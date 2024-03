Safari rallye v cíli: Rovanperä vyhrál, šampionát vede Neuville

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Na neděli zbývalo šest rychlostních zkoušek. Slavnostní vyhlášení na stupních vítězů se odehrálo po ikonické rychlostní zkoušce „Pekelná brána“. Tahle devatenáctá erzeta měřila 10,53 kilometru a pět nejrychlejších zde získalo od pěti do jednoho bonusového bodu.

Vítěz nechtěl riskovat

Závěrečný den začínal vedoucí Rovanperä s náskokem přes dvě minuty na druhého Japonce Takamoto Katsutu, který je jeho týmovým kolegou. V neděli přenechal honbu za nejrychlejšími časy v erzetách soupeřům a snažil se zbytečně neriskovat. „Nebyly to lehké sekce. Spíš než na jízdu jsem se soustředil na to jet opatrně. Na sedmnácté zkoušce byla spousta kamení a nejhorší podmínky, co jsem kdy viděl. Tak jsem jel pomalu,“ komentoval třiadvacetiletý Fin svou jízdu. V Keni si dojel pro dvanácté vítězství v kariéře a dvaadvacáté umístění na stupních vítězů v mistrovství světa

Potíže hyundaiů na pokračování

Ani poslední den se jezdcům továrního týmu Hyundai nevyhnuly problémy. Hned po prvním kilometru úvodní zkoušky dne (RZ14) měl defekt pravého zadního kola Esapekka Lappi, ale zbylých osm kilometrů dojel. Na RZ16 měl potíže s hnacím ústrojím. Po erzetě museli se spolujezdcem měnit poloosu a za pozdní příjezd do časové kontroly inkasovali padesát sekund penalizace. „Měli jsme dobrou rychlost. S tím zbytkem, ale nemůžeme být spokojeni,“ konstatoval Lappi.

Na šestnácté zkoušce se dostal do potíží také Thierry Neuville, který v závěru erzety poškodil zavěšení pravého zadního kola. „Byly tam velké kameny, kterým se nedalo vyhnout. Ani nevím, kde se ve mně vzal ten duch nikdy se nevzdávat. S výkonem můžeme být spokojeni, uvidíme, na kolik to bude stačit bodů,“ uvedl Neuville v cíli. Navzdory veškerým problémům zvýšil svůj náskok na prvním místě v šampionátu ze tří na šest bodů.

Jeho aktuálně největší soupeř v boji o titul Elffyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) měl v sobotu tři defekty a musel se rozloučit s druhým místem v soutěži. „Pořád mi to připadalo dost drsné. Dali jsme to, ale neměl jsem pocit, že bych se někam posouval, abych byl upřímný. Velmi těžký víkend, ale jedeme dál,“prohlásil britský pilot.

Konečné pořadí Safari rallye:

1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 3:12:39,6; 2. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GE Yaris Rally1) +1:53,5; 3. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1) +2:57,4; 4. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +4:51,1; 5. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +11:16,1; 6. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +16:15,3 (1. v kategorii WRC2); 7. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +18:09,7; 8. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +22:03,3; 9. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +23:47,1; 10. Serderidis, Miclotte (Řec., Bel./Ford Puma Rally1) +24:09,0; 11. Ciamin, Roche (Fr./Hyundai i20 N Rally2) +29:14,1; 12. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +42:19,2; 13. Charles Munster, Dumont (Luc., Bel./Hyundai i20 N Rally) +42:40,2; 14. Chwist, Heller (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +45:48,9; 15. Gregoiré Munster, Loukka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1) +58:18,5.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí (po 3 ze 13 rallye)

Jezdci: 1. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 67 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 61; 3. Fourmaux (Fr./Ford Puma Rally1) 46; 4. Tänak (Est./Hyndai i20 Rally1) 33; 5. Rovanperä (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 31; 6. Katsuta (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) 30; 7. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 24; 8. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 23; 9. Solberg, (Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) 12; 10. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 11. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 6; 12. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20 Rally1) 6; 13. Linnamäe (Est./Toyota GR Yaris Rally2) 4; 14. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 15. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) 3; 16. Grjazin (Bul./Citroën C3 Rally2) 3; 17. Grégoire Munster (Bel./Ford Puma Rally1) 3; 18. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 2; 19. López, Vázquez (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 20. Heikkilä (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 21. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 1; 22. Joona (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 1.

Značky: 1. Hyundai 131 bodů; 2. Toyota 127; 3. Ford 72.

Výsledky jsou neoficiální.