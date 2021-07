Richard Hammond prodává sbírku klasických aut a motorek, důvodem je nová show

Známý moderátor se rozhodl založit vlastní renovační dílnu, kde by měla vznikat jeho nová show. Do projektu ovšem investuje vlastní finance, které získává i prodejem části své sbírky.

Richard Hammond založil minulý měsíc vlastní renovační dílnu klasických vozidel, kterou pojmenoval The Smallest Cog. Dílna, ve které bude vznikat i nový pořad pro Discovery+, vznikla z části i na počest Hammondova dědečka, který pracoval v oboru zakázkových staveb karoserií i pro společnosti jako Mulliner nebo Jensen.

Rozběhnout vlastní dílnu v tomto vysoce specializovaném sektoru ale není nic snadného – zvlášť když celý projekt dotujete z vlastní kapsy. A aby bylo z čeho dotovat, rozhodl se Richard Hammond prodat část své sbírky klasických vozidel a motocyklů.

Na aukci The Classic at Silverstone, konané prvního srpna, tak bude k mání rovnou osm velmi zajímavých strojů. Celkem půjde o pět motocyklů a tři automobily, přičemž k některým z nich má Hammond obzvlášť silný vztah.

To platí například pro motocykly z limitované série Kawasaki Z900 z roku 1976 a Norton Dominator 961 Street Limited Edition, které si moderátor nadělil ke svým čtyřicátým a padesátým narozeninám. Za pozornost ale rozhodně stojí i dva předválečné stroje – Sunbeam Model 2 z roku 1927 a Velocette KSS Mk1 z roku 1932, nebo raritní Moto Guzzi Le Mans Mk1 z roku 1977.

Nejstarším nabízeným automobilem bude Bentley S2 z roku 1959, který byl prý miláčkem celé rodiny. Vůz s motorem V8 pod kapotou a nádherným modrým lakováním s chromovými detaily má přitom najeto pouze 63.000 mil, což je zhruba 101.400 kilometrů.

Během aukce však bude velká pozornost jistě věnována i Porsche 911T z roku 1969, které má pod kapotou 2,2litrový plochý šestiválec a na tachometru pouze 56.000 mil (cca 90.100 km). Vůz má ovšem i zajímavou minulost – původně byl totiž prodán majiteli v Kalifornii a následně byl importován do Velké Británie. Ostatně řízení má stále vlevo.

Posledním automobilem je pak Lotus Esprit, konkrétně Esprit Sport 350 z roku 1999, který je pátým z celkem dvaačtyřiceti vozů prodaných zákazníkům ve Velké Británii. Je tak jisté, že i tento vůz bude přitahovat velkou pozornost zájemců. Navíc – původ ze sbírky Richarda Hammonda by mohl cenu vyšroubovat možná ještě o kousek výš.

Připomeňme, že dílnu The Smallest Cog si Richard Hammond otevřel s experty v oblasti renovace – dvojicí otec a syn Neil a Anthony Greenhouse. Oba přitom v minulosti pracovali i na vozech ze sbírky Richarda Hamonda. Samotný pořad pro Discovery+ by měl mít šest epizod a na obrazovkách by se měl objevit do konce tohoto roku.