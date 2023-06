Agrotec Petronas Rally v cíli: Pech porazil Kopeckého o 2,7 sekundy

S ohledem na to, že podle pravidel platných od loňského roku nemůže Pech bodovat do absolutního pořadí mistrovství ČR, získal největší příděl bodů úřadující mistr republiky Jan Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2), který zaostal za vítězem o pouhých 2,7 sekundy.

Nejrychlejší šel do vedení

V sobotu čekal na účastníky soutěže stejný počet erzet jako v pátek, ovšem v souhrnné délce 80,82 kilometrů. Z pozice lídra soutěže nastupoval Kopecký s náskokem 5,8 sekundy na druhého Pecha. Za nimi byli v první desítce seřazeni – 3. Březík (Škoda Fabia R5) +24,6; 4. Stříteský (Škoda Fabia R5) +31,0; 5. Cvrček (Škoda Fabia R5) +1:32,6; 6. Vlček (Hyundai i20 R5) +1:36,7; 7. Jirásek (Škoda Fabia R5) +1:53,0; 8. Jírovec (Škoda Fabia R5) +2:52,6; 9. Tomek (Škoda Fabia Rally2 evo) +2:53,8; 10. Kurka (Škoda Fabia RS Rally2) +2:55,9.

Nejrychleji začal Pech, který vyhrál všechny tři dopolední zkoušky a po RZ8 se dostal na první místo. „Auto ale drží parádně a jede se s ním moc hezky. Zvolnit nemůžeme, Honza se určitě bude snažit zrychlit,“ říkal v servisní zóně Pech. Jeho největší rival Kopecký viděl situaci následovně: „Je to bez rezervy, i když na šotolině by se občas dala najít místa, kde by se dalo přidat. Ale taky by tam šla vyrobit nějaká velká chyba. Charakterově je to stejné jako v pátek, Hustopeče se jedou doslova na pětníku, což je obrovská výhoda. Druhé průjezdy budou myslím rychlejší, ty šotoliny se trochu vyčistí. Zrychlení se dá asi očekávat u každého.“

Nestačil osahat gumy

Kopecký splnil Pechovo očekávání a po desáté erzetě se vrátil na první místo. Ovšem po dalším měřeném úseku se pořadí zase změnilo ve prospěch Pecha. Ten nastupoval do poslední rychlostní zkoušky s převahou 2,9 sekundy. Závěrečnou erzetu vyhrál sice Kopecký, ale jen o dvě desetiny sekundy a to na vítězství nestačilo. Souboje obou velkých rivalů na jihomoravské soutěži jsou proslulé. Před dvěma roky tady vyhrál Pech o 6,1, loni zase Kopecký o 6,3 sekundy.

Po výhrách na Valašské rallye a Šumava Klatovy je to letošní třetí Pechovo prvenství. „Povedlo se to a jsem rád, že jsme vyhráli. Bylo to hodně vyhrocené a je neuvěřitelné, jak dokážeme jet nadoraz až do konce soutěže. Zdejší šotolina mi vyhovuje, jen nám nesmí dát jen minutové startovní intervaly jako v pátek v noci. Už teď se těšíme na Bohemku a musíme se na ní připravit především psychicky,“ prohlásil do mikrofonu zjevně dobře naladěný Pech.

Lídr šampionátu Kopecký sice prohrál, ovšem na druhou stranu, zvýšil svůj náskok v čele šampionátu na druhého v pořadí na téměř sto bodů. „Byla to přetahovaná s Vaškem jako na každé soutěži. Podařilo se nám dostat se ještě na první místo, ale odpoledne na prostřední zkoušce zapršelo a my měli obuté tvrdé pneumatiky. Než jsem si je stačil osahovat, tak jsme něco ztratili a přišli tak vlastně o vítězství. Mám radost, kolik bylo kolem trati lidí a budu rád, když přijedou také na Bohemku, kam se moc těším,“ uvedl Kopecký.

Třetí stupínek bral Stříteský

Od začátku soutěže figuroval Dominik Stříteský na čtvrtém místě a jezdil časy nepatně pomalejší než jeho v této soutěži největší soupeř Adam Březík. Udržoval si však „hratelný“ odstup a vyšla mu předposlední erzeta, na které bylo podle slov Kopeckého mokro, a Březíka přeskočil. Ten byl sice v poslední zkoušce rychlejší, ale Stříteský nakonec třetí stupínek vítězů uhájil s náskokem 3,1 sekundy. „Chtěli jsme být před Adamem, alespoň v rámci etapy, ale nakonec se nám to podařilo v celkovém pořadí. Nechtěli jsme jít zbytečně na hranu, abychom neriskovali nějakou chybu. Auto fungovalo opravdu špičkově a žádné změny v nastavení jsme nemuseli dělat,” hodnotil Stříteský svůj výsledek.

Nakonec čtvrtý v cíli Březík mohl být sice zklamaný, ale na druhou stranu se díky tomuto výsledku posunul na třetí příčku v průběžném pořadí domácího šampionátu. „Na šotolině jsem se nemohl dostat do tempa, dost to klouzalo. Pak jsme se ještě přetočili a museli couvat, nějaký čas tam nechali. Snažil jsem se v poslední erzetě, co to šlo, myslím, že už tam žádná rezerva nebyla,“ uvedl Březík v cíli.

Auto se úplně třepalo

Pátý v cíli, ale v klasifikaci mistrovství republiky stále na druhé příčce, taková je bilance Věroslava Cvrčka. „Bylo to skvělé. Povedlo se nám chytit tempo už od sobotního rána, rychleji už jsme asi jet nemohli. V pátek jsme si vyzkoušeli různé změny na podvozku, možná i proto byla naše jízda taková neučesaná, hodně jsem se soustředil na chování vozu. Auto jsem prostě věřil, líbilo se mi to a jenom jsem řídil,“ dával Cvrček najevo dobrou náladu.

Šestka, to je číslo Aleše Jiráska. Šestý byl v Hustopečích a stejnou pozici zaujímá také v domácím šampionátu. „Snad poprvé za dva roky co jezdím rallye, jsem se ‘chytal ‘ hned od úvodní zkoušky a na šotolině si to užil. Nebál jsem se a trochu do toho šel. Zjistil jsem, že pokud má auto dobrou trakci, tak dokáže jet dopředu i na šotolině. Pro mě bylo hodně důležité, že jsem si na tomhle povrchu začal věřit. Myslím, že s výsledkem tady dosaženým mohu být vcelku spokojený,“ řekl spokojený Jirásek.

Sedmý v cíli, pátý v mistrovství ČR, to je jihomoravský výsledek Martina Vlčka. „Auto sice nejelo úplně jako bychom si představovali. Na páteční šotolině nám něco vletělo mezi kardan a karoserii a udělalo nám to nějakou paseku, auto se strašně třepalo. Vibrovalo, ve velkých rychlostech jsem měl docela obavy. Motor a převodovka však fungovaly normálně,“ hodnotil svou situaci závodník.

Konečné pořadí Agrotec Petronas Rally:

1. Pech, Uhel (Ford Focus RS WRC 06) 1:22:39,2; 2. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia RS Rally2) +2,7; 3. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) +1:09,3; 4. Březík, Krajča (Škoda Fabia R5) +1:12,4; 5. Cvrček, Prokorát (Škoda Fabia R5) +2:57,2; 6. Jirásek, Machů (Škoda Fabia R5) +3:17,2; 7. Vlček, Kunst (Hyundai i20 R5) +3:31,9; 8. Kurka, Vajík (Škoda Fabia RS Rally2) +5:58,4; 9. Tomek, Zeman (Škoda Fabia Rally2 evo) +6:12,8; 10. Soldát, Winzig (Škoda Fabia R5) +6:22,2; 11. Jírovec, Jindra (Škoda Fabia R5) +6:44,3; 12. Šimek, Baďura (Ford Fiesta R5) +6:50,3; 13. Hanák, Večerka (Škoda Fabia R5) +6:58,6; 14. Trněný, Pritzl (Ford Fiesta R5) +7:00,3; 15. Trojan, Chlup (Škoda Fabia R5) +7:02,3; 16. Zedník, Zedníková (Ford Fiesta Rally2) +7:49,0; 17. Savruk, Zalabák (Škoda Fabia R5) +8:20,8; 18. Enge, Engová (Toyota GR Yaris) +8:41,4; 19. Šikl, Vilímek (Mitsubishi Lancer Evo IX) +9:52,6; 20. Štefan, Vichtora (Peugeot 208 R4) +9:53,0.

Výsledky jsou neoficiální.

Pořadí mistrovsví ČR (po 4 ze 7 soutěží):

1. Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) 228 bodů; 2. Cvrček (Škoda Fabia R5) 133; 3. Březík (Škoda Fabia R5) 123; 4. Stříteský (Škoda Fabia R5) 114; 5. Vlček (Hyundai i20 Rally2) 110; 6. Jirásek (Škoda Fabia R5) 94; 7. Trojan (Škoda Fabia R5) 74; 8. Mareš (Škoda Fabia Rally2 evo) 72; 9. Soldát (Škoda Fabia R5) 54; 10. Šimek (Ford Fiesta R5) 44; 11. Tomek (Škoda Fabia Rally2 evo) 38; 12. Kopáček (Ford Fiesta R5) 30; 13. Jírovec (Alpine A110 RGT) 28; 14. Kurka, Vajík (Škoda Fabia RS Rally2) 17; 15. Trnovec (Škoda Fabia R5) 15.

Výsledky jsou neoficiální.