Renault opět poodhaluje interiér modelu Austral, důraz klade na kvalitu

Značka Renault nám s několika posledními modely opakovaně dokázala, že klade stále větší důraz na pohodlí posádky. Nové modely nabízejí stále větší množství měkčených plastů, více čalouněných dílů a důraz byl kladen také na povrch ovládacích prvků, se kterými přichází posádka nejčastěji do styku. V podobném duchu by pak měl pokračovat i nový model Austral.

To ostatně automobilka dokládá také sérií nově zveřejněných fotografií, které nabízejí první pohled do kabiny nového SUV. Například palubní deska by tak měla místo tvrdých plastů nabídnout na dotyk příjemný povrch, který bude částečně čalouněný.

V palubní desce vidíme také proužek LED ambientního osvětlení, které by mělo navazovat na osvětlení ve výplni dveří. Zajímavostí pak bude využití dřevěných dekorů upravených japonskou dekorační technikou maki-e.

Podobně jako palubní deska, také horní část výplně dveří by měla nabídnout komfortní a měkké čalounění – a to jak vpředu, tak i vzadu. Látka na výplni dveří by přitom měla přecházet z černé do šedé barvy a doplňovat ji bude i syntetická kůže. V kabině se navíc objeví i chromované dekory.

To je ostatně dobře patrné i při pohledu na středový tunel s „chytrou oporou pro ruku“. Opěrka je lemována saténovým chromovaným dekorem a měla by být posuvná. Při posunu by pak měla vydávat mechanické klikání.

Snímky zřejmě ukazují vrcholný výbavový stupeň s označením Iconic, který jako jediný nabídne dřevěný dekor s otevřenými póry. Automobilka přitom dodává, že se při výběru vhodných materiálů nijak neomezovala kompromisy a kabina modelu Astral by tak měla nabídnout vysokou úroveň kvality i zpracování.

Vedle důrazu na kvalitu a volbu materiálů by měl Austral nabídnout i bohatou technologickou výbavu, včetně obrazovek s celkovou plochou 24,3 palce, nebo nový volič převodovky. V kabině by navíc mělo být připraveno až 30 litrů úložných a odkládacích prostor.

Připomeňme, že premiéra vozu proběhne 8. dubna a bude mít formu on-line eventu.