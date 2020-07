Rošáda vedení Seatu pokračuje. Šéfdesignér míří k Renaultu, za svým bývalým nadřízeným

U automobilky Seat letos probíhá výrazná změna vedení. Šéf značky Luca de Meo na začátku roku oznámil, že odchází, přičemž od 1. července se stal generálním ředitelem konkurenčního Renaultu. Ve funkci ho tak zatím dočasně nahrazuje Carsten Isensee, dosavadní výkonný viceprezident pro finance a IT. Následně firma vyměnila i šéfa výzkumu a vývoje, kterým se stal Werner Tietz z Bentley. A nyní Seat čeká i na nového ředitele designu. Ten stávající, Alejandro Mesonero-Romanos, z firmy odchází.

Alejandro Mesonero-Romanos přitom na pozici šéfdesignéra značky Seat působil dlouhých devět let. Měl tak velký podíl na vzhledu aktuální modelové řady španělské značky.

Dvaapadesátiletý designér původem z Madridu končí na vlastní žádost, přičemž kontrakt mu oficiálně skončí 23. září. Dlouho byl mimochodem zastáncem názoru, že by kreativní ředitel neměl strávit na stejné pozici více než deset let, a tak se odchod v jeho případě už nabízel.

Podle zákulisních zpráv španělských médií odejde ke konkurenčnímu Renaultu, za svém bývalým šéfem Lucou de Meo. Žádný z obou výrobců však tyto spekulace nepotvrdil. Seat mu pouze v oficiální tiskové zprávě poděkoval za skvělou práci v uplynulých devíti letech a popřál mu to nejlepší do příštích let.

Jméno nástupce teprve bude zveřejněno, má se však jednat o někoho, kdo bude dobře znát mladistvou filozofii značky. Dočasně bude mít design Seatu na starosti šéf vývoje Werner Tietz.

V tuto chvíli není jasné, jakou pozici bude Mesonero-Romanos u Renaultu zastávat. Francouzská automobilka má totiž dlouholetého šéfdesignéra v podobě výkonného viceprezidenta korporátního designu Laurense van den Ackera. Uznávaný holandský designér je oceňován za aktuální designérský jazyk, který nese kompletní modelová nabídka značky.

Hovoří se nicméně o tom, že by Mesonero-Romanos měl do Renaultu přivést čerstvý vítr. Aktuální generace Clia i Capturu jsou až příliš podobné svým předchůdcům, a tak nový generální ředitel může cítit, že je v oblasti designu už potřeba nějaká změna.

Alejandro Mesonero-Romanos se mimochodem do Renaultu vrací. Na londýnské Royal College of Art vystudovaný designér k francouzské automobilce nastoupil v roce 2007 jako šéf pokročilého designu, o dva roky později se stal šéfdesignérem divize Renault Samsung, působící na jihokorejském trhu. V roce 2011 pak přestoupil k Seatu, kde měl za úkol expandovat portfolio značky do světa SUV a navrhnout styl pro nově osamostatněnou sportovní značku Cupra.