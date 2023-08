Zhruba desítka autonomních Chevroletů Bolt společnosti Cruise, která se zabývá vývojem autonomního řízení a s tím souvisejícím provozováním flotily tzv. robotaxíků, způsobila problémy v dopravě v okolí Kolumbovy avenue a ulice Vallejo v San Franciscu. Jejich jízdu v pátek 11. srpna večer zhatily problémy s připojením k internetu.

Nedošlo k žádným nehodám ani žádným jiným skutečně vážným problémům, incident je přesto poměrně úsměvný. Jednak šlo o jednu z největších kolon tvořených výhradně samořídícími auty, a jednak už samotná bezradnost vozidel, která po ztrátě spojení prostě zastavila uprostřed ulice se zapnutými výstražnými dvojblinkry, je kuriozní.

Deset aut stojících před křižovatkou např. na červenou by nebudilo žádné velké vášně, pokud by se jednalo o klasická, člověkem řízená auta. Řidič-člověk by však v případě, že jeho auto nemůže pokračovat v jízdě, vůz odstěhoval na krajnici, aby ostatní mohli dále projíždět. Samořídící bolty to však neudělaly, zůstaly stát uprostřed vozovky. Je možné je ovládat na dálku, ale k tomu je třeba internetového připojení, kterého se v této situaci nedostávalo.

Problémy s připojením k internetu souvisely s nedaleko probíhajícím hudebním festivalem, alespoň podle vyjádření firmy Cruise na platformě X (dříve Twitter). „Velký festival znamenal omezení v šíři pásma bezdrátového spojení, čímž byla způsobena zpoždění v připojení k našim vozidlům. Incident vyšetřujeme a hledáme řešení, aby se to už nestalo,“ uvedla firma a připojila omluvu všem, kterých se mohla stojící autonomní vozidla dotknout.

„To byl totální kolaps, který ukazuje, že sanfranciské vedení, které žádalo přistupovat k tomu po malých krůčcích, mělo pravdu,“ na adresu incidentu uvedl předseda dozorčí rady vedení okresu a města San Francisco Aaron Peskin. Situaci označil za „nebezpečnou“.

Problémy trvaly zhruba čtvrt hodiny, použití slov „totální kolaps“ se tedy jeví přinejmenším kontroverzní. Samozřejmě, v případě, že by místem zrovna potřebovala projet např. kolona hasičských aut a sanitek k velkému požáru, mohla by nehybná samořídící auta znamenat zásadní problém. Je s podivem, že vozy v případě ztráty spojení nejsou schopny nejen orientovat se podle toho, co „vidí“, ale ani samy zajet ke krajnici a až tam zůstat stát a čekat na obnovení spojení či fyzickou pomoc někoho z firmy robotaxíky provozující.

Pikantní je, že problémy přišly jen den poté, co kalifornská Komise pro služby, dohlížející na fungování a bezpečnost městských služeb a přidružených oblastí, povolila v San Franciscu a části okresu San Mateo nepřetržitý provoz flotil autonomních vozů firem Cruise a Waymo s platícími zákazníky.