Rozhovor s Valentinem Rossim: Láká mě hypercar

Autor: Petr Gabriel

Rossiho kolegy jsou Francouz Maxime Martin a Švýcar Rafaele Marciello. V polovině června je čeká závod 24 hodin Le Mans. Na francouzském okruhu Paul Ricard odstartovali v úvodním podniku seriálu Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Valentino, proč se vracíte do tohoto šampionátu?

Letos jsme absolvovali dvanáctihodinovku Bathurst v Austrálii a také úvodní závod vytrvalostního mistrovství světa v Kataru. Rád se vracím do seriálu Fanatec GT, kde je vyhrát těžší než v mistrovství světa FIA WEC. Je tady mnoho rychlých jezdců. Existuje hodně variant nastavení vozu a různé směsi pneumatik, se kterými musíte umět pracovat a využívat jejich potenciál.

Jak zpětně hodnotíte sezonu 2023?

Loňský rok byl dobrý hlavně ve sprintech, kde jsem získal jedno vítězství a další dvě umístění na stupních vítězů. Ve vytrvalostních závodech jsme měli také několik skvělých závodů, zejména šesté místo ve 24 hodinách Spa. K Maximovi přibyl Raffaele, jeden z nejlepších jezdců GT na světě.

Jste se vstupem do sezony spokojený?

Trochu ztrácíme i ve srovnání s ostatními vozy BMW. Zvláště naši týmoví kolegové jsou velmi silní. Čeká nás ještě práce s doladěním a nastavením vozu, abychom si ověřili, jestli můžeme být ještě silnější. V závodě můžete zajíždět rychlá kola, ale důležitý je i způsob, jakým jedete, jak šetříte pneumatiky.

Co všechno jste se musel naučit?

Precizně pracovat s pneumatikami, jinak než při čtyřicetiminutovém závodě MotoGP. Zvládnout strategii, výměnu jezdců a reagovat na náhle vzniklé situace.

Můžete být spokojený s vašimi dosavadními výsledky?

Sportovní úroveň v závodech GT je vysoká. Spousta skvělých jezdců, kteří dokážou dotáhnout auto až na hranici možností. Pro mě to bylo zpočátku těžké. Podařilo se mi udělat dobrý krok z první sezony do druhé a také z druhé do třetí. Jsem rychlý, ale pořád mi ve srovnání s nejlepšími něco chybí. Cílem je pokusit se dosáhnout stejné úrovně. Nejsem příliš daleko.

Láká vás jízda s hypercarem?

Chci ho vyzkoušet. Hodně na BMW tlačím a možná to na konci sezony vyjde. Loni jsem otestoval speciál kategorie LMP2, abych porozuměl prototypu. Z jednoho úhlu pohledu je to více podobné motocyklu než vozu GT, je tam hodně přilnavosti. Hypercary jezdí o deset sekund na kolo rychleji než vozy GT3. Třeba se ukáže, že nejsem dostatečně rychlý.

Čas je zatím stále na vaší straně, ale jak dlouho může 45letý závodník pokračovat?

To je dobrá otázka. Problém je v tom, že jsem starý, ale pořád v dobré kondici. Možná bych chtěl zkusit závodit dalších deset let. Záleží na mé formě a na tom, jestli jsem rychlý.

Valentino Rossi