dní hlásí meteorologové výrazné ochlazení a srážky, které v případě vysoko položených rychlostních zkoušek mohou být sněhové. To jsme v minulosti na Šumavě také již zažili. Volba pneumatik potom v takovém případě bývá v každém týmu hodně stresující a improvizovaná.“ popisuje Pech a přidává divácký tip: „Těsně před koncem RZ „Koráb“, je vidět dlouhý rychlý úsek s odbočením na ruční brzdu a následný dojezd do cíle zkoušky.“

Mladí kluci budou tlačit

Konkurenty Kopeckého by měli být Dominik Stříteský nebo Adam Březík. V domácích závodech se navíc budou objevovat také Erik Cais, Filip Mareš a Jan Černý, kteří v minulých letech startovali hlavně v zahraničí. Kromě Černého pojedou všichni s vozy Škoda Fabia RS Rally2. „Jsou tady mladí kluci, kteří pro letošní rok dostanou nejmodernější techniku. Očekávám, že díky jejich mládí a dravosti budou pravidelněji zasahovat do bojů o první místo. A čím více jich bude, tím budu radši,“ řekl Kopecký na tiskové konferenci před sezonou.

Jeho slova se potvrdila před dvěma týdny na Valašské rallye, úvodním závodě Rallyesprint Série. Ovládl ji Cais, který Kopeckého porazil o 5,3 sekundy. O vítězství bojoval i Březík. „Vypadá to na nejvyrovnanější souboje za poslední roky. Pro nás je to výzva, pro celý domácí motorsport to nejlepší, co mohlo nastat,“ podotkl Kopecký.

Peugeoty pojedou všechno

Populární seriál Peugeot Rally Cup CZ odstartuje na 58. ročníku Rallye Šumava Klatovy již osmou závodní sezonu. Početní převahu nabírají nové vozy Peugeot 208 Rally4, i když do cupu se mohou přihlásit i posádky s původní „erdvojkou.“ Peugeot Rally Cup je vypsán na všech šesti podnicích mistrovství republiky, české účastníky doplní opět několik zahraničních posádek.

Seznam vítězů seriálu doplnila v loňském roce posádka David Štefan a Ondřej Vichtora. Tato dvojice navíc vybojovala titul mistrů České republiky ve skupině 2WD (vozy s jednou poháněnou nápravou). „Nejraději bych se opět podíval na nějaké zahraniční podniky, ale uvidíme, je to pochopitelně o penězích. Naše původní auto jsme prodali, pojedeme s novou dvěstěosmičkou, kterou jsme pořídili v loňském roce. Pochopitelně nás bude zajímat obhajoba vítězství v cupu a ve dvoukolkách. Konkurence bude opět silná, a navíc asi nepojedeme kompletní šampionát,“ vysvětlil Štefan.

V předchozích sezonách se z vítězství v pohárovém seriálu radoval Jaromír Tarabus (2022), René Dohnal (2019 a 2021 ve třídě Rally4), Dominik Brož (2021 ve třídě R2 a celkově), Dominik Stříteský (2020), Jan Talaš (2019) a v prvním roce Filip Mareš (2018). Formát seriálu je podobný loňskému: „Po dohodě s vedením značky Peugeot v České republice jsme pouze navýšili finanční odměny za první místo v jednotlivých podnicích a zrušili bodový koeficient za umístění při Barum Czech Rally Zlín,“ řekl manažer seriálu Jan Koudelka.

Ředitel značky Peugeot v ČR Marco Venturini dodává: „Speciál Peugeot 208 ve starší i v novější specifikaci už řadu let dokazuje obrovský potenciál. Jeho úkolem je podpořit povědomí o sériových vozech, k čemuž dostane skvělou příležitost. Právě v těchto dnech totiž na český trh přichází nový Peugeot 208, který se také vyznačuje dravým atraktivním designem a vysokou technologickou vyspělostí. Věřím, že nám posádky v poháru opět pomohou posílit image našich modelů i naší značky.“

Program Rallye Šumava Klatovy

Sobota 20. 4. – 11.05 RZ1 (12,46 km), 12.20 RZ2 (17,82 km), 12.55 RZ3 (10,92 km), 15.32 RZ4 (12,46 km). 16.47 (17,82 km), 17.22 RZ6 (10,92 km).

Neděle 21. 4. – 9.00 RZ7 (18,51 km), 9.55 RZ8 (13,26 km), 12.25 RZ9 (18,51 km), 13.20 (13,26 km).

Kalendář mistrovství ČR