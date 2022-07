Rozhovor s MMA zápasnicí Lucií Pudilovou: V autoškole na mě instruktor řval!

Na první pohled nevýrazná tuctová hala. Uvnitř je to ale jiná káva! Zvlášť díky tomu, kdo tady působil a působí. Právě vstupujeme do Straight Blast Gymu (SBG) – tělocvičny v irském Dublinu, v níž se připravoval slovutný MMA zápasník a jedna z největších sportovních celebrit planety Conor McGregor. Aktuálně se v SBG chystá na svůj návrat do UFC, nejprestižnější MMA organizace světa, česká zápasnice Lucie Pudilová, jež si mezi tvrdými tréninky našla čas na rozhovor pro Svět motorů. „Buďte se mnou, prosím, trpěliví. Před pár dny jsem si dala hlavou o pletivo a pořád mám otřes mozku,“ žádá osmadvacetiletá bojovnice.

Jak se vám v Irsku řídí?

Složitě. Určitě čekáte, že si budu stěžovat na řízení vlevo – a taky že jo! Sice jsem tady rok, ale na silnicích takovou praxi zatím nemám. A to i proto, že bydlím v tělocvičně. Což má několik výhod: nikdy nezaspím trénink, nemusím se starat, kde u vchodu zaparkuju, nebo si netahám zpocené věci do auta.

Překvapil vás něčím Dublin z motoristického pohledu?

Jak šíleně kratičkou dobu je tady zelená. Tady je všechno zelené, spousta lidí chodí v zeleném, ale na semaforech zelená svítí tak krátce. I coby chodec vnímám, že i když si popoběhnu, stejně značnou část zebry absolvuju již při červené.

Když jsme se dotkli barev. Záleží vám na odstínu vašeho vozu?

Dřív se mi líbila bílá a červená auta. Ale došlo mi, že mi tyhle barvy nosí smůlu. Při mé první štaci v UFC jsem chodila v červeném a prohrávala jsem. Bílé auto jsem zase nabořila. Teď v UFC budu nastupovat v zeleném – a pokud vyhraju, budu silně uvažovat taky o nějakém khaki laku.

Měla jste s tím bílým vozidlem nějakou vážnější nehodu?

Mně se naštěstí nic nestalo, zato nádherný „éčkový“ mercedes byl na odpis. Dostala jsem ho od sponzorů – a jak spolupráce rychle začala, tak brzo taky rychle skončila. Škoda. Protože mercedesy a bavoráky miluju. Kdyby se mi ale dlouhodobě dařilo, můj sen je něco od značky Bentley. To budu muset ale hodně vyhrávat – a pravděpodobně ani to nemusí stačit. Nicméně to bentley berte s rezervou – já raději investuju znovu do přípravy. Mít tedy sbírku nejluxusnějších supersportů nebo jachtu od Lamborghini za 78,5 milionu korun, jako má Conor McGregor, mě zase tolik neláká.

S Conorem McGregorem jste se nedávno potkala. Jaký na vás udělal dojem?

No, rozhodně byl stokrát příjemnější než můj instruktor v autoškole. To stejné i jeho kouč John Cavanagh, který je nyní i mým trenérem. Oba to jsou pohodáři, fajn lidé. Teď se mi úplně vybavilo, jak na mě instruktor v příbramské autoškole řval, že by lépe naučil řídit cvičenou opici než mě.

Nešlo vám řízení?

Mně táta nikdy svou oktávku nepůjčoval, takže jsem přišla do autoškoly motoristicky totálně nepolíbená a přiznávám, že hodně nervózní. Instruktor mě posadil dovnitř a řekl, ať jedu. Ale já ani nevěděla, který pedál je plyn, který brzda. Asi se mi mužská část bude posmívat, ale nikdo mi to z domova nepředal.

S čím jste zápasila nejvíc?

Dobře, že zmiňujete slovo zápasila. Přestože jsem jako malá tancovala – na to jsem byla mimochodem ještě větší dřevo než na řízení –, v osmnácti už jsem dělala MMA. Dvakrát jsem do autoškoly přišla se sádrou. Takže mě poslali domů, jestli jsem se nezbláznila, že chci za volant se zlomenou rukou a podruhé i nohou. Ale vím, že jsem získala plný počet bodů u závěrečné zkoušky. Nejspíš proto, že jsem kvůli sádrám měla čas na teorii.

A teď k té naší otázce…

Parkování! To byl největší problém. Pořádně parkovat jsem se naučila až před půl rokem.

Čili jízdy jste nedala napoprvé?

Je to ještě složitější. Já z Příbrami přešla do autoškoly v Praze, kde jsem si ji nakonec úspěšně na první pokus dodělala.

Bála jste se na začátku jezdit sama?

Upřímně jsem si myslela, že se to nikdy nenaučím, ale potom jsem si nakreslila v Příbrami trasy od nejjednodušších po nejtěžší a po večerech a nocích jsem trénovala. Pustila jsem si motivační písničky, byly prázdné silnice, zkoušela si rozjezdy do kopce, náročné křižovatky, podélné parkování. Domnívám se, že to byla pro mě největší škola. Hodila jsem se sama do vody a musela prostě plavat. Byť jsem byla poleno, láska k autům mě hnala k tomu, abych všem dokázala, že se naučím obstojně řídit.

Rychlodotazník

Jaké bylo moje první auto? Škoda Superb.

Za co dostávám nejvíce pokut? Za rychlost. A speciálně v tunelech.

Manuál, nebo automat?

Automat.

Bez čeho se za volantem neobejdu?

Hudba! Miluju motivační písničky. Hodně „ulítávám“ na rapu.

Mám nějaký řidičský zlozvyk?

Ráda jím. Takže všude drobím.

Lucie Pudilová