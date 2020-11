Sedmnáctiletý YouTuber naboural Pagani Huayra. Unikátní kus patří jeho otci

Jeho tátou je totiž miliardář Tim Gillean, majitel slušné sbírky, která zahrnuje například Bugatti Chiron, McLaren Senna, Ferrari LaFerrari, Rolls-Royce Dawn nebo Lamborghini Urus.

A vlastní také Pagani Huayra Roadster, navíc v provedení, které existuje v jediném exempláři. Zvláštností tohoto supersportu je fialový odstín, pod nímž je vidět struktura uhlíkových vláken, z nichž jsou vyrobeny panely karoserie. Odhaduje se, že hodnota jedinečného Pagani činí asi 75 milionů korun, což z Huayry dělá nejdražší kus Gilleanovy sbírky.

Nebo možná spíš dělal. Sedmnáctiletý Gage totiž vzácný supersport nedávno naboural.

K nehodě došlo v texaském Dallasu. Podle dostupných informací mladý Gillean nad vozem z dosud neznámého důvodu ztratil kontrolu, trefil obrubník a pak ještě narazil do stromu. Mladík naštěstí z bouračky vyvázl jen se zlomenou rukou, auto však dopadlo mnohem hůř.

Asi není přehnané tvrdit, že kdyby nešlo o exotický supersport, dalo by se hovořit o "totálce". V případě Pagani však existuje šance na opravu. Nebylo by to ostatně poprvé, co by automobilka výrazně poškozenému vozu vrátila život.

A jedinečná Huayra se dvěma turbodmychadly přeplňovaným dvanáctiválcem by si určitě ještě jednu šanci zasloužila, co myslíte?