Pokud si chcete ověřit schopnosti svého terénního vozu, nenajdete v USA mnoho lepších míst, než je Rubicon Trail. Ostatně není náhodou, že se jedna z nejnáročnějších offroadových tras stala inspirací i pro název nejdobrodružnější verze Jeepu Wrangler, tedy Rubicon. Legendární trasa však nyní našla i svého prvního sériového pokořitele s čistě elektrickým pohonem, kterým se stalo SUV Rivian R1S.

Automobilka si pro překonání náročné trasy vybrala model s pohonem všech kol, který zajišťují hned čtyři elektromotory – každý pohání jedno kolo. SUV stálo na standardních 34“ terénních pneumatikách Pirelli a dostalo jen několik jednoduchých úprav pro bezpečné zdolání cesty, včetně kovové ochrany pod prahy, montáže pro tažná oka v předním nárazníku a střešního nosiče.

V podstatě se tak jednalo o naprostý základ při úpravě terénního vozidla před cestou do skutečné divočiny. Vůz na cestu vyrazil v pondělí 7. srpna s baterií nabitou zhruba na 80 procent a za jeho volantem seděl testovací řidič automobilky. Doprovod na trase nejprve zajišťovaly dva předprodukční prototypy pick-upu Rivian R1T, které posléze nahradil upravený Jeep Wrangler.

Podle automobilka ale elektrický truck zvládl celou trasu bez mechanické závady a nebylo potřeba ani vyměnit pneumatiku. Rivian bohužel nezmínil, zda SUV potřebovalo někde pomoc navijáku či asistenčního vozu, z drsné trasy si však odvezlo několik „bojových“ šrámů, což ale na Rubicon Trail není žádnou výjimku.

Na konec slavné cesty vůz dorazil devátého srpna a baterie stále nabízela asi 10 procent kapacity. To nakonec stačilo k tomu, aby vůz vlastními silami dorazil k nedaleké nabíječce, kde opět dobil baterky a mohl se vydat na další cestu.

Extrémní cestu už sice v minulosti pokořilo několik elektrických speciálů, Rivian R1S se však stal prvním produkčním sériovým strojem s čistě elektrickým pohonem, který náročnou výzvu zvládl. Jeho výkonem byl ohromen i Chriss Bassett z Rubicon Trail Foundation, který také ocenil, že si vůz s nástrahami trasy poradil na sériových pneumatikách.

Společnost Rivian tak opět ukazuje, že její elektrické modely nejsou jen módní záležitostí, ale parťáky do extrémních podmínek. Ostatně sluší se připomenout, že v rámci testování dělaly předprodukční prototypy pick-upu R1T doprovod cestovatelům na elektrických motocyklech Harley-Davidson na cestě napříč Jižní Amerikou, z čehož vznikl i seriál Long Way Up (Na mašině kolem světa: Napříč Amerikami).