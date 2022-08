Rivian chystá rallye inspirované sportovní SUV s výkonem přes 1.200 koní

Americký start-up Rivian údajně plánuje sportovní elektrické SUV, které by se stalo vlajkovou lodí značky. Má být inspirované rallye závody a nabídnout přes 1.200 koní výkonu.

Kolegové z Motor Trendu přinesli informaci, že americký start-up Rivian chystá elektrické SUV inspirované rallye závody, které by mohlo nést název R1X. Auto je prý navrhováno tak, aby bylo v terénu stejně schopné jako Jeep Wrangler nebo Land Rover Defender, ale zároveň podávalo stejné výkony na silnici jako Porsche Cayenne Turbo.

Zatímco stávající SUV značky s názvem R1S disponuje třemi řadami sedadel, R1X bude mít pouze dvě a splývavější linii střechy. Předpokládá se pohon všech kol, čtveřice výkonnějších elektromotorů a nová baterie.

S tím by mělo R1X produkovat 895 kW (1.217 k) a 1.627 Nm. Pro srovnání, nejvýkonnější R1S se čtveřicí motorů produkuje 623 kW (847 k) a 1.231 Nm, s čímž zvládne sprint z 0 na 96 km/h (0-60 mph) zhruba za tři sekundy. Standardem je větší baterie, která na jedno nabití nabízí dojezd přes 500 kilometrů dle testovacího cyklu EPA.

Cena Rivianu R1S startuje na 90 tisících dolarů (2,2 milionech korun) a kolegové z amerického Motor Trendu odhadují, že by sportovní R1X mohlo stát kolem 115 tisíc dolarů (2,8 milionů korun). Do prodeje na domácím trhu by se mohlo dostat v závěru roku 2023.