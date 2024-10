Scout je zpátky. Přichází nástupce auta, o kterém jste nikdy neslyšeli

Fanouškům starých „amerik“ jistě netřeba připomínat International Harvester Scout, malé terénní auto, vyráběné v různých verzích v letech 1961 – 1980. Měl konkurovat civilnímu jeepu, ale ten se pod jménem Wrangler v několikáté generaci vyrábí dodnes, na rozdíl od scouta.

Koncern Volkswagen už před lety koupil práva na jméno Scout a nyní přivádí k životu značku Scout Motors. První dva modely, pětidveřové SUV a čtyřdveřový pick-up, dostaly jméno Traveler a Terra. V podobě konceptů se ukázaly 24. října, přesně 44 let po konci výroby původního scoutu.

Automobilka sice hovoří o konceptech a prozatímní plán zní na start výroby v roce 2027 coby modelový rok 2028, vozům však po vizuální stránce nechybí mnoho, aby mohly vyrazit na silnice. Mají vcelku normální zrcátka, ovládací prvky v interiéru, kliky i svítilny.

Přihlásit se Dobová reklama na International Harvester Scout • YouTube/OsbornTramain

Designově jsou si samozřejmě oba modely velmi podobné, odhlédneme-li od rozdílných typů karoserie. Nejvýraznější je začerněná přední maska s logem Scout na straně, denním svícením vodorovně rozpůlené světlomety či s lampami opticky spojená boční obrysová světla na obou koncích auta.

Traveler má klasicky na zádi umístěné rezervní kolo a fotografie odhalují, že do kufru je přístup třemi pohyby – napřed odklopíte kolo, pak se zvedne horní část zadních vrat a nakonec se sklopí ta spodní. Do kufrů konkurenčních offroadů, jako je Jeep Wrangler nebo Ford Bronco, se dostanete pohyby dvěma – do strany otevřete spodní část zadního čela s rezervním kolem a pak odklopíte nahoru sklo.

V interiéru jsou si terra a traveler velmi podobné co do palubní desky; zveřejněné fotografie ukazují palubovky odlišné jen zvoleným čalouněním a obložením. Vidíme tak dva velké displeje, jeden centrální a druhý coby přístrojový štít. Ten je zajímavý horizontálním rychloměrem, po němž ručička opisuje obloukovou dráhu.

Scout Traveler | Scout Motors

Pod centrálním displejem ním jsou tlačítka k ovládání klimatizace, dvouramenný volant zase má pod sebou vpravo tradičně volič převodovky a na sobě mimo jiné startovací tlačítko. Potah a prošívání volantu může nabývat různých barev podle čalounění zbytku kabiny.

Klíčovým rozdílem v interiéru je, že zatímco SUV Traveler má klasické dvě sedačky s konzolí uprostřed, přední místa v pick-upu Terra vypadají jako třímístná lavice. Rychlý pohled na počet bezpečnostních pásů však odhalují, že tu jsou jen dvě místa k sezení a ve třech tu půjde jezdit tak nanejvýš po vlastním statku.

Jelikož jde o terénní vozy, samozřejmostí je technický základ v podobě žebřinového rámu. Budou moci jezdit až na 35“ pneumatikách, což bude znamenat více než stopu (30,48 cm) světlé výšky a brodivost přes tři stopy (cca 91,5) cm. Zadní náprava je tuhá, přední stabilizátor je možné rozpojit a také budou k mání mechanické uzávěrky obou nápravových diferenciálů.

Tesla Cybertruck naživo v Česku: Nedotažené detaily, ale dobrá korba Marek Bednář Elektromobily

Standardně budou obě verze bateriovými elektromobily a budou mít po jednom elektromotoru na nápravě. Scout zatím nezveřejnil hodnoty výkonu, točivý moment však má být až 1.355 newtonmetrů. Díky tomu vozy zrychlí na 60 mph (97 km/h) za 3,5 sekundy a uvezou 907 kg nákladu. Terra utáhne přívěs těžký až 4,5 tuny, traveler „jen“ 3,2 tuny.

Vozy budou mít 800V architekturu pohonného ústrojí, která umožní nabíjení výkonem až 350 kW. Kapacita baterie má být dostatečná na dojezd 563 kilometrů na jedno nabití. V nabídce však bude i verze Harvester, která přidá malý spalovací motor coby prodlužovač dojezdu. Ten bude sloužit jen k nabíjení baterie a jeho palivová nádrž patrně bude dost malá – dojezd prodlouží jen o nějakých 240 km na celkových 805.

Scout Terra | Scout Motors

Oba vozy nabídnou velké zavazadelníky pod přední kapotou, do nichž se vejde golfový bag a také tu jsou porty USB-C i klasické 120 V americké zásuvky. Pick-up má další dvě 120V zásuvky a jednu 240V zásuvku v zevnitř v korbě. K mání má být i řada dalšího příslušenství jako naviják, přídavné světlomety či offroadové nárazníky se zesílenými body pro tahání a vyprošťování.

Novodobé scouty se mají začít vyrábět v továrně Volkswagenu v Jižní Karolíně, a to v onom roce 2027. Ceny mají začínat pod 60 tisíci dolary (1,4 milionu korun) před státními dotacemi, které mají kupní cenu dostat až k hranici 50 tisíc dolarů (1,17 milionu korun). Zda se budou dovážet i do Evropy, zatím není jasné, ale příliš pravděpodobně to bohužel nevidíme.