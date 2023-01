Rozhovor s Erikem Caisem před klíčovou sezonou: Hlavu mám čistou!

Dvanáct soutěží během devíti měsíců v jedenácti zemích včetně České republiky čeká letos nejtalentovanějšího českého rallyeového jezdce současnosti.

Jak moc jste sledoval rallyeovou kariéru svého otce?

Do sedmi let, nejvíce si pamatuji Barum rallye. Maminka mě vozila dívat se na erzety, v servisu jsem se mohl pohybovat mezi mechaniky. Rád na to vzpomínám. Když táta přestal závodit, jezdili jsme do Českého Krumlova. Částečně na dovolenou spojenou se sledováním známé rallye, na které startoval můj současný týmový šéf Jarin Orsák.

Proč jste se nevěnoval motorům, ale bicyklům?

Bavily mě dlouho a v sedmi jsem začal závodit ve sjezdu na horských kolech. V šestnácti jsem jezdil Evropský a o rok později Světový pohár. Začátkem srpna 2017 jsem si při tréninku zlomil načtyřikrát klíční kost. Už předtím jsem se začal domlouvat za otcovými zády s Jarinem Orsákem o tom, zda bych si mohl vyzkoušet rallyeové auto.

Otec nechtěl, abyste šel v jeho stopách?

Tušil jsem, že by mohl polevit, když budu s Jarinem Orsákem domluvený. A také nakonec polevil. Když jsem tehdy ležel v nemocnici, řekl jsem si, že už kola bylo dost. Začala spolupráce s týmem Orsák Rallysport, jež trvá dodnes.