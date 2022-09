Nový Mercedes-AMG C63 S E Performance: Rekordní dvoulitr, plug-in hybrid a 680 koní!

Když se objevily první zprávy, že charakterní 4,0litrový motor V8, pohánějící zadní kola, nahradí v nové generaci Mercedes-AMG C63 pouze 2,0litrový čtyřválec s plug-in hybridní asistencí, mnozí se výsledku obávali. Dnes však automobilka stroj konečně představila a jeho parametry jsou působivé. Elektrifikovaný čtyřválec totiž posílá na všechna kola rovnou 680 koní!

Základem pohonného ústrojí modelu Mercedes-AMG C63 S E Performance je 2,0litrový řadový čtyřválec AMG s označením M139L, který je vybaven elektrifikovaným turbodmychadlem, doplněným o 400V elektromotor. Podobným systémem už byl vybaven i roadster SL43, ovšem zatímco ten nabízí nejvyšší výkon 381 koní, pod kapotou C63 S E Performance nabízí samotný čtyřválec 476 koní a 545 Nm točivého momentu.

Těmito parametry se 2,0litrový čtyřválec nejen vyrovná staršímu 6,2 litrovému osmiválci z AMG C63 S generace W204, ale také se stává světovým rekordmanem. Jde totiž o nejvýkonnější produkční 2,0litrový čtyřválec na světě. O přenos jeho výkonu na systém pohonu všech kol 4Matic+, který se u AMG C63 objevuje poprvé, se stará devítistupňová automatická převodovka s mokrými spojkami.

Jenže tím schopnosti nového AMG C63 nekončí. Jak už jsme zmiňovali, jedná se o plug-in hybridní pohonné ústrojí, přičemž řadový čtyřválec pod kapotou doplňuje ještě elektromotor u zadní nápravy, slibující kontinuální výkon 70 kW, 320 Nm točivého momentu a maximální výkon 150 kW po dobu až deseti sekund.

Elektromotor je na zadní nápravě integrován společně s dvoustupňovou převodovkou a elektronicky řízeným samosvorným diferenciálem. Převodovka u zadního elektromotoru přitom řadí druhý stupeň při dosažení rychlosti 140 km/h, kdy se otáčky pohybují okolo 13.500 min-1. Kromě zadní nápravy přitom elektromotor dokáže pohánět i kola přední.

Energii čerpá elektromotor z 400V baterie s kapacitou 6,1 kWh, vyvíjené přímo v AMG, umístěné nad zadní nápravou. Baterie vážící 89 kilogramů je vybavena speciálním chlazením cca 14 litry kapaliny, aby byla zajištěna optimální teplota a tím maximální výkon baterie. Čistě elektrický dojezd by se měl pohybovat okolo 13 kilometrů a to při rychlostech až do 125 km/h. V praxi by měl dojezd stačit například pro jízdu po městě, nabíjení bude podporované při výkonu až 3,7 kW.

Spojením těchto dvou pohonných ústroj pak vzniká kombinovaný výkon až 680 koní a 1.020 Nm točivého momentu, díky čemuž je nový Mercedes-AMG C63 E Performance výkonnější než BMW M3 Competition i větší BMW M5 Competition. Sprint na stovku slibuje za 3,4 sekundy a maximální rychlost je standardně omezena na 250 km/h, volitelně ji však lze zvýšit až na 280 km/h. Kombinace elektrifikovaného turbodmychadla a elektromotoru na zadní nápravě by přitom měla zajistit plynulý nástup a gradaci výkonu.

Podvozek je standardně vybaven adaptivními tlumiči a ocelovými pružinami, což by mělo zajistit adekvátní komfort i dostatek jistoty na závodních tratích. Standardem jsou také kompozitní karbonové brzdy z dílny AMG, které jsou na přední nápravě šestipístkové. Systém brzd by tak měl zajistit rychlé a ostré reakce, kromě toho však AMG při brzdění také rekuperuje (ve čtyřech stupních intenzity) a dobíjí baterii.

Novinkou je rovněž systém natáčení zadní nápravy, který je schopen vytočit kola až do úhlu 2,5 stupně. Při rychlostech do 100 km/h se kola vytáčí v opačném směru než kola přední, což zajišťuje lepší manévrovatelnost. Při rychlostech nad 100 km/h se kola vytáčí až o 0,7 stupně ve stejném směru, což by mělo zvýšit stabilitu ve vysokých rychlostech.

Vůz je tradičně vybaven také voličem jízdních režimů, který nabízí režimy Electric, Comfort, Sport, Sport+, Race, Battery Hold nebo režim pro kluzké silnice. Jednotlivým režimům se tradičně přizpůsobuje podvozek, reakce plynu, reakce brzd, řízení a celého pohonného ústrojí. Specialitkou je pak jízdní režim Master, určený především na uzavřené tratě, který vozu zajistí lehce přetáčivé chování.

Kabina vozu nabídne AMG sportovní sedadla se speciálním čalouněním a prošíváním, volitelná sedadla AMG Performance druhé generace a samozřejmě řadu AMG doplňků, včetně možnosti bohaté individualizace kabiny. MBUX Infotainment dostal nové obrazovky, optimalizované pro model AMG a plug-in hybridní pohonný systém. Přístrojový štít i head-up displej nabízejí novou grafiku. Standardem je také dvouramenný volant AMG, který nabízí tlačítko pro rychlou změnu jízdního režimu i možnost snadné úpravy intenzity rekuperace.

Po stránce designu nový Mercedes-AMG C63 S zaujme například novým ventilačním otvorem na kapotě, který odlišuje motorizaci C63 S od slabší C43. Nechybí tradiční maska chladiče Panamericana, za kterou jsou umístěné aktivní lamely upravující průtok vzduchu, nebo agresivní přední nárazník. Za zmínku ale stojí také nové logo AMG na kapotě, které nahradilo tradiční třícípou hvězdu. Vůz stojí standardně na 19“ litých kolech, volitelně jsou však dostupná i 20“ kovaná kola.

Kromě tradičního karosářského provedení sedan bude Mercedes-AMG C63 S E Performance dostupný také jako praktičtější kombík. Navzdory větší karoserii a hmotnosti vyšší o 34 kilogramů přitom verze Estate zvládne akceleraci na 100 km/h za stejných 3,4 sekundy, nejvyšší rychlost se však nedostane přes 270 km/h. Ve srovnání s klasickým sedanem a kombi jsou modely AMG C63 S o rovných 83 milimetrů delší, přičemž o 50 mm narostl samotný přední převis. Oba modely jsou také díky širšímu rozchodu a upravené karoserii o 76 milimetrů širší.

Právě hmotnost, kterou jsme před chvílí nakousli, však může být jedno ze slabin nového AMG C63 S. Kombinace elektrifikace, pohonu všech kol, bohaté výbavy, atd. totiž přispěla k tomu, že pohotovostní hmotnost sedanu dosahuje 2111 kilogramů, u kombi se pak bavíme o 2145 kilogramech. Bude tedy zajímavé zjistit, jak moc se nárůst hmotnosti projeví na ovladatelnosti a hravosti vozu.

Navzdory vyšší hmotnosti a extrémnímu výkonu přitom C63 S slibuje vcelku zajímavou ekonomiku provozu. Kombinovaná spotřeba by se u sedanu i kombi měla pohybovat kolem 6,9 l/100 km, spotřeba elektrické energie okolo 11,7 kWh/100 km a emise by měly dosahovat 156 g/km. Elektrické značky tedy s AMG C63 v Česku nezískáte, víc než na ekologii a ekonomiku se totiž konstruktéři AMG soustředili na dynamiku vozu.