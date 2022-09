Řídili jsme auto vzdáleně: Jde to i na tisíce kilometrů daleko!

Usedáme za volant, pomalu přidáváme plyn a malý hranatý autobus Grifo Shuttle se dává do pohybu. Rychlostí okolo 20 km/h na asfaltu a kostkách brněnského Výstaviště objíždíme pár bloků a vozítko sloužící k dopravě veletržních hostů odstavujeme u obrubníku. Tohle že je test auta? Vždyť to vypadá naprosto banálně! Musíme oponovat – jen na první pohled. Busík Grifo Shuttle 7/8 totiž stojí zaparkovaný jen pár stovek metrů od řeky Svratky, kdežto my se zvedáme zpoza ovládání vozidla v prostorách technologické vývojové firmy Roboauto v brněnské čtvrti Královo Pole - minimálně 15 kilometrů od Výstaviště, kde se malý autobus před chvílí pohyboval.

Jak to funguje

Když chceme „teleoperovat“, tedy ovládat auto na dálku, usedáme do kokpitu, který vypadá jako normální řidičovo pracoviště. Tedy světla, volant, ukazatel rychlosti, akcelerátor, brzdy, ikona zařazeného rychlostního stupně – Neutral, Drive, Reverse. Patřičný výhled zajišťují tři obrazovky. Čelní supluje výhled směrem kupředu, dvě boční pak směrem do stran s tím, že v prostoru levého zrcátka se zobrazuje i prostor za vozidlem, jakoby z parkovací kamery – tedy lépe než v reálu. Navíc jsou tu jen senzory intenzity signálu. Stačí se už pouze rozjet – běžná rychlost je 20 km/h, byť se dá dosáhnout i osmdesátky.