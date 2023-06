Safari rallye po 1. etapě: První je Ogier, za ním další toyoty

V pátek jezdci absolvovali šest rychlostních zkoušek o celkové délce 125,54 kilometru kolem jezera Naivasha, asi 100 kilometrů severozápadně od Nairobi. Jela se proti směru hodinových ručiček smyčka tří erzet kolem jezera přerušená poledním servisem.

Lídr políbil strom

Osminásobný mistr světa Ogier začínal den se ztrátou 0,1 na Otta Tänaka ze čtvrteční superspeciálky. Během pátečního programu však vyhrál čtyři ze sedmi rychlostních zkoušek a den zakončil s náskokem 22,8 sekundy. „Dopoledne nám nefungoval hybridní pohon, ale jinak jsme měli perfektní den. Můžeme poděkovat Kallemu za to, jak jako první dobře čistil trať. Snažil jsem se jet velmi čistě a získat co nejvíce výkonu z pneumatik. Teď mohu říci, že to byla správná volba. V poslední erzetě bylo riziko hodně vysoké a v jednom úseku s hlubokým pískem jsme naštěstí jen jemně políbili strom,“ komentoval Ogier rozvážně své dojmy.

Na druhém místě je vedoucí jezdec průběžného pořadí světového šampionátu Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1), který vyhrál jednu rychlostní zkoušku. Jeho aktuální ztráta je minimální vzhledem k tomu, že to nejtěžší posádky teprve v sobotu a v neděli ještě čeká. „Dopoledne jsme při čistění odvedli dobrou práci a řada úseků byla hodně rychlý a ani jsme moc neztráceli. Celkově to bylo dnes vysokorychlostní. Odpoledne jsme udělali malou chybu v nastavení, když jsme čekali, že budeme mít větší přilnavost,“ zhodnotil Rovanperä svůj výkon.

Ztrátu 43,5 na vedoucího jezdce má Elfyn Evans, jehož nejlepším dílčím výsledkem bylo třetí místo na začátku dne ve druhé erzetě. „Měli jsme být rychlejší než Kalle, ale nechtěl jsem zbytečně moc riskovat, když máme to nejtěžší ještě před sebou. A taky přiznávám, že mi občas chyběl správný rytmus. Místy jsem se musel v hodně měkkém terénu vyhýbat velkým kamenům. V jednom místě jsme se dostali do záludných vyjetých kolejí. Nestihl jsem situaci včas podchytit, ale naštěstí nebyl blízko strom, ale jen větší keř,“ řekl Evans.

Tänak potkal zebry

Nejlepším jezdcem tovární stáje Hyundai je zatím na čtvrté příčce figurující Esapekka Lappi. Na lídra soutěže ztrácí 54,0 sekundy, když na čtvrté erzetě (30,62 km) jel posledních třináct kilometrů na pomalém defektu pravého zadního kola. „Dopoledne fungovala přilnavost lépe, odpoledne se auto více klouzalo. Je to jiný druh výzvy, než na které bývám zvyklý, ale zatím se mi soutěž líbí. Byl jsem zatím trochu opatrný, myslím, že to tak bylo správně,“ shrnul finský soutěžní jezdec páteční den.

Vítěz úvodní erzety Ott Tänak (Ford Puma Rally1) si vybral v pátek notnou dávku smůly. Hned v pátek ráno ztratil 7,7 sekundy, když se před ním na silnici objevilo stádo zeber. „Bylo to jako jízda v zoo. Nejdříve jsme potkali na cestě prase, kterému se nechtělo pryč. Pak se objevila skupina zeber, které si také nedaly nějakou chvíli říci,“ říkal Tänak. Propadl se na šesté místo. V´RZ4 musel krátce po startu nejdelší erzety dne (30,62 km) měnit kolo a ztratil 2:12,6 minuty. „Ve vyjetých kolejích se najednou strašně rychle svlékla guma z ráfku. V dalších erzetách byly drobné problémy s motorem, pak jsme zápasili se správným odpružením vozu. Momentálně se opravdu necítím pohodlně na to, abych zrychloval,“ zhodnotil, Tänak svou situaci.

Ještě větší trable potkaly Thierryho Neuvilla (Hyundai i20 N Rally1), který v šesté rychlostní zkoušce zlomil zavěšení levého předního kola. „Ztratili jsme šroub z horního držáku, takže se tlumič uvolnil, a když úplně odešel, přestala fungovat hnací hřídel a posilovač řízení,“ řekl Neuville. Belgičan, který by se měl v sobotu do soutěže vrátit, označil tento podnik za klíčový vzhledem k jeho šancím na titul mistra světa. A to vzhledem k tomu, že následující dva podniky v Estonsku a Finsku, mu většinou nevyhovují. Naopak Kalle Rovanperä se na takových typech tratí cítí náramně silný.

Dvanácté místo celkově a třetí v kategorii WRC drží český jezdec Martin Prokop, který si dal za cíl na třetí pokus tuto soutěž dokončit. „Jsme v cíli prvního dne a mám z toho ohromnou radost, takhle daleko jsme se zatím na Safari rallye nedostali. Bylo to fest rozbité, tak jsme se snažili naši Fionu přes tahle místa přenést. Jeli jsme také přes místo, kde nás před dvěma roky potkala velká havárie. Tohle místo se jelo tentokrát krokem. Možná to připadá někomu nemístné slavit první den, když nás ještě další dva čekají. Mám však opravdu hodně dobrý pocit,“ uvedl Prokop na svém Facebooku.

Pořadí Safari rallye (po 7 z 19 RZ)

1. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 1:14:38,7; 2. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +22,8; 3. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +43,5; 4. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +54,0; 5. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +1:19,4; 6. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally1) +1:28,4; 7. Tänak, Järveoja (Est./Ford Puma Rally1) +3:03,3; 8. Loubet, Gilsoul (Fr., Bel./Ford Puma Rally1) +7:04,9; 9. Munster, Louka (Niz., Brel./Ford Fiesta Rally2) +8:50,7; 10. Kajetanovicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +9:17,1; 11. Serderidis, Malfoy (Řec., Fr./Ford Puma Rally1) +9:35,4; 12. Prokop. Jůrka (ČR/Ford Fiesta Rally2) +12:12,5; 13. Tundo, Jessop (Keňa/Škoda Fabia R5) +14:46,5; 14. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +16:25,9; 15. Kremer, Gottschalk (Něm./Škoda Fabia Rally2 evo) +17:15,7; 16. Domínguez, Peňato (Par., Šp./Ford Fiesta Rally3) +17:43,9; 17. Chvist, Heller (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +19:35,6; 18. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally Hybrid) +20:35,3; 19. Virani, Bhatti (Keňa/Škoda Fabia R5) +22:07,3; 20. Bailey, Willetts (Kan./Ford Fiesta Rally3) +22:24,6.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Safari rallye

Sobota 24. 6. – 7.01 RZ8 (29,32 km), 8.05 RZ9 (15,08 km), 9.03 RZ10 (31,04 km), 13.01 RZ11 (29,32 km), 14.05 RZ12 (15,08 km), 15.03 RZ13 (31,04 km). Celkem 150,88 km.

Neděle 25. 6. – 5.55 RZ14 (8,33 km), 6.51 RZ15 (18,33 km), 8.05 RZ16 (10,53 km), 10.19 RZ17 (8,33 km), 11.15 RZ17 (18,33 km), 13.15 RZ19 (10,53 km). Celkem 74,38 km.