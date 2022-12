Rozhovor s Dagmar Peckovou: Skončila jsem v klepetech!

Scénář dnešního rozhovoru je jednoduchý: budeme hodně vzpomínat, u toho jíst kremrole a vše završíme společnou projížďkou. „Přijela jsem na skok z Německa, proto jsem nestihla upéct nic vlastního. Snad si pochutnáte. Jsou z vyhlášeného cukrářství,“ vítá nás s dvaceti kremrolemi v pěkném domečku v Praze 4 Dagmar Pecková. V onom vyhlášeném cukrářství jsme na vynikající operní zpěvačku čekali před naším setkáním, v rohu tiše sledovali objednávku a také viděli následné bleskové odpíchnutí vozu. Na to konto si tučně podtrháváme dotazy týkající se rychlosti. A jen coby poznámka pod čarou, než se spustíme do motoristických vod, dojídáme trubičku z listového těsta naplněnou šlehačkou. Před jedenašedesátiletou Dagmar říkáme, že kremrole jsou vážně peckové, a vrháme se do práce.

Jaká první vzpomínka s auty se vám vybaví?

Z mateřské školky. Táta pro mě tenkrát přijel červenou Škodou 1000 MB. Bylo to někdy v polovině šedesátých let.

Co vaše první vzpomínka za volantem?

Můj první kluk se mě snažil učit řídit v dacii svých rodičů. Slíbil mi, že do autoškoly už nastoupím připravená. Vím, že se psal rok 1985 a bral mě na polní cesty pryč od civilizace. Jeho maminka byla moje učitelka zpěvu a strašně ho vždycky sjela. Co mi má půjčovat jejich auto, když vůbec neumím řídit, a navíc mi není osmnáct.

Video se připravuje ...

Autoškola tedy pak musela být jednodušší, když jste měla trénink, že?

Naprosto šílená! Já byla totální mimóza. Pravidla silničního provozu jsem se naučila nazpaměť, ale v reálu jim nerozuměla. Myslím, že komisař při závěrečné jízdě nebyl nikdy tak zpocený jako se mnou.

Prošla jste?

Vylil mě. Co taky se mnou. Nemohl se na moje představení dívat. Ruku na srdce – já taky ne.

Napodruhé vám to dali?

Upřesnila bych to tak, že se slitovali. Vy jste to udělal napoprvé, viďte?