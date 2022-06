První svezení Mercedesem-AMG SL v Česku: Úsměv na tváři za jakéhokoliv počasí

Se zbrusu novým Mercedesem-AMG SL jsem se mohl poprvé seznámit v rámci AMG Driving Experience na polygonu brněnského autodromu (k dalším aktivitám toho dne se dostaneme v příštím článku). Celá událost byla rozdělena na dva sloty. V tom prvním jsme si mohli novinku prohlédnout do posledního detailu staticky, ve druhém s ní vyrazili na moravské okresky.

K tomu všemu nám jsou k dispozici dva exempláře – sytě žlutý s černým interiérem a černý s kabinou červenočernou. Liší se v zásadě jen barvami, v obou případech jde o silnější varianty, tedy třiašedesátky obuté na jednadvacetipalcových kolech. Poznávací znamení obou jsou zřejmá – čtrnáct vertikálních lamel masky chladiče odkazujících na model 300 SL z roku 1952. Stejně tak dlouhý rozvor a kapota, jimž sekundují co možná nejkratší převisy a pochopitelně výrazně zkosené čelní okno.

Během statického seznámení nám počasí ještě přeje a deštníky slouží maximálně jako ochrana před slunečními paprsky. Plátěná střecha už je dole (stáhnout a zase natáhnout ji můžete do 60 km/h) a následuje demonstrace novinky související s infotainmentem, kterou z jiných moderních mercedesů neznáme. Středovému, vertikálně umístěnému displeji s 11,9palcovou obrazovkou uprostřed totiž můžete samostatným tlačítkem změnit sklon. Pod přímým sluníčkem jej lze tedy nastavit tak, aby neházel „prasátka“ a byl lépe čitelný. Jinak je ale multimediální prostředí podobné tomu, co známe z třídy S. Včetně 12,3“ digitálního přístrojového štítu.

Samozřejmostí jsou příjemné a na dotyk velmi kvalitní materiály. S výškou 178 cm ani s nataženou střechou co do prostoru nad hlavou nikterak nestrádám, nestěžuje si dokonce ani 190centimetrový kolega. Sedačky mají výraznější bočnice, co do komfortu ale nejsou vyloženě sportovní. Spíše přinášejí zajímavý mix pro ostřejší svezení, ale i dlouhatánské přesuny s otevřeným nebem nad hlavou, kde oceníte především pohodlí.

Video se připravuje ...

To nejvíc

Mercedes se chlubí faktem, že nové „eselo“ je samostatným dílem AMG a vznikalo na čistém listu papíru. Ani jeden komponent nepochází z předchozího či jiného obdobného modelu. Vůz je posazen na nové platformě, jejíž předností je lehká hliníková konstrukce s maximální tuhostí. Oproti předchůdci vzrostla torzní tuhost karoserie o 18 %, příčná tuhost je o 50, podélná pak o 40 procent vyšší než u roadsteru AMG GT. Zapomenout nesmíme ani na celou řadu aerodynamických řešení – zapuštěné kliky, aktivní spoiler či přizpůsobený vzhled kol. To vše přispělo k parádnímu součiniteli odporu s hodnotou Cx 0,31.

Zajímavé poznatky, nás ale zajímá především strojovna trůnící pod dlouhou kapotou. Mercedes-AMG SL totiž v nové generaci může pohánět ikonický biturbo osmiválec s objemem 4,0 litru. A společnost nám dělá rovnou jeho výkonnější provedení 63, které disponuje maximálním výkonem 430 kW (585 k) a 800 newtonmetry točivého momentu. Stovka? Za 3,6 sekundy. Maximální rychlost? Až 315 km/h!

Osmiválec dostal novou olejovou vanu, přemístěné mezichladiče a aktivní odvětrávání klikové skříně. Optimalizováno bylo rovněž sací a výfukové potrubí a nechybí ani filtr pevných částic. Silnější verze si k vyššímu výkonu nepomáhá jen prostou úpravou softwaru, ale i vyšším plnicím tlakem. Obě verze se pojí výhradně s devítistupňovou samočinnou převodovkou AMG Speedshift MCT 9G a pohonem všech kol 4Matic+. Ten se u modelu SL objevuje poprvé v jeho sedmdesátileté historii.

Výčet technických zajímavostí by vystačil na samostatný článek. Dovolím si tedy zmínit ještě pár nejpůsobivějších – náprava vpředu i vzadu je víceprvková, hydraulická stabilizace zabraňuje převrácení, součástí je rovněž standardně dodávané řízení zadní nápravy, které zlepšuje ovladatelnost v nižších rychlostech a naopak zvyšuje stabilizaci třeba při dálničním tempu. I když si koupíte to nejlepší, v tomto případě SL 63 za 5.181.220 Kč, rozhodně to neznamená, že už byste neměli za co utrácet. Sportovní podvozek stojí 100.943 Kč, sada karbon-keramických brzd 236.585 Kč… a dalo by se pokračovat.

Video se připravuje ...

Krátké, ale intenzivní

Plni informací a statických dojmů vyrážíme k úvodnímu svezení. To je součástí jízdy v konvoji, kde se postupně střídáme a zkoušíme další moderní mercedesy. Do hlavní hvězdy „večera“ nejprve usedají kolegové z jiné redakce, plátěná střecha (jež přinesla úsporu 21 kg a nižší těžiště) jde okamžitě dolů. Sledujeme to z konce konvoje v elektrickém EQS a vůbec se nedivíme. Než se ale vymotáme z areálu autodromu, začínají se nad námi stahovat mračna.

Byť do SL usedáme jako druhá posádka, už nás skrápějí první kapky deště. Střecha tedy míří vzhůru, jízdu „nahoře bez“ si bohužel neužiju. Ale vůbec to nevadí. Alespoň máme možnost vyzkoušet, jak dobrá střecha z třívrstvého materiálu a vloženou akustickou rohoží vlastně je. Až překvapivě dobře vás dokáže odizolovat od vnějších ruchů včetně dopadajících kapek a chviličku i krup. Samozřejmě o nich víte více než v autě se střechou klasickou, ale rozhodně nečekejte žádný diskomfort.

Kolegy Ondry Šámala z naší spřátelené redakce AutoTipu je mi vyloženě líto. SL 63 totiž nafasoval v nejbrutálnějším slejváku, kdy celá kolona kvůli zhoršené viditelnosti jela prakticky krokem. Já přišel na řadu po delší přestávce, kdy už se počasí umoudřelo. Sice stále pršelo, ale aspoň se v cestě dalo pokračovat rozumným tempem. A já věděl, že mám před sebou plus minus patnáct kilometrů na poznání této novinky.

Závěr

Předně mě mile překvapil jízdní komfort. Navzdory obouvaným jednadvacítkám „eselo“ zdárně tlumí i větší nedostatky moravských okresek, po většinu času jen příjemně plave jakoby nad cestou a ani při dálničních rychlostech netrpí na přehnaný aerodynamický svist či valivý hluk od kol. Suverénně největším zážitkem je ale pohonná jednotka. Předně si dovolím pochválit zvuk. Navzdory stále přísnějším emisím hluku je akustika auta jednou z jeho předností a rozhodně se nemá zač stydět.Hlavním tahákem je však projev motoru – živý, hutný, burácející. Má všechno, co byste od osmiválce očekávali. Je přitom úplně jedno, v jaké rychlosti sešlápnete plynový pedál, agregát má neustále kde brát. Ochotně se zvedá z nejnižších otáček, následně se nad dvěma tisíci pořádně nadechne k životu a směle pokračuje až k červeným číslům. Pověstný turbokopanec tu ale nečekejte, průchod otáčkoměrem je uhlazený a lineární, až chvilku připomíná staré dobré atmosféry. Jenže tady se všechno děje násobně, násobně rychleji. Rozjíždíte se z křižovatky, nestihnete ani mrknout a už jste na povoleném rychlostním maximu. Opojné!

Omlouvám se, ale na podrobnější zkoumání jízdních vlastností, řízení a spotřeby už jednoduše nebyl čas. Než jsme se za volantem „esela“ stihl rozkoukat, pod plátěnou střechu se souká další posádka. Tak rychle to uteklo! A úplně jsme zapomněl, že jsem celý svůj „stint“ absolvoval na mokré silnici, kde jsem si schopnosti roadsteru mohl užít jen tak na čtvrt, půl plynu. Nicméně, první zákazníci už si novinku mohou objednávat, pokud tedy jdou po tom nejlepším a chtějí pod kapotou právě čtyřlitrový osmiválec. Výhledově se ale paleta motorů začne rozšiřovat, třeba o čtyřválec (rovněž z dílny AMG, aktuálně známý z třídy A), ale také elektrifikované pohonné ústrojí. Na podrobnosti o něm si ale musíme ještě nějaký čas počkat.