Safari rallye před startem: Rovanperä favoritem, vyjde to Prokopovi?

Sedmý podnik letošního mistrovství světa v automobilových soutěžích odstartoval ve čtvrtek odpoledne takzvanou superzetou. Zbývajících osmnáct rychlostních zkoušek je na programu tradičně od pátku do neděle. V Keni je ve srovnání se středoevropským časem o hodinu více.

Kudy vedou cesty do cíle

Safari letos slaví 70. výročí a je známé jako jedna z nejnáročnějších rallyeových výzev. Poprvé se jela v roce 1953 na počest korunovace královny Alžběty II. Zvířata, divoká i domácí, představují na rozlehlých afrických pláních nebezpečí. Na volném prostranství jsou snadno rozpoznatelná i bez podpory helikoptéry, ale v křoví bývá situace nebezpečná.

Kromě přírody, charakteru silnic, dlouhých vzdáleností a vysokých rychlostí zůstává Safari jedinečné, protože se jezdí na otevřených silnicích. Je pravda, že provoz byl řídký, ale setkání s matatu, plně naloženým a pomalým jedoucím místním autobusem, způsobilo více než jednu nehodu. V roce 2002 se zde jelo naposledy a slavný podnik se vrátil do kalendáře mistrovství světa v sezoně 2021.

Trasa rallye je podobná jako v loňském roce. V pátek jezdci absolvují šest rychlostních zkoušek o celkové délce dalších 125,54 km kolem jezera Naivasha, asi 100 kilometrů severozápadně od Nairobi. Pojede se proti směru hodinových ručiček smyčka tří erzet kolem jezera dvakrát přerušená poledním servisem.

Sobota bude nejdelším dnem rallye s dalšími šesti rychlostními zkouškami se 150,88 km. Zavedou posádky na sever k jezeru Elmenteita na další trojici opakovaných testů. V neděli přinese rozhodnutí šest rychlostních zkoušek. Závěrečná erzeta v délce 10,53 km bude tradičně Power Stage, kde získává pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu. Celkem čeká účastníky soutěže 19 rychlostních zkoušek v celkové délce 355,92 km. Na cílový ceremoniál se soutěžící vrátí do města Naivasha, které bude během soutěže hostit servisní zónu.

Prokop má třetí pokus

Ve startovním poli 43 posádek jsou jediní čeští zástupci, což je posádka Martin Prokop a Zdeněk Jůrka, kteří jedou s vozem Ford Fiesta Rally2. Jedná se o jejich třetí start na africké soutěži. Před dvěma roky havarovali na šesté zkoušce. Minulý rok skončili na sedmé erzetě vinou poruchy motoru. Pro Prokopa je to tak třetí letošní start ve světovém šampionátu. V Mexiku dojel celkově jedenáctý (pátý ve WRC2) a na Sardinii třináctý (devátý ve WRC2).

„Jednou jsme tady rozbili auto, loni odešel motor, je to trochu frustrující pocit. Pořadatelé loňské tratě vůbec neupravovali a jsou dost rozbité. Vyjeté koleje jsou hlubší než minulý rok a hrbol mezi nimi je hodně vysoký. Navíc se tady má podle předpovědi měnit počasí, takže možná zažijeme rozvodněnou Safari. Budeme se snažit šetřit naši Fionu a na třetí pokus ji dovézt do cíle,“ řekl Prokop, který má za sebou již 136 startů v mistrovství světa. Letos ho čeká zřejmě ještě jeden podnik a to začátkem září na řecké Akropolis rallye. A pak už příprava na další ročník Rallye Dakar 2024.

Jezdci Toyoty se těší

Loňský neuvěřitelný finiš prvních čtyř vozů v cíli zajistil Toyotě rekordní desáté vítězství v tomto podniku. Všichni čtyři jezdci, kteří se na tomto historickém výsledku podíleli, se letos vrací. Fin Kalle Rovanperä loni vyhrál před Velšanem Elfynem Evansem, za nimi dojel Japonec Takamoto Katsuta, který zde v letech 2021 a 2022 získal své zatím jediné stupně vítězů. Kvarteto loni doplnil osminásobný mistr světa a vítěz Safari z roku 2021 Francouz Sébastien Ogier.

Jari-Matti Latvala (šéf týmu): „Safari Rally pro nás byla v posledních dvou letech opravdu vzrušující událostí a samozřejmě doufáme, že tentokrát dosáhneme dalšího dobrého výsledku. Moderní Safari má stejného ducha jako předtím: je to nejdelší a nejtěžší rallye v šampionátu. Velmi odlišná od ostatních, protože jde spíše o vytrvalost a přežití etap, které mohou být pro vozy opravdu těžké. Pro naše inženýry a mechaniky je to náročný týden, kdy připravují a přizpůsobují vozy měnícím se podmínkám. Pro řidiče je trpělivost zásadní, aby dokázali zatlačit ve správných okamžicích. Všichni čtyři naši jezdci ukázali, že mají na to, aby v Keni uspěli, a jsou na tuto výzvu připraveni.

Kalle Rovaperä: „Těším se na návrat do Keni. Po celou dobu, co jsme tam byli, jsem si akci opravdu užil. Už v roce 2021 to vypadalo docela dobře, dokud jsme nezapadli v písku. V loňském roce bylo samozřejmě velmi speciální vyhrát s perfektním výsledkem pro tým. Je to rallye, která může hodně závislá na počasí, protože podmínky se mohou během krátké doby úplně změnit. To z toho dělá opravdu velkou výzvu, ale myslím, že nám to vyhovuje. Doufejme, že budeme mít další silný víkend a získáme dobré body do šampionátu.“

Elfyn Evans: „Vždy je těžké vědět, co můžeme na Safari očekávat, a proto je pro týmy a posádky výzvou. Většina tratí bude stejná jako loni, ale víme, že podmínky se mohou výrazně lišit: nejen rok od roku, ale také úsek etapy od úseku. Za posledních pár let jsme tam zažili spoustu různých podmínek. Ohlíželi jsme se za těmito událostmi, abychom se co nejlépe připravili. Musíme být nachystáni na všechno, čemu budeme čelit během týden."

Sébastien Ogier: „V posledních dvou letech jsem si opravdu užil zážitek z Keni a to je hlavní důvod, proč jsem se chtěl znovu vrátit. Je to něco úplně jiného, než na co jsme zvyklí, a ta země a její lidé jsou úžasní. Rallye je velmi těžká a víme, že štěstí může být velkým faktorem, V roce 2021 se mi podařilo vrátit se s více než dvouminutovým zpožděním a vyhrát, protože téměř každý měl nějaký problém. Každou rallye, na které startuji, se snažím vyhrát a dám do toho všechno jako vždy. Doufám, že jsme na Sardinii si vybrali všechnu smůlu a štěstí bude tentokrát na naší straně."

RS nahradí starší auta

Po šesti podnicích a čtyřech vítězstvích v kategorii WRC2 si nový vůz Škoda Fabia RS Rally2 dává přestávku. Především z logistických důvodů vsadila většina evropských účastníků kategorie WRC2 na osvědčený vůz Škoda Fabia Rally2 evo. Jediný podnik celého mistrovství konaný na africkém kontinentu nabízí patnáct přihlášených vozů ve třídě RC2. Mezi osmi posádkami vozů Škoda usilují o vítězství ve třídě švédsko-britská dvojice Oliver Solberg a Elliott Edmondson, zatímco Poláci Kajetan Kajetanowicz a Maciej Szczepaniak se ucházejí o mistrovské body v kategorii WRC2.

Safari Rally ve městě Naivashe v Keni je bezpochyby nejtěžším podnikem mistrovství světa. V roce 2022 zde Kajetanowicz se Szczepaniakem s vozem Škoda Fabia Rally2 evo dosáhli v kategorii WRC2 dominantního vítězství. „Řídím se heslem, nikdy neměň vítězné auto a rozhodně chci tento úspěch zopakovat,“ zdůrazňuje Kajetanowicz z týmu ORLEN Rally Team, který společně s dalšími dvěma posádkami v současné době vede kategorii WRC2 Challenger.

Oliver Solberg zná Safari Rally v Keni ze svých dvou předchozích účastí, ale v minulosti se zde musel potýkat s mnoha nezdary. „Úspěch v Keni je především o tom být přiměřeně rychlý, ale zároveň se starat o svůj vůz,“ říká mladý Švéd. Syn bývalého mistra světa v rallye Pettera Solberga je největším favoritem ve třídě RC2, ale pro zisk bodů do kategorie WRC2 není přihlášen. „Mým hlavním cílem je nasbírat více zkušeností v této velmi náročné soutěži. Potřebuji projet všechny rychlostní zkoušky, aniž bych myslel na umístění v mistrovství,“ vysvětluje Solberg. Místo svého obvyklého vozu Škoda Fabia RS Rally2 týmu Toksport WRT tentokrát výjimečně nasadí vůz Škoda Fabia Rally2 evo, který provozuje Eurosol Racing Team Hungary.

Armin Kremer má jako bývalý mistr FIA v Asijsko-pacifickém mistrovství stejně bohaté zkušenosti s exotickými soutěžemi jako jeho spolujezdec Timo Gottschalk, který vyhrál Rallye Dakar. Oba Němci se však Safari Rally v Keni zúčastní vůbec poprvé. Za volantem vozu Škoda Fabia Rally2 evo týmu Baumschlager Rallye&Racing se Kremer chce znovu probojovat k zisku titulu v kategorii WRC Masters Cup. Tato kategorie je vyhrazena pro jezdce starší 50 let. „Po smůle na podnicích WRC v Portugalsku a Itálii musím kategorii WRC Masters Cup vyhrát, abych si udržel naději na titul,“ vysvětluje Kremer.

Věděli jste, že…

Němci Armin Schwarz a Manfred Hiemer obsadili na Safari Rally v Keni v roce 2001 s vozem Škoda Octavia WRC Evo2 třetí místo, což znamenalo historicky nejlepší výsledek tohoto modelu v mistrovství světa?

Safari Rally v Keni byla do roku 2002 součástí mistrovství světa v rallye, měla 19letou přestávku a od roku 2021 je opět v kalendáři WRC?

Na soutěžící čekají rozbité tratě s kameny, hluboké písečné úseky a případně náhlý déšť, který rychlostní zkoušky během několika minut změní ve velmi kluzké bahenní lázně?

Pořadí Safari rallye (po 1 z 19 RZ)

Zbývající program Safari rallye

