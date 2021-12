Šéf Audi potvrzuje: Jednáme o vstupu do Formule 1

Formuli 1 v příštím roce čekají rozsáhlé změny, v platnost vejdou nová pravidla, která výrazně změní podobu monopostů. Jenže klíčové změny se chystají také pro polovinu dekády, zřejmě v roce 2026 přijde nová generace pohonných agregátů. A to je velice zajímavé téma pro výrobce automobilů.

Mít svůj motor ve Formuli 1 je zajímavý marketingový nástroj, a tak každá taková změna vždy přivede k šampionátu některé značky, které v něm dosud nepůsobí. Je totiž snazší do série vstoupit v době, kdy se musí navrhnout od základu něco nového, než v době, kdy stávající účastníci mají už množství zkušeností, které nováček pozbývá.

Právě takové technické změny pravidelně zajímají koncern Volkswagen Group, který byl s účastí ve Formuli 1 spojován už několikrát. Letos jsou přitom tyto spekulace o to živější, že se zástupci Audi a Porsche, tedy značek VW Group, přímo zúčastnili debaty o možné podobě budoucích agregátů pro F1.

Šéf Porsche Motosport Thomas Laudenbach navíc následně potvrdil, že výrobce ze Zuffenhausenu skutečně možnost účasti v F1 zkoumá. Nyní něco takové potvrdil i sám předseda představenstva Audi Markus Duesmann.

"Intenzivně diskutujeme o budoucích nových předpisech ve Formuli 1. Zvláštní pozornost je věnována novým předpisům pro motory na rok 2026," přiznal Duesmann v rozhovoru pro německý deník Donaukurier.

Duesmann přitom nezapírá, že Audi zajímá myšlenka, podle níž by budoucí agregáty Formule 1 nahrazující dnešní hybridní vidlicové šestiválce více sázely na pomoc elektromotoru a tankovaly syntetická paliva.

"Pokud se Formule 1 stane udržitelnější, mohlo by to být pro Audi zajímavé," říká Duesmann. Právě snaha o další elektrifikaci a použití syntetických paliv podle zákulisních zdrojů nadchla i šéfa celého koncernu Herberta Diesse. Ten stojí za rozmachem elektrických aut napříč koncernem a "udržitelnou Formuli 1" vidí jako zajímavý marketingový prostředek na propagaci sériové techniky koncernu.

Duesmann každopádně zdůrazňuje, že žádné definitivní rozhodnutí o účasti, či neúčasti Audi ve Formuli 1 zatím nepadlo. Čtyři kruhy se každopádně podle všeho zúčastní i dalších diskuzí na téma budoucnosti pohonných agregátů pro F1.

Podle zákulisních zpráv by přitom Audi nemuselo být jen dodavatelem agregátů pro Formuli 1. Nadále se spekuluje o zájmu ingolstadtské automobilky na nákup týmu McLaren, prostřednictvím něhož by v F1 následně působila. A to přestože sama britská stáj zprávy o prodeji do rukou Audi považuje za nepřesné.