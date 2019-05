Řídili jsme Saab 99. I dnes působí jako poctivě vyrobené a robustní auto

Přestože se testům aut věnuji už pátý rok, teprve podruhé mám možnost řídit vůz značky Saab. Tentokrát to ale bude můj nejoblíbenější model 99.

Typem 99 Saab zahájil novou éru moderních aut. Designové šlo o velký odklon od barokních kulatých tvarů předchůdce 96, který vycházel už z prvního modelu 92. Přesto i pod "devětadevadesátkou" je podepsán designér Sixten Sason s konstruktérem Ljungströmem a motorářem Melldem. Řekl bych, že je to velmi pohledný design sedmdesátých let, ale představení proběhlo už v roce 1968. Vozu sluší i ta poměrně veselá žlutá barva, chromované doplňky a originální kola. Ta sice vypadají jako větší z Mini, ale skutečně jsou to kola Saab.

Typickým prvkem Saabu bylo, že vždy u vývoje hodně přemýšleli. Například čelní sklo bylo tvarované tak, aby na něm nedržela dešťová voda. A také velmi zaoblené, díky čemuž byly A-sloupky posunuty vzad, aby měl řidič co nejširší nezkreslený výhled. Strmé čelní sklo ovšem nemělo negativní vliv na aerodynamiku. Saab dosahoval koeficientu CX 0,37, zatímco standardem v té době byly hodnoty mezi 0,4 až 0,5.

Celé auto bylo navrženo s řadou deformačních zón a velmi tuhou karoserií, například dveře jsou velmi těžké. Švédi si zkrátka potrpěli na bezpečnost. Skvěle vymyšlené jsou i dveře, které překrývají práh, takže si při nastupování neušpiníte nohavice. Hranatá světla mu sluší víc, než dvojice kulatých parabol nutná pro dovoz do USA. Navíc na těchto máte i integrované nenápadné stěrače.

Luxe je základní verze

Jde o verzi 99 L, tedy Luxe. Co se výbavy týká, šlo o základní provedení. I tak mělo ale automatický zámek řazení na zpátečce po vytažení klíčku, což byla specialita severské značky. Zapalování je pochopitelně uprostřed mezi sedadly, jak tomu bylo u Saabu zvykem. Volant je sportovní s tlustším věncem a pěknými rameny, jde ale o dobovou úpravu předchozího majitele. Originální plastový velký s tenkým věncem schoval tehdy do kufru, takže se dá auto kdykoliv vrátit do originálního stavu.

Kompaktní seveřan začal jako dvoudveřový sedan a třídveřové "kombi-kupé" s elegantní splývavou zádí. Později Saab uvedl i verze se zadním párem dveří. Kromě domácího Švédska se 99 vyráběla i ve Finsku, tyto kusy poznáte podle jiného velurového čalounění, které měl i Talbot Horizon ze stejné továrny. Přední sedadla jsou příjemně tvarovaná se zvláštními hlavovými opěrkami (každé má mimochodem jinou) a vážně se na nich sedí hodně dobře. Za tvarování by se nemuselo stydět ani soudobé sportovní auto.

Jak jezdí?

Pod dopředu otevíratelnou kapotou zasahující lehce i do boků je podélně uložen řadový čtyřválec. Ačkoliv prý konstruktéři milovali dvoutaktní motory z předchozích modelů, tak automobilka trvala na nové čtyřtaktní pohonné jednotce. Místo vývoje od nuly se ale použil řadový čtyřválec 1,7 litru z Triumphu Dolomite.

Saab však montoval raději speciální nově vyvinuté karburátory Zenith-Stromberg. Triumph brzy přešel na motory 1,85 litru a tato změna se projevila i v Saabu, kam se větší agregát začal montovat v roce 1971- a je tedy i v tomto modelu 99 L. Nabízí celkem slušný výkon 87 koní a loudat se s ním Saab opravdu nebude.

V podbězích vedle motoru je mimochodem místo, kam si můžete uložit i nějaké to nezbytné vybavení.

Saab spoléhá na pohon předních kol, což bylo v době jeho vzniku stále ještě dost nezvyklé. Vpředu je lichoběžníková náprava z typu 96 V4, zadní je vlečná s příčnou panhardskou tyčí. Za všemi koly jsou kotoučové brzdy.

Model 99 se mi ale opravdu líbí, i jízdně. Je pečlivě vyrobený, na svou dobu dobře vybavený a ještě se velmi dobře řídí - jeho hlavní předností je pohodlí. Ale i když je podvozek hodně komfortní, není tak houpavý jako u francouzských aut té doby.

Líbilo se mi také přesné řízení i dobré reakce motoru na plyn. A naprosto parádní je výhled z kabiny.

I po pár kilometrech jsem si tedy Saab 99 oblíbil. A právě tak i Pavel, kterému zdobí garáž. Ostatně právě se Saabem vezl syna z porodnice, takže doufáme, že láska k autům bude v téhle rodině pokračovat i nadále. Auto si Pavel přivezl přímo ze Švédska a dokonce po ose, bez jediné poruchy, což asi o spolehlivosti svědčí nejvíc.

Výběr vozů ke koupi je slušný, koneckonců vzniklo okolo 600 tisíc aut. Za ty nejlevnější dáte 1500 eur (necelých 40 tisíc korun), za ty nejdražší s lepším motorem a v dobrém stavu klidně i desetinásobek.