Šéf AMG potvrdil ukončení výroby modelu GT. Jak to vypadá s nástupcem?

Při prezentaci jiného modelu šéf AMG potvrdil, že výroba modelu GT skončila. Co ale prozradil o případném nástupci a kdy bychom se ho mohli dočkat?

Kolegové z americké redakce Road and Track měli možnost zúčastnit se novinářské prezentace k novému Mercedesu-AMG C63 S E Performance, na níž byl přítomen i šéf AMG, Philipp Schiemer. Kromě informací k novince zde bylo také oficiálně potvrzeno, že skončila produkce sportovního Mercedesu-AMG GT. Zazněla i informace týkající se nástupce.

„Výroba skončila, takže už není dostupné,“ řekl Schiemer k modelu GT. Automobilka se ovšem nesvěřuje s tím, kolik kusů se od roku 2014 vyrobilo. Těžko tedy soudit podle prodejů, ale nástupce bychom se dočkat měli. Naznačují to i slova Schiemera: „Myslím, že GT byl úspěch, a myslím, že je snadné si představit, že pro něj uděláme nástupce.“

Bližší informace už Schiemer nesdělil, musíme se tedy spolehnout na odhady a spekulace. Prozatím víme, že nástupce modelu GT by už měl být vyvíjen, a to pod kódovým označením C192. Má sdílet platformu s novou generací Mercedesu-AMG SL, od něhož se má odlišit svým charakterem – více se zaměří na sportovní a okruhovou jízdu. Kvůli technické spřízněnosti s modelem SL se má nástupce GT vyrábět pouze jako kupé a přijít o provedení roadster.

Motorizace by mohly být do značné míry sdílené s novým SL, které na českém trhu pořídíte s dvoulitrovým čtyřválcem v mild-hybridní soustavě nebo s čtyřlitrovým osmiválcem. Všechna provedení jsou spojena s devítistupňovou automatickou převodovkou a výkony se pohybují od 280 do 430 kW. Spekuluje se také o příchodu plug-in hybridní verze.

Jaká bude skutečnost, si zatím musíme počkat. Dřívější spekulace hovoří o tom, že by se nástupce modelu GT mohl začít vyrábět již začátkem příštího roku. Mercedes zatím tuto informaci nepotvrdil a o pokračování sportovního kupé se příliš nezmiňuje. Můžeme jen doufat, že si skutečně zachová osmiválec pod kapotou a nepůjde o podobnou proměnu, jakou předvedl čerstvě prezentovaný Mercedes-AMG C63 S E Performance.