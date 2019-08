Ruský Rolls-Royce už má vlastní showroom, nový sen oligarchů stojí od 6.3 milionu

Přední ruský institut pro výzkum a vývoj v automobilovém průmyslu, označovaný zkratkou NAMI, totiž v pátek otevřel svůj první oficiální showroom, jak informovala agentura Reuters. Právě tady by se pak již brzy měly začít prodávat sedany a limuzíny Aurus Senat, které mají zacíleno nejen na domácí trh, ale také na zákazníky z Evropy, Asie, Středního Východu nebo Severní Afriky.

Za vývojem a výrobou nového modelu stojí ruský výzkumný vládní institut NAMI (Ústav ústředního vědeckého výzkumu v automobilovém průmyslu), který spojil síly s ruskou automobilkou Sollers. Vývoj nového vozu započal již v roce 2013 a celkem přišel na necelých 190 milionů dolarů, tedy cca 4,4 miliardy korun.

Na veřejnosti se limuzína objevila poprvé v květnu 2018, kdy odvezla ruského prezidenta Vladimira Putina na jeho čtvrtou inauguraci. První veřejná premiéra na domácí půdě se pak odehrála na zářijovém moskevském autosalonu 2018, kde opět nemohl chybět ruský prezident Putin. Aurus Senat se tak rychle dostal do povědomí jako „Putinova limuzína,“ ačkoliv bylo již od začátku jasné, že půjde i o veřejně dostupný vůz.

Rusko se totiž snaží neustále omezovat svou závislost na importovaném zboží a technologiích, jejichž dovoz komplikují od roku 2014 sankce uvadlé západními zeměmi. Aurus Senat tak navazuje na tradici prémiových automobilů, které dříve pro ruské státníky a vysoce postavené osoby dodávala automobilka ZIL.

The intuitive interface for microclimate adjustment and vehicle controls is the object of particular pride for the vehicle developers.https://t.co/qwMO9SfI06#Aurus #Аурус #машина #AurusSenat #автомобиль #АурусСенат #лимузин #седан #luxurycar #Auruscar #Aurusvehicle pic.twitter.com/mhZZ9P5SDj