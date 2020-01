Potvrzeno: Renault má nového šéfa. Zatím však pro něj nesmí pracovat

Luca de Meo, dosavadní prezident automobilky Seat, se podle očekávání stává novým generálním ředitelem Renaultu. Prošel výběrovým řízením a do funkce ho schválilo představenstvo vedené Jeanem-Dominiquem Senardem. Na post šéfa Renaultu však de Meo nastoupí až 1. července 2020.

Do té doby automobilku Renaultu povede stávající dočasná generální ředitelka Clotilde Delbosová, která tuto funkci zastává od loňského podzimu. Po výměně vedení by se pak podle přání představenstva Delbosová měla v létě stát zástupkyní nového generálního ředitele.

Luca de Meo se totiž novým šéfem Renaultu nemůže stát s okamžitou platností. Kvůli konkurenční doložce u stávajícího zaměstnavatele se nesmí stát šéfem u konkurence ihned, ale podle zákulisních zpráv až po pěti měsících. Podle zpráv francouzských médií tak musí v následujících týdnech zůstat doma, řešit záležitosti Renaultu bude moci až od léta. Mluví se také o tom, že de Meo musel být ze stávající smlouvy vyplacen.

Nový zaměstnavatel na de Mea zatím pěje samou chválu. „Luca de Meo je skvělý stratég a vizionář rychle se měnícího automobilového světa. Díky jeho odbornosti, ale i vášni pro auta, je pro skupinu skutečným přínosem,“ říká o něm Jean-Dominique Senard, předseda představenstva automobilky Renault. De Meův předchozí šéf, předseda představenstva VW Group, Herbert Diess, pak už dříve zalitoval, že ho automobilka ztrácí.

Už v minulosti se hovořilo o tom, že si představenstvo Renaultu vybralo de Mea kvůli jeho odborným znalostem a dlouholetým zkušenostem, což se nyní potvrzuje. Oficiální tisková zpráva o zvolení de Mea na post generálního ředitele zdůrazňuje, že byl vybrán kvůli jeho zkušenostem a úspěchům v předchozích funkcích. Vedle VW Group v minulosti pracoval také v koncernu Fiat.

Luca de Meo se narodil v italském Miláně v roce 1967, kde též vystudoval obchodní univerzitu Luigiho Bocconiho. Svoji kariéru začínal právě u Renaultu, kam se po letech vrací, poté se však přes epizodu v evropském zastoupení Toyoty přesunul do Skupiny Fiat, kde postupně vedl značky Alfa Romeo nebo Lancia. V roce 2009 však znenadání odešel a přesunul se do VW Group. Tam byl nejprve ředitelem marketingu značky Volkswagen, posléze šéfem prodejů u Audi, aby se v roce 2015 stal prezidentem automobilky Seat.

Pro Renault je to už čtvrtý generální ředitel od roku 2018. Po zatčení dlouholetého šéfa automobilky Carlose Ghosna a jeho obvinění z finančních machinací se do čela automobilky dostal Thierry Bolloré, stávající výkonný ředitel.

Ten byl ale léta spolupracoval s Ghosnem, a tak když se výrobce ve snaze o urovnání sporů s Nissanem začal zbavovat osob napojených na obviněného šéfa, musel z funkce v říjnu 2019 odejít. Nejspíš i kvůli sporům s dalšími lidmi ve vedení Renaultu, konkrétně předsedou představenstva Jeanem-Dominiquem Senardem. Na post generální ředitelky následně nastoupila Clotilde Delbosová, dosavadní výkonná viceprezidentka a finanční ředitelka Skupiny Renault.

Ta byla do pozice jmenována dočasně a přestože se objevily zprávy, že by ve funkci mohla zůstat i nastálo, spíše se spekulovalo o jejím brzkém nahrazení. I kvůli nedostatečným zkušenostem v oblasti automobilového průmyslu. To se nyní skutečně potvrzuje a na její místo přichází naopak člověk s bohatými zkušenostmi, který bude ve francouzské společnosti jistě oceňován i kvůli tomu, že vedle italštiny, angličtiny, němčiny a španělštiny mluví také francouzsky.

Luca de Meo přichází do Renaultu v době, kdy automobilka napravuje své pošramocené alianční partnerství s japonským Nissanem. Už tento týden mají obě strany jednat o budoucnosti spolupráce. V době nutných obřích investic do elektrifikace a digitalizace by se minimálně zachování aliance hodilo oběma subjektům.