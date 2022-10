Richard Hammond ukázal, co ukrývá v tajném doupěti. Má tam i staré známé

Že je Richard Hammond obrovským nadšencem do aut, je známá věc. Stejně jako skutečnost, že vlastnil či vlastní řadu zajímavých vozidel.

Automobilům se přitom Hammond věnuje nejen jako moderátor a obdivovatel, ale také byznysově. Provozuje totiž vlastní renovační dílnu The Smallest Cog, kvůli níž dokonce několik vlastních strojů prodal. Získané peníze následně utratil právě za vybavení dílny.

Provozu The Smallest Cog se věnuje pořad televize Discovery+ Richard Hammond’s Workshop. Aktuálně je k dispozici druhá série.

A Richard na ni upozorňuje také prostřednictvím videa, které vzniklo pro youtubový kanál Drivetribe. V něm "Hamster" prozrazuje existenci prostorné garáže, o níž hovoří jako o "tajném doupěti". Ukrývá v ní několik automobilů a motocyklů, které z různých důvodů nemůže mít u sebe doma.

Ve videu nás Hammond tímto doupětem provází a odhaluje, jaké stroje aktuálně vlastní. Mezi motorkami si můžeme prohlédnout Suzuki GSX-R 1100, Ducati 916, BMW R90S a Seeley s technikou Hondy CB-750. Chvilku Richard věnuje motocyklu Harley-Davidson, který věnoval manželce Mindy k jejím 40. narozeninám. Od té doby uběholo 17 let (o čemž tedy moderátor gentlemansky mlčí) a stroj najezdil asi 200 mil, tedy zhruba 320 kilometrů. "Motorky ji evidentně nechytly," konstatuje Hammond.

A co auta? Jako první se objevuje Ford Mustang modelového roku 1968, tedy stejné provedení, jaké se objevilo ve slavné honičce ve filmu Bullittův případ. Richard klasický pony car vlastní nějakých 15 let, bere ho jako součást života a vyzdvihuje, že se překvapivě dobře řídí.

Následuje Jaguar XK150, auto, které budou znát fanoušci Drivetribe i první řady Richard Hammond’s Workshop. Jde o krásný klasický sporťák po renovaci, kterou provedli Hammondovi současní parťáci v dílně The Smallest Cog.

Další "kokon" je prázdný. Kdysi v něm bylo Porsche 911T z roku 1969, které Angličan společně s jinými stroji prodal kvůli startu renovačního byznysu.

Další v řadě je opět Jaguar, tentokrát XK120. Elegantní vůz je aktuálně v podobě projektu. Richard s ním má velké plány, nyní se však musí přednostně věnovat jiným záležitostem, zejména těm, na nichž dílna vydělá peníze.

V doupěti se ukrývá také klasické Mini. To patří zákazníkovi, který si legendárního prcka k Hammondovi schoval přes zimu.

Hvězda pořadu The Grand Tour následně odhaluje kout s různými náhradními díly, nářadím a dalšími věcmi. V oné hromadě se nachází také Land Rover Series I, respektive jeho části. Jde o vůz, který Richard před asi 20 lety řídil v Top Gearu. Později ho kvůli renovaci odstrojil - a v tomto stavu je Land Rover i dnes.

Zajímavý je pak pohled na starý pick-up od Peugeotu. Hammond však odmítá prozradit, proč má v garáži zrovna tohle auto. "Mám s ním jisté plány, ale ještě je neřeknu. Je to zatím tajemství," usmívá se.

V doupěti se dále nachází Buick Riviera, který se objevil v jedné epizodě pořadu The Grand Tour. Richard si vůz nechal a přemýšlí, co s ním provede. Prý si možná nechá poradit od fanoušků.

V milovnících Top Gearu pak jistě vyvolá nostalgii MGB GT, poslední auto, které "Hamster" v legendární show před odchodem oblíbené trojice moderátorů řídil. Také s ním má velké plány: protože chce byznys dílny The Smallest Cog posunout na další úroveň, rozhodl se, že se pustí do závodění v klasických vozech. Na těchto akcích totiž může potkávat potenciální zákazníky. Jezdit bude tým The Smallest Cog právě s MGB GT.

Jak se Hammondovi tyto plány povedou, ukáže už zmíněná druhá série Richard Hammond’s Workshop na Discovery+.